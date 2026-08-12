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ಫೇಮಸ್‌ ಗಂಡನ ಬಿಟ್ಟು ಕಂಡಕ್ಟರ್‌ ಜೊತೆ ಮೇಘಾ ಹೋಗೋಕೆ ಕಾರಣ ಇದೆ..

Akhil NRD wife news : ತಿಂಗಳಿಗೆ 10 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಹೆಚ್ಚು ಹಣ ಸಂಪಾದನೆ, ಮೇಲಾಗಿ ಲವ್‌ ಮಾಡಿ ಮದುವೆಯಾಗಿದ್ದ ಜೋಡಿ ಸಂಸಾರದಲ್ಲಿ ಇದೀಗ ಬಿರುಕು ಮೂಡಿದೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ಫೇಮಸ್‌ ಗಂಡನ ಬಿಟ್ಟು ರಾತ್ರೋರಾತ್ರಿ ಬಸ್‌ ಕಂಡಕ್ಟರ್‌ ಜೊತೆ ಮೇಘಾ ಓಡಿ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ.. ಅಸಲಿಗೆ ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲಾ ಕಾರಣವೇನು ಗೊತ್ತೆ? ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ..

Written ByKrishna N K
Published: Aug 12, 2026, 05:20 PM IST|Updated: Aug 12, 2026, 05:23 PM IST
ಫೇಮಸ್‌ ಗಂಡನ ಬಿಟ್ಟು ಕಂಡಕ್ಟರ್‌ ಜೊತೆ ಮೇಘಾ ಹೋಗೋಕೆ ಕಾರಣ ಇದೆ..

About the Author

Krishna N K

Krishna N K

ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ್‌ ಎನ್‌.ಕೆ. 'ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ಜಾಲತಾಣದ ಸಂಪಾದಕರು. 2024 ರಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಈಟಿವಿ ಕನ್ನಡ, ವೇ ಟು ನ್ಯೂಸ್‌, ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ, ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ 8 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ಆರೋಗ್ಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2024 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

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ಹಣ ಇದ್ರೂ ಆ ಸುಖ ಇಲ್ಲ..! ಫೇಮಸ್‌ ಗಂಡನ ಬಿಟ್ಟು ಕಂಡಕ್ಟರ್‌ ಜೊತೆ ಮೇಘಾ ಹೋಗೋಕೆ ಕಾರಣ ಇದೆ..
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