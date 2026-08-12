/ಹಣ ಇದ್ರೂ ಆ ಸುಖ ಇಲ್ಲ..! ಫೇಮಸ್‌ ಗಂಡನ ಬಿಟ್ಟು ಕಂಡಕ್ಟರ್‌ ಜೊತೆ ಮೇಘಾ ಹೋಗೋಕೆ ಕಾರಣ ಇದೆ..

Megha Akhil issue : ಕೇರಳದಲ್ಲಿ ಜನಪ್ರಿಯ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ ಅಖಿಲ್ ಮತ್ತು ಅವರ ಪತ್ನಿ ಮೇಘಾ ನಡುವಿನ ಕೌಟುಂಬಿಕ ಕಲಹ ಹಾಗೂ ಮೇಘಾ ಬಸ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಜೊತೆ ಓಡಿಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾದ ಘಟನೆ ಈಗ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಚರ್ಚೆಗೆ ಗ್ರಾಸವಾಗಿದೆ.
ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಮರ್ಚೆಂಟ್ ನೇವಿಯಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಅಖಿಲ್, ನಂತರ ತಮ್ಮ ಉದ್ಯೋಗವನ್ನು ತೊರೆದು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಹಾಗೂ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಸಕ್ರಿಯರಾಗಿದ್ದರು. ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಮೂಲಕವೇ ಪರಿಚಯವಾದ ಮೇಘಾ ಅವರನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸಿ 2024 ರಲ್ಲಿ ವಿವಾಹವಾಗಿದ್ದರು. ಇಬ್ಬರೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ವೀಡಿಯೊಗಳು ಮತ್ತು ರೀಲ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾ ಅಪಾರ ಅಭಿಮಾನಿ ಬಳಗವನ್ನು ಸಂಪಾದಿಸಿದ್ದರು.
ಆದರೆ ವಿವಾಹವಾದ ಕೆಲವೇ ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ ದಂಪತಿಗಳ ನಡುವೆ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ತಲೆದೋರಿದವು. ಪತಿ ಅಖಿಲ್ ಮೇಲೆ ಮೇಘಾಗೆ ಅಕ್ರಮ ಸಂಬಂಧದ ಅನುಮಾನ ಹುಟ್ಟಿಕೊಂಡಿದ್ದರಿಂದ ದಂಪತಿಯ ನಡುವೆ ಆಗಾಗ್ಗೆ ತೀವ್ರ ಜಗಳ ನಡೆಯುತ್ತಿತ್ತು. ಈ ಮಧ್ಯೆ, ಕಾನೂನು ಪದವೀಧರೆಯಾಗಿದ್ದ ಮೇಘಾ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಪ್ರಯಾಣಿಸುವಾಗ ಪ್ರತಿದಿನ ಭೇಟಿಯಾಗುತ್ತಿದ್ದ ಬಸ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಜೊತೆ ಆತ್ಮೀಯತೆ ಬೆಳೆಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಆ ಕಂಡಕ್ಟರ್ಗೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಕೆಲಸ ದೊರೆತ ನಂತರ, ಮೇಘಾ ತಮ್ಮ ಪತಿಯ ವಿರುದ್ಧ ಕಿರುಕುಳದ ಆರೋಪ ಮಾಡಿ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಹಂಚಿಕೊಂಡು ನಂತರ ಅದನ್ನು ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದರು.
ಇದರ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಮೇಘಾ ತಮ್ಮ ಪತಿ, ಚಿನ್ನಾಭರಣ ಹಾಗೂ ಹಣದೊಂದಿಗೆ ಕಾರಿನಲ್ಲಿ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಜೊತೆ ರಾತ್ರೋರಾತ್ರಿ ತೆರಳಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಅಖಿಲ್ ಗಂಭೀರ ಆರೋಪ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ತಿಂಗಳಿಗೆ ಸುಮಾರು 10 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಸಂಪಾದಿಸುವ ಪತಿಯನ್ನು ತೊರೆದು ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಜೊತೆ ತೆರಳಿದ ನಿರ್ಧಾರದ ಬಗ್ಗೆ ನೆಟ್ಟಿಗರು ಮಿಶ್ರಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಘಟನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಅಖಿಲ್ ಈಗಾಗಲೇ ಕೇರಳ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಅಧಿಕೃತ ದೂರು ನೀಡಿದ್ದು, ಪ್ರಕರಣದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸತ್ಯಾಸತ್ಯತೆ ಹೊರಬರಬೇಕಿದೆ. ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ನಗು ನಗುತ್ತಾ ರೀಲ್ಸ್ ಮಾಡುವ ಜೋಡಿ ನಿಜ ಜೀವನದಲ್ಲೂ ಹಾಗೇ ಇರ್ತಾರೆ ಅಂತ ನಂಬಿ ತಾವೂ ರೀಲ್ಸ್ ಮಾಡೋಕೆ ಹೋಗೋರಿಗೆ ಇದು ಒಳ್ಳೆಯ ಉದಾರಹಣೆ..