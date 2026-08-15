/ಕಂಡಕ್ಟರ್‌ ಜೊತೆ ಹೋಗಿದ್ದಕ್ಕೆ ಕೊನೆಗೂ ಕಾರಣ ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟ ಮೇಘಾ..! ನಾನು ಅತೃಪ್ತಳಾಗಿದ್ದೆ.. 

Megha Akhil Controversy : ಸಾಕಷ್ಟು ಆಸೆ ಮತ್ತು ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಅಖಿಲ್ ಜೊತೆ ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟಿದ್ದಾಗಿ ಮೇಘಾ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಮದುವೆಯಾದ ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಪತಿಯ ನಿಜವಾದ ನಡವಳಿಕೆ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂತು ಎಂದು ಅವರು ದೂರಿದ್ದಾರೆ. ಅಖಿಲ್ ಅವರಿಗೆ ಇತರ ಯುವತಿಯರೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧವಿತ್ತು ಎಂಬ ವಿಷಯ ತಿಳಿಯುತ್ತಿದ್ದಂತೆ, ಅದನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದಕ್ಕೆ ಪತಿ ತನ್ನ ಮೇಲೆ ದೈಹಿಕ ಹಾಗೂ ಮಾನಸಿಕ ದೌರ್ಜನ್ಯ ಎಸಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಅವರು ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಅತ್ತೆ-ಮಾವಂದಿರ ಮನೆಗೆ ಹೋದ ದಿನದಿಂದಲೂ ತಮಗೆ ನೆಮ್ಮದಿ ಇರಲಿಲ್ಲವೆಂದು, ಪತಿ ತನ್ನನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳದೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಕಿರುಕುಳ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದರೆಂದು ಅವರು ನೋವು ತೋಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ನಿರಂತರ ಕಿರುಕುಳದಿಂದ ಬೇಸತ್ತು ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಆ ದಾಂಪತ್ಯದಿಂದ ಹೊರಬರಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದಾಗಿ ಮೇಘಾ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಜೊತೆಗಿನ ಜೀವನದ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ: ಪತಿಯ ಕಿರುಕುಳದಿಂದ ಮುಕ್ತಿ ಪಡೆದು ಶಾಂತಿಯುತ ಹಾಗೂ ಸಂತೋಷದ ಜೀವನ ನಡೆಸಲು ತಾನು ಬಯಸಿದ್ದಾಗಿ ಹೇಳಿರುವ ಮೇಘಾ, ತಾನು ಆಯ್ದುಕೊಂಡ ವ್ಯಕ್ತಿ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಇರಲಿ ಅಥವಾ ಕ್ಲೀನರ್ ಇರಲಿ, ಅವರೊಂದಿಗೆ ನೆಮ್ಮದಿಯಿಂದ ಜೀವಿಸುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ.
ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆ: ಈ ಎಲ್ಲಾ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಮೇಘಾ ತಮ್ಮ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ಕೆಲವೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅಳಿಸಿ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ (ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ). ಆದಾರೂ, ಈ ಪೋಸ್ಟ್ನ ಸ್ಕ್ರೀನ್ಶಾಟ್ಗಳು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ವೈರಲ್ ಆಗಿದ್ದು, ಸಾರ್ವಜನಿಕರಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ಕುತೂಹಲ ಹಾಗೂ ಚರ್ಚೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿವೆ.
ಪ್ರಸ್ತುತ ಮೇಘಾ ಅವರ ಆರೋಪಗಳು ಮಾತ್ರ ಮುನ್ನೆಲೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದು, ಈ ಕುರಿತು ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ ಅಖಿಲ್ ಅವರಿಂದ ಯಾವುದೇ ಅಧಿಕೃತ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಅಥವಾ ವಿವರಣೆ ಲಭ್ಯವಾಗಿಲ್ಲ. ಈ ಆರೋಪಗಳಲ್ಲಿನ ಸತ್ಯಾಸತ್ಯತೆ ತಿಳಿಯಲು ಇಬ್ಬರಿಂದಲೂ ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ಹೊರಬರಬೇಕಾಗಿದೆ.