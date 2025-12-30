English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Entertainment
  • ರಾಜಕೀಯಕ್ಕೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಸ್ಟಾರ್ ನಟನ ಬಳಿ ಇದೆ ಯಾರು ಊಹಿಸಲಾರದಷ್ಟು ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಆಸ್ತಿ!

ರಾಜಕೀಯಕ್ಕೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಸ್ಟಾರ್ ನಟನ ಬಳಿ ಇದೆ ಯಾರು ಊಹಿಸಲಾರದಷ್ಟು ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಆಸ್ತಿ!

ರಾಜಕೀಯಕ್ಕೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ತಮಿಳು ನಟನ ಬಳಿ ಯಾರು ಊಹಿಸಲಾರದಷ್ಟು ಆಸ್ತಿ ಇದೆ. ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ನನಗೆ ಅರಮನೆ ಕಟ್ಟಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವಿಜಯ್‌ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.   

Written by - Bhimappa | Last Updated : Dec 30, 2025, 12:43 AM IST
  • ದಳಪತಿ ವಿಜಯ್‌ ಜನ ನಾಯಗನ್‌ ಕೊನೆಯ ಮೂವಿ
  • ಮಲೇಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ ಆಡಿಯೋ ಲಾಂಚ್‌ ಮಾಡಿದ ನಟ
  • ಭಾವುಕವಾಗಿ ವಿದಾಯ ಹೇಳಿರು ದಳಪತಿ ವಿಜಯ್‌

Trending Photos

ಅಣ್ಣಾವ್ರಿಗೂ ಸಲ್ಮಾನ್‌ ಖಾನ್‌ ತಂದೆಗೂ ಆತ್ಮೀಯ ನಂಟು! ರಾಜ್‌ ಈ ಎರಡು ಸಿನಿಮಾಗೆ ಕಥೆ ಬರೆದಿದ್ರು ಸಲೀಂ..
camera icon7
Salim Khan
ಅಣ್ಣಾವ್ರಿಗೂ ಸಲ್ಮಾನ್‌ ಖಾನ್‌ ತಂದೆಗೂ ಆತ್ಮೀಯ ನಂಟು! ರಾಜ್‌ ಈ ಎರಡು ಸಿನಿಮಾಗೆ ಕಥೆ ಬರೆದಿದ್ರು ಸಲೀಂ..
ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್‌ ಫಿನಾಲೆಗೆ ಕೆಲವೇ ದಿನ ಬಾಕಿ ವೀಕ್ಷಕರ ಇಚ್ಛೆಯಂತೆ ಟಾಪ್‌ 3ಯಲ್ಲಿ ಗೆಲ್ಲೋರು ಯಾರು?
camera icon6
Bigboss kannada 12 winner
ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್‌ ಫಿನಾಲೆಗೆ ಕೆಲವೇ ದಿನ ಬಾಕಿ ವೀಕ್ಷಕರ ಇಚ್ಛೆಯಂತೆ ಟಾಪ್‌ 3ಯಲ್ಲಿ ಗೆಲ್ಲೋರು ಯಾರು?
ಸ್ಪಂದನಾ, ಧೃವಂತ್‌ ಅಲ್ಲ.. ಅಚ್ಚರಿಯ ಸ್ಪರ್ಧಿ ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್‌ ಮನೆಯಿಂದ ಔಟ್
camera icon5
bigg boss
ಸ್ಪಂದನಾ, ಧೃವಂತ್‌ ಅಲ್ಲ.. ಅಚ್ಚರಿಯ ಸ್ಪರ್ಧಿ ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್‌ ಮನೆಯಿಂದ ಔಟ್
ಆಡಿಷನ್‌ನಲ್ಲಿ ಖ್ಯಾತ ನಟಿಯ ಧೈರ್ಯದ ಮಾತು..ಏನದು ಟೂ ಪೀಸ್ ಸೀಕ್ರೆಟ್..!
camera icon6
ಆಡಿಷನ್‌ನಲ್ಲಿ ಖ್ಯಾತ ನಟಿಯ ಧೈರ್ಯದ ಮಾತು..ಏನದು ಟೂ ಪೀಸ್ ಸೀಕ್ರೆಟ್..!
ರಾಜಕೀಯಕ್ಕೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಸ್ಟಾರ್ ನಟನ ಬಳಿ ಇದೆ ಯಾರು ಊಹಿಸಲಾರದಷ್ಟು ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಆಸ್ತಿ!

ತಮಿಳಿನ ಖ್ಯಾತ ನಟ ಸೂಪರ್‌ಸ್ಟಾರ್‌ ದಳಪತಿ ವಿಜಯ್‌ 33 ವರ್ಷಗಳ ಸಿನಿ ಪಯಣಕ್ಕೆ ಭಾವುಕ ವಿದಾಯ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ದಳಪತಿ ವಿಜಯ್‌ ಅವರ ಕೊನೆ ಸಿನಿಮಾ ಜನ ನಾಯಗನ್ ಆಡಿಯೋ ಬಿಡುಗಡೆ ಈವೆಂಟ್‌ ಮಲೇಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ ಸಂಭ್ರಮದಿಂದ ನಡೆಯಿತು. ಇದರಲ್ಲಿ ಸಿನಿ ತಾರೆಯರು ಸೇರಿದಂತೆ ಫ್ಯಾನ್ಸ್‌ ಕೂಡ ಭಾಗಿದ್ದರು. ಸದ್ಯ ಸಿನಿ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಗುಡ್‌ಬೈ ಹೇಳಿರುವ ದಳಪತಿ ವಿಜಯ್‌ ಬಳಿ ಎಷ್ಟು ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಆಸ್ತಿ ಇದೆ. 

