  ಎಲ್ಲಾ ಹಣೆಬರಹ..!! 38 ವರ್ಷಕ್ಕೆ 2ನೇ ಮದುವೆಯಾದ ನಟಿ ಸಮಂತಾ ಮತ್ತು ರಾಜ್ ನಿಡಿಮೋರು ನಡುವಿನ ವಯಸ್ಸಿನ ಅಂತರ ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾ?

Samantha and Raj Nidimoru age gap: ಸಮಂತಾ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ ನಾಯಕಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅಕ್ಕಿನೇನಿ ನಾಗ ಚೈತನ್ಯ ಅವರಿಂದ ವಿಚ್ಛೇದನ ಪಡೆದ ನಂತರ, ಸಮಂತಾ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. 2017 ರಲ್ಲಿ ನಾಗ ಚೈತನ್ಯ ಅವರನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸಿ ವಿವಾಹವಾಗಿದ್ದ ಸಮಂತಾ, 2021 ರಲ್ಲಿ ವಿಚ್ಛೇದನ ಪಡೆದರು. 

Written by - Bhavishya Shetty | Last Updated : Dec 1, 2025, 03:03 PM IST
Samantha and Raj Nidimoru age gap: ನಟಿ ಸಮಂತಾ, ನಿರ್ದೇಶಕ ರಾಜ್ ನಿಡಿಮೋರು ಅವರನ್ನು ಎರಡನೇ ವಿವಾಹವಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಮದುವೆಯ ಫೋಟೋಗಳು ಈಗಾಗಲೇ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿವೆ. ಈ ನಡುವೆ ಇವರಿಬ್ಬರ ನಡುವಿನ ವಯಸ್ಸಿನ ಅಂತರದ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಚರ್ಚೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. 

ಸಮಂತಾ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ ನಾಯಕಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅಕ್ಕಿನೇನಿ ನಾಗ ಚೈತನ್ಯ ಅವರಿಂದ ವಿಚ್ಛೇದನ ಪಡೆದ ನಂತರ, ಸಮಂತಾ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. 2017 ರಲ್ಲಿ ನಾಗ ಚೈತನ್ಯ ಅವರನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸಿ ವಿವಾಹವಾಗಿದ್ದ ಸಮಂತಾ, 2021 ರಲ್ಲಿ ವಿಚ್ಛೇದನ ಪಡೆದರು. 

ವಿಚ್ಛೇದನದ ನಂತರ ನಟಿ ಸಮಂತಾ ಒಂಟಿಯಾಗಿದ್ದಾಗ ಮಯೋಸಿಟಿಸ್ ಎಂಬ ಕಾಯಿಲೆಯಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದರು ಎಂಬ ವರದಿಗಳು ಬಂದವು. ಆ ನಂತರ, ಅವರು ನಟಿಸಿದ ಕೆಲವು ಚಿತ್ರಗಳು ಸಹ ಹಿಟ್‌ ಸಾಧಿಸಲು ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಆ ನಂತರ, ಸಮಂತಾ ಕೆಲವು ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಚಲನಚಿತ್ರಗಳಿಂದ ವಿರಾಮ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದಾಗಿ ಘೋಷಿಸಿದರು. ಈ ನಡುವೆ ಒಂದೆರಡು ಚಿತ್ರಗಳಿಗೆ ನಿರ್ಮಾಪಕಿಯಾದರು. ಅದಾದ ನಂತರ, ಅವರು 'ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮ್ಯಾನ್' ನಿರ್ದೇಶಕ ರಾಜ್ ನಿಧಿಮೋರು ಅವರ ಜೊತೆ ಡೇಟಿಂಗ್‌ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ವರದಿಗಳು ಬಂದವು.

ತಿಂಗಳುಗಳ ಕಾಲ ಡೇಟಿಂಗ್ ವದಂತಿಗಳ ನಡುವೆ, ಇಬ್ಬರೂ ಈಗ ವಿವಾಹವಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಕೊಯಮತ್ತೂರಿನ ಇಶಾ ಫೌಂಡೇಶನ್‌ನ ಯೋಗ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರೂ ವಿವಾಹವಾಗಿರುವ ಫೋಟೋ ಸೋಶಿಯಲ್‌ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಶೇರ್‌ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಈ ಮದುವೆಯಲ್ಲಿ ಎರಡೂ ಕುಟುಂಬಗಳ ಸಂಬಂಧಿಕರು ಮತ್ತು ಸ್ನೇಹಿತರು ಮಾತ್ರ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. 

ವಯಸ್ಸಿನ ಅಂತರ ಎಷ್ಟು?
ಸಮಂತಾ ಮತ್ತು ರಾಜ್ ನಿಡಿಮೋರು ಮದುವೆ ಫೋಟೋ ವೈರಲ್‌ ಆಗಿದ್ದೇ ತಡ, ಇವರ  ನಡುವಿನ ವಯಸ್ಸಿನ ಅಂತರದ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆಗಳು ಶುರುವಾಗಿದೆ.  ಸಮಂತಾ ಏಪ್ರಿಲ್ 28, 1987 ರಂದು ಜನಿಸಿದ್ದು, ಪ್ರಸ್ತುತ 38 ವರ್ಷ. ಅದೇ ರೀತಿ, ನಿರ್ದೇಶಕ ರಾಜ್ ನಿಧಿಮೋರು ಆಗಸ್ಟ್ 4, 1975 ರಂದು ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದರು. ಅವರಿಗೆ 2025 ರ ವೇಳೆಗೆ 46 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಾಗುತ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಇಬ್ಬರ ನಡುವಿನ ವಯಸ್ಸಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸ 8 ವರ್ಷಗಳು ಎಂದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ.

ನಟಿ ಸಮಂತಾ ನಿರ್ದೇಶಕ ರಾಜ್ ನಿಡಮೋರು ಅವರನ್ನು ಅಮೆಜಾನ್ ವೆಬ್ ಸರಣಿ 'ದಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮ್ಯಾನ್ 2' ಚಿತ್ರೀಕರಣದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಭೇಟಿಯಾದರು. ಅಕ್ಕಿನೇನಿ ನಾಗ ಚೈತನ್ಯ ಅವರಿಂದ ವಿಚ್ಛೇದನ ಪಡೆದ ನಂತರ ಈ ಪರಿಚಯ ಪ್ರೀತಿಯಾಗಿ ಬದಲಾಯಿತು. ಅದರ ನಂತರ, ಇಬ್ಬರೂ ಅನೇಕ ವೆಬ್ ಸರಣಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರು. ಇದು ಅವರ ಪರಿಚಯವನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸಿತು. 

