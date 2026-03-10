ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಮುಂದೂಡಲು ಯುದ್ಧವೂ ಅಲ್ಲ, ಧುರಂಧರ್ 2 ಭಯವೂ ಕಾರಣವಲ್ಲ.! ಅಸಲಿಯತ್ತೇ ಬೇರೆ ಇದೆ

Yash Toxic movie updates : ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಸಿನಿಮಾ ಬಿಡುಗಡೆ ವಿಳಂಬವಾಗಲು ಚಿತ್ರತಂಡ 'ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯದ ಯುದ್ಧ'ದ ಕಾರಣ ನೀಡಿತ್ತು. ಅಲ್ಲದೆ, 'ಧುರಂಧರ್-2' ಚಿತ್ರದ ಭಯ ಎಂಬ ವದಂತಿಗಳೂ ಹಬ್ಬಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಇವು ಯಾವುವು ರಿಲೀಸ್ ಡೇಟ್ ಮುಂದೂಡಲು ಕಾರಣವಲ್ಲ.. ಅಸಲಿಗೆ ಕಾರಣವೇ ಬೇರೆ ಇದೆ.
ಹಲವಾರು ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಯಶ್ ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಮೂಲಕ ತೆರೆ ಮೇಲೆ ಅಬ್ಬರಿಸಲು ರೆಡಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.. ಬಹುಮುಖ್ಯ ವಿಚಾರ ಅಂದ್ರೆ, ಈ ಸಿನಿಮಾಗೆ ರಾಕಿ ಕೇವಲ ನಟನಲ್ಲ ಬದಲಿಗೆ ಸಹ-ಬರಹಗಾರ ಮತ್ತು ಸಹ-ನಿರ್ಮಾಪಕರೂ ಹೌದು. ಕೆಜಿಎಫ್ ನಂತರ ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಯಶ್, ಈ ಸಿನಿಮಾದ ಔಟ್ಪುಟ್ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರಾಜಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಿದ್ಧರಿಲ್ಲ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಸಂಗೀತ ಬಾರ್ ಅಂಡ್ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಸಿನಿಮಾದ ಶೂಟಿಂಗ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್
ಇನ್ನು ಚಿತ್ರದ ಮೊದಲ ಪ್ರತಿ (First Copy) ನೋಡಿದ ನಂತರ, ಕೆಲವು ಸನ್ನಿವೇಶಗಳನ್ನು ಇನ್ನೂ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಚಿತ್ರೀಕರಿಸಬಹುದು ಎಂಬ ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಚಿತ್ರತಂಡ ಬಂದಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ರೂಪಿಸಲು ಕೆಲ ಭಾಗಗಳ ರೀ-ಶೂಟ್ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ..
ಎದುರಾಗಿರುವ ಮತ್ತೊಂದು ಸವಾಲ್ ಅಂದ್ರೆ, ಈ ಸಿನಿಮಾ ಕೇವಲ ಭಾರತೀಯ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲದೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ನಲ್ಲೂ ಸಿದ್ಧವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದ ಗುಣಮಟ್ಟ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಮಯದ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇವು ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಚಿತ್ರತಂಡ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿ ವಹಿಸುತ್ತಿದೆ..
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಖ್ಯಾತ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗನ ಪತ್ನಿಯಿಂದ ಫಿನಾಯಿಲ್ ಸೇವಿಸಿ ಆತ್ಮ*ಹತ್ಯೆ ಯತ್ನ..! ಕ್ರೀಡಾಲೋಕದಲ್ಲಿ ಸಂಚಲನ
ಇದರ ನಡುವೆ ರಣವೀರ್ ಸಿಂಗ್ ಅಭಿನಯದ 'ಧುರಂಧರ್-2' ಬಗ್ಗೆ ಕ್ರೇಜ್ ಇರುವುದು ನಿಜ, ಆದರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಹೆದರಿ ಯಶ್ ಹಿಂದೆ ಸರಿದಿಲ್ಲ. ಬದಲಿಗೆ, ಕ್ವಾಲಿಟಿ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಗಡಿಬಿಡಿ ಬೇಡ ಎಂಬುದು ರಾಕಿ ಭಾಯ್ ಉದ್ದೇಶ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.. ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಸಿನಿಮಾದ ದರ್ಶನ ಮಾಡಿಸಲು ಯಶ್-ಗೀತು ಮೋಹನ್ದಾಸ್ ಶ್ರಮವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಬಹುದು.. ಹಾಗಾಗಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಆತಂಕ ಪಡುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ಜೂನ್ 4ರಂದು ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಗೋದು ಪಕ್ಕಾ..