Add Zee News as a Preferred Source

ಚೆನ್ನೈನ ನೀಲಂಕರೈನಲ್ಲಿರುವ ದಳಪತಿ ವಿಜಯ್‌ ಅವರ ಐಷಾರಾಮಿ ಮನೆಯೂ ನೋಡುಗರ ಕಣ್ಣು ಕುಕ್ಕುವಂತೆ ಇದೆ. ಹಾಲಿವುಡ್‌ ನಟ ಟಾಮ್‌ ಕ್ರೂಸ್‌ ಬೀಚ್‌ ಹೌಸ್‌ನಂತೆ ಈ ಮನೆಯನ್ನು ಡಿಸೈನ್‌ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಆರ್ಕಿಟೆಕ್‌ ಅನ್ನು ಇದರಲ್ಲಿ ಬಳಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು ಸಮುದ್ರದ ಅಂದಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಈ ಮನೆಯನ್ನ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಸುಂದರ ಮನೆಯ ಅಂದಾಜು ಮೌಲ್ಯ 70 ರಿಂದ 100 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳು ಅಗಿವೆ. 

ಇಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ತಮಿಳುನಾಡಿನ ವಿವಿಧೆಡೆ ಹಲವಾರು ಆಸ್ತಿಗಳನ್ನ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ತಿರುವಳ್ಳೂರ್, ತಿರುಪೋರೂರ್, ತಿರುಮಝಿಸೈ ಮತ್ತು ವಂಡಲೂರ್‌ನಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಮೊತ್ತದ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ವಿಜಯ್‌ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿನ ರಿಯಲ್‌ ಎಸ್ಟೇಟ್‌ನಲ್ಲಿನ ಒಟ್ಟು ಹೂಡಿಕೆ ದರ ಸುಮಾರು ನೂರು ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳು ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. 

ದಳಪತಿ ವಿಜಯ್‌ ಕೇವಲ ಮೂವಿಯಿಂದಲೇ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಬದಲಾಗಿ ಒಳ್ಳೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಕಾರುಗಳ ಕಲೆಕ್ಷನ್‌ ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಐಷಾರಾಮಿ ಕಾರುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ವಿಜಯ್‌ ದೊಡ್ಡ ಮೊತ್ತವನ್ನೇ ಪಾವತಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. 10 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಯ ರೋಲ್ಸ್‌ ರಾಯ್ಸ್‌ ಘೋಸ್ಟ್‌, ಬಿಎಂಡಬ್ಲು i17, ಆಡಿ ಎ8, ರೇಂಜ್‌ ರೋವರ್‌ ಇವಾಕ್‌, ಫೋರ್ಡ್‌ ಮಸ್ಟ್ಂಜ್‌ ಹಾಗೂ ವೋಲ್ವಾ ಎಕ್ಸ್‌ಸಿ90 ಕಾರುಗಳು ಇವೆ. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದು ಹೋಗ್ತಿದ್ದವರಿಗೆ ಭೀಕರವಾಗಿ ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದ ಸರ್ಕಾರಿ ಬಸ್‌.. ಡ್ರೈವರ್‌ ಏನಾದ?

ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ರಾಜಕೀಯಕ್ಕೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ತಮಿಳು ನಟ ವಿಜಯ್‌ ಅವರು ತಮಿಳುಗನ್‌ ವೆಟ್ರಿ ಖಜಗಂ (ಟಿವಿಕೆ) ಪಕ್ಷವನ್ನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಮುಂಬರುವ ಚುನಾವಣೆಗಾಗಿ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲೇ ಪ್ರಚಾರಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಈ ಎಲ್ಲದ ನಡುವೆ ವಿಜಯ್‌ ಅವರ ಬಳಿ ಇರೋ ಒಟ್ಟು ಆಸ್ತಿ ಎಂದರೆ 474 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳಿಂದ 600 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳ ವರೆಗೆ ಇದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ.   

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಈ ಹೋಟೆಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಒಂದೇ 1 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಪರೋಟ ಸಿಗುತ್ತೆ.. ಇದರ ಹಿಂದಿವೆ ಸುಂದರ ನೆನಪುಗಳು!

About the Author

Bhimappa

ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಸದ್ಯ ಡಿಜಿಟಲ್ (ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌) ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ರಾಜಕೀಯ, ಸ್ಫೋರ್ಟ್ಸ್‌, ಸಿನಿಮಾ, ಆರೋಗ್ಯ, ಎಂಟರ್ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ವೈರಲ್‌ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಓದುಗರಿಗೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪದವಿ ಹಾಗೂ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿರುವ ಇವರು ಪ್ರಜಾವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಷ ಅಪ್ರೆಂಟಿಸ್‌ ಹಾಗೂ ನ್ಯೂಸ್‌ಫಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

...Read More

Thalapathy VijayThalapathy Vijay total assetsVijay total assetsVijay assetsTamil hero

Trending News