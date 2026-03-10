English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಮುಂದೂಡಲು ಯುದ್ಧವೂ ಅಲ್ಲ, ಧುರಂಧರ್ 2 ಭಯವೂ ಕಾರಣವಲ್ಲ.! ಅಸಲಿಯತ್ತೇ ಬೇರೆ ಇದೆ

ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಮುಂದೂಡಲು ಯುದ್ಧವೂ ಅಲ್ಲ, ಧುರಂಧರ್ 2 ಭಯವೂ ಕಾರಣವಲ್ಲ.! ಅಸಲಿಯತ್ತೇ ಬೇರೆ ಇದೆ

Toxic Postpone reason : 'ಟಾಕ್ಸಿಕ್' ಸಿನಿಮಾ ಮುಂದೂಡಿಕೆಯಾಗಿರುವುದು ರಾಕಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ಯಶ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ನಿರಾಸೆ ಮೂಡಿಸಿದೆ. ಕೆಜಿಎಫ್-2 ನಂತರ ಸುಮಾರು 4 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಕಾದಿದ್ದ ಫ್ಯಾನ್ಸ್‌ಗೆ ಮಾರ್ಚ್ 19ರಂದು ತೆರೆಕಾಣಬೇಕಿದ್ದ ಸಿನಿಮಾ ಈಗ ಜೂನ್ 4ಕ್ಕೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದು ಬೇಸರ ತಂದಿದೆ.. 

Written by - Krishna N K | Last Updated : Mar 10, 2026, 05:53 PM IST
    • 'ಟಾಕ್ಸಿಕ್' ಸಿನಿಮಾ ಮುಂದೂಡಿಕೆ
    • ಯಶ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ನಿರಾಸೆ
    • ಜೂನ್ 4ಕ್ಕೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದು ಬೇಸರ ತಂದಿದೆ..

ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಮುಂದೂಡಲು ಯುದ್ಧವೂ ಅಲ್ಲ, ಧುರಂಧರ್ 2 ಭಯವೂ ಕಾರಣವಲ್ಲ.! ಅಸಲಿಯತ್ತೇ ಬೇರೆ ಇದೆ

Yash Toxic movie updates : ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಟಾಕ್ಸಿಕ್‌ ಸಿನಿಮಾ ಬಿಡುಗಡೆ ವಿಳಂಬವಾಗಲು ಚಿತ್ರತಂಡ 'ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯದ ಯುದ್ಧ'ದ ಕಾರಣ ನೀಡಿತ್ತು. ಅಲ್ಲದೆ, 'ಧುರಂಧರ್-2' ಚಿತ್ರದ ಭಯ ಎಂಬ ವದಂತಿಗಳೂ ಹಬ್ಬಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಇವು ಯಾವುವು ರಿಲೀಸ್‌ ಡೇಟ್‌ ಮುಂದೂಡಲು ಕಾರಣವಲ್ಲ.. ಅಸಲಿಗೆ ಕಾರಣವೇ ಬೇರೆ ಇದೆ. 

Add Zee News as a Preferred Source

ಹಲವಾರು ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಯಶ್ ಟಾಕ್ಸಿಕ್‌ ಮೂಲಕ ತೆರೆ ಮೇಲೆ ಅಬ್ಬರಿಸಲು ರೆಡಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.. ಬಹುಮುಖ್ಯ ವಿಚಾರ ಅಂದ್ರೆ, ಈ ಸಿನಿಮಾಗೆ ರಾಕಿ ಕೇವಲ ನಟನಲ್ಲ ಬದಲಿಗೆ ಸಹ-ಬರಹಗಾರ ಮತ್ತು ಸಹ-ನಿರ್ಮಾಪಕರೂ ಹೌದು. ಕೆಜಿಎಫ್ ನಂತರ ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಯಶ್, ಈ ಸಿನಿಮಾದ ಔಟ್‌ಪುಟ್ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರಾಜಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಿದ್ಧರಿಲ್ಲ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಸಂಗೀತ ಬಾರ್‌ ಅಂಡ್‌ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್‌ ಸಿನಿಮಾದ ಶೂಟಿಂಗ್‌ ಕಂಪ್ಲೀಟ್‌

ಇನ್ನು ಚಿತ್ರದ ಮೊದಲ ಪ್ರತಿ (First Copy) ನೋಡಿದ ನಂತರ, ಕೆಲವು ಸನ್ನಿವೇಶಗಳನ್ನು ಇನ್ನೂ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಚಿತ್ರೀಕರಿಸಬಹುದು ಎಂಬ ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಚಿತ್ರತಂಡ ಬಂದಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ರೂಪಿಸಲು ಕೆಲ ಭಾಗಗಳ ರೀ-ಶೂಟ್ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ..

ಎದುರಾಗಿರುವ ಮತ್ತೊಂದು ಸವಾಲ್‌ ಅಂದ್ರೆ, ಈ ಸಿನಿಮಾ ಕೇವಲ ಭಾರತೀಯ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲದೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್‌ನಲ್ಲೂ ಸಿದ್ಧವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದ ಗುಣಮಟ್ಟ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಮಯದ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇವು ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಚಿತ್ರತಂಡ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿ ವಹಿಸುತ್ತಿದೆ.. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಖ್ಯಾತ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗನ ಪತ್ನಿಯಿಂದ ಫಿನಾಯಿಲ್ ಸೇವಿಸಿ ಆತ್ಮ*ಹತ್ಯೆ ಯತ್ನ..! ಕ್ರೀಡಾಲೋಕದಲ್ಲಿ ಸಂಚಲನ

ಇದರ ನಡುವೆ ರಣವೀರ್ ಸಿಂಗ್ ಅಭಿನಯದ 'ಧುರಂಧರ್-2' ಬಗ್ಗೆ ಕ್ರೇಜ್ ಇರುವುದು ನಿಜ, ಆದರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಹೆದರಿ ಯಶ್ ಹಿಂದೆ ಸರಿದಿಲ್ಲ. ಬದಲಿಗೆ, ಕ್ವಾಲಿಟಿ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಗಡಿಬಿಡಿ ಬೇಡ ಎಂಬುದು ರಾಕಿ ಭಾಯ್‌ ಉದ್ದೇಶ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.. ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಸಿನಿಮಾದ ದರ್ಶನ ಮಾಡಿಸಲು ಯಶ್‌-ಗೀತು ಮೋಹನ್‌ದಾಸ್‌ ಶ್ರಮವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಬಹುದು.. ಹಾಗಾಗಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಆತಂಕ ಪಡುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ​ಜೂನ್ 4ರಂದು ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ರಿಲೀಸ್‌ ಆಗೋದು ಪಕ್ಕಾ..

Krishna N K

ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ್‌ ಎನ್‌.ಕೆ. 'ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ಜಾಲತಾಣದ ಸಂಪಾದಕರು. 2024 ರಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಈಟಿವಿ ಕನ್ನಡ, ವೇ ಟು ನ್ಯೂಸ್‌, ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ, ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ 8 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ಆರೋಗ್ಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2024 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

