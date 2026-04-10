ಶೂಟಿಂಗ್ ಮುಗಿದ ಬಳಿಕ ನಟ-ನಟಿಯರ ದುಬಾರಿ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನ ಏನ್ಮಾಡ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತೆ..? ನೀವು ಊಹೆ ಸಹ ಮಾಡಿರಲ್ಲ

Actress wardrobe : ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ದೃಶ್ಯಗಳಿಂದ ಹಿಡಿದು ವಿಶೇಷ ಹಾಡುಗಳವರೆಗೆ, ನಟರ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಬಹಳ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಅವರ ಬಟ್ಟೆಗಳು ಸಹ ಟ್ರೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತವೆ.ಜನರು ಆ ಶೈಲಿಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಸಿನಿಮಾ ಮುಗಿದ ನಂತರ ಈ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ..? ಬನ್ನಿ ತಿಳಿಯೋಣ..
ಹೌದು.. ನಿರ್ಮಾಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ನಟರ ಲುಕ್ಗಾಗಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಹಣವನ್ನು ಖರ್ಚು ಮಾಡುತ್ತವೆ. ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಶೂಟಿಂಗ್ ಮುಗಿದ ನಂತರ, ವೇಷಭೂಷಣಗಳನ್ನು ಪೆಟ್ಟಿಗೆಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ನಂತರ ಅವುಗಳನ್ನು ಮರುವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಿ, ಹೊಸ ನೋಟ ನೀಡಿ ಮರು ಬಳಕೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ..
ಖ್ಯಾತ ಸ್ಟೈಲಿಸ್ಟ್ ಮತ್ತು ವಸ್ತ್ರ ವಿನ್ಯಾಸಕ ಅಕ್ಷಯ್ ತ್ಯಾಗಿ, "ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಈ ವೇಷಭೂಷಣಗಳನ್ನು ಮರುಬಳಕೆ ಮಾಡಲು ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅವುಗಳನ್ನು ಮರುಬಳಕೆ ಮಾಡಿ ಹೊಸ ನೋಟವನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ನಾಯಕ ನಟರಿಗೆ ಅಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ..
ಯಶ್ ರಾಜ್ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ನ ವೇಷಭೂಷಣ ವಿನ್ಯಾಸಕಿ ಆಯೇಷಾ ಖನ್ನಾ ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ.. 'ಕಜ್ರಾ ರೇ' ಹಾಡಿನಲ್ಲಿ ಐಶ್ವರ್ಯಾ ರೈ ಬಚ್ಚನ್ ಧರಿಸಿದ್ದ ಅದೇ ಉಡುಪನ್ನು 'ಬ್ಯಾಂಡ್ ಬಾಜಾ ಬಾರಾತ್' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಹಿನ್ನೆಲೆ ನರ್ತಕಿಯೊಬ್ಬರು ಧರಿಸಿದ್ದರು ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಆ ಉಡುಪುಗಳನ್ನು ಜನರು ಗಮನಿಸದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಕೆಲವು ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳು ನೆನೆಪಿಗಾಗಿ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಉಡುಪನ್ನು ಮನೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಲು ಅವಕಾಶವಿದೆ.
ವಿನ್ಯಾಸಕ ಅಕ್ಷಯ್, "'ಯೇ ಜವಾನಿ ಹೈ ದಿವಾನಿ' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ದೀಪಿಕಾ ಪಡುಕೋಣೆ ತಮ್ಮ 'ನೈನಾ' ಪಾತ್ರದ ಕನ್ನಡಕವನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಅದೇ ರೀತಿ, ರಿಷಿ ಕಪೂರ್ ಕೂಡ ಚಿತ್ರೀಕರಣದ ನಂತರ ತಮ್ಮ ಅನೇಕ ಪಾತ್ರಗಳ ಸ್ವೆಟರ್ಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಅನೇಕ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ವಿನ್ಯಾಸಕರು ತಾವು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಿದ ವೇಷಭೂಷಣಗಳನ್ನು ನೆನಪಿಗಾಗಿ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ.
'ಜಿನೇ ಕೆ ಹೈ ಚಾರ್ ದಿನ್' ಹಾಡಿನಲ್ಲಿ ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಬಳಸಿದ್ದ ಟವಲ್ ಅನ್ನು ಹರಾಜಿನಲ್ಲಿ 1.42 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಈ ಹಣವನ್ನು ದಾನ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ರೋಬೋಟ್ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಐಶ್ವರ್ಯಾ ಮತ್ತು ರಜನಿಕಾಂತ್ ಧರಿಸಿದ್ದ ವೇಷಭೂಷಣಗಳನ್ನು ಸಹ ಹರಾಜಿನಲ್ಲಿ ಇಡಲಾಯಿತು, ಬಂದ ಹಣವನ್ನು ದಾನ ಮಾಡಲಾಯಿತು.