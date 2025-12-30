ರಾಜಕೀಯಕ್ಕೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಸ್ಟಾರ್ ನಟನ ಬಳಿ ಇದೆ ಯಾರು ಊಹಿಸಲಾರದಷ್ಟು ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಆಸ್ತಿ!

ತಮಿಳಿನ ಖ್ಯಾತ ನಟ ಸೂಪರ್ಸ್ಟಾರ್ ದಳಪತಿ ವಿಜಯ್ 33 ವರ್ಷಗಳ ಸಿನಿ ಪಯಣಕ್ಕೆ ಭಾವುಕ ವಿದಾಯ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ದಳಪತಿ ವಿಜಯ್ ಅವರ ಕೊನೆ ಸಿನಿಮಾ ಜನ ನಾಯಗನ್ ಆಡಿಯೋ ಬಿಡುಗಡೆ ಈವೆಂಟ್ ಮಲೇಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ ಸಂಭ್ರಮದಿಂದ ನಡೆಯಿತು. ಇದರಲ್ಲಿ ಸಿನಿ ತಾರೆಯರು ಸೇರಿದಂತೆ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಕೂಡ ಭಾಗಿದ್ದರು. ಸದ್ಯ ಸಿನಿ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಗುಡ್ಬೈ ಹೇಳಿರುವ ದಳಪತಿ ವಿಜಯ್ ಬಳಿ ಎಷ್ಟು ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಆಸ್ತಿ ಇದೆ.
ಚೆನ್ನೈನ ನೀಲಂಕರೈನಲ್ಲಿರುವ ದಳಪತಿ ವಿಜಯ್ ಅವರ ಐಷಾರಾಮಿ ಮನೆಯೂ ನೋಡುಗರ ಕಣ್ಣು ಕುಕ್ಕುವಂತೆ ಇದೆ. ಹಾಲಿವುಡ್ ನಟ ಟಾಮ್ ಕ್ರೂಸ್ ಬೀಚ್ ಹೌಸ್ನಂತೆ ಈ ಮನೆಯನ್ನು ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ ಅನ್ನು ಇದರಲ್ಲಿ ಬಳಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು ಸಮುದ್ರದ ಅಂದಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಈ ಮನೆಯನ್ನ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಸುಂದರ ಮನೆಯ ಅಂದಾಜು ಮೌಲ್ಯ 70 ರಿಂದ 100 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳು ಅಗಿವೆ.
ಇಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ತಮಿಳುನಾಡಿನ ವಿವಿಧೆಡೆ ಹಲವಾರು ಆಸ್ತಿಗಳನ್ನ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ತಿರುವಳ್ಳೂರ್, ತಿರುಪೋರೂರ್, ತಿರುಮಝಿಸೈ ಮತ್ತು ವಂಡಲೂರ್ನಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಮೊತ್ತದ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ವಿಜಯ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿನ ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ನಲ್ಲಿನ ಒಟ್ಟು ಹೂಡಿಕೆ ದರ ಸುಮಾರು ನೂರು ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳು ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ದಳಪತಿ ವಿಜಯ್ ಕೇವಲ ಮೂವಿಯಿಂದಲೇ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಬದಲಾಗಿ ಒಳ್ಳೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಕಾರುಗಳ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಐಷಾರಾಮಿ ಕಾರುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ವಿಜಯ್ ದೊಡ್ಡ ಮೊತ್ತವನ್ನೇ ಪಾವತಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. 10 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಯ ರೋಲ್ಸ್ ರಾಯ್ಸ್ ಘೋಸ್ಟ್, ಬಿಎಂಡಬ್ಲು i17, ಆಡಿ ಎ8, ರೇಂಜ್ ರೋವರ್ ಇವಾಕ್, ಫೋರ್ಡ್ ಮಸ್ಟ್ಂಜ್ ಹಾಗೂ ವೋಲ್ವಾ ಎಕ್ಸ್ಸಿ90 ಕಾರುಗಳು ಇವೆ.
ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ರಾಜಕೀಯಕ್ಕೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ತಮಿಳು ನಟ ವಿಜಯ್ ಅವರು ತಮಿಳುಗನ್ ವೆಟ್ರಿ ಖಜಗಂ (ಟಿವಿಕೆ) ಪಕ್ಷವನ್ನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಮುಂಬರುವ ಚುನಾವಣೆಗಾಗಿ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲೇ ಪ್ರಚಾರಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಈ ಎಲ್ಲದ ನಡುವೆ ವಿಜಯ್ ಅವರ ಬಳಿ ಇರೋ ಒಟ್ಟು ಆಸ್ತಿ ಎಂದರೆ 474 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳಿಂದ 600 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳ ವರೆಗೆ ಇದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ.
