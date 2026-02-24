English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Entertainment
  • ರಾತ್ರಿ ಮಲಗುವ ಮುನ್ನ ಜಸ್ಟ್‌ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಡೊಳ್ಳು ಹೊಟ್ಟೆ ವಾರದಲ್ಲೇ ಮಾಯ! ಇದು ತುಂಬಾ ಸರಳ ವಿಧಾನ

ರಾತ್ರಿ ಮಲಗುವ ಮುನ್ನ ಜಸ್ಟ್‌ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಡೊಳ್ಳು ಹೊಟ್ಟೆ ವಾರದಲ್ಲೇ ಮಾಯ! ಇದು ತುಂಬಾ ಸರಳ ವಿಧಾನ

Weight loss tips : ದಿನವಿಡಿ ಹೇಗೆ ಇರುತ್ತೇವೆ ಎಂಬುದಕ್ಕಿಂತ ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಉತ್ತಮ ಅಭ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವುದು ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯ. ಮಲಗುವ ಮುನ್ನ ಈ ಕೆಳಗೆ ನೀಡಿರುವ ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿದರೆ ನಿಮ್ಮ ಚಯಾಪಚಯ ಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಿ, ತೂಕ ಹೆಚ್ಚಾಗುವುದನ್ನು ತಡೆಯಬಹುದು.. ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿವರಗಳು ಈ ಕೆಳಗಿನಂತಿವೆ..

Written by - Krishna N K | Last Updated : Feb 24, 2026, 06:51 PM IST
    • ದಿನವಿಡಿ ಹೇಗೆ ಇರುತ್ತೇವೆ ಎಂಬುದಕ್ಕಿಂತ ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಉತ್ತಮ ಅಭ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವುದು ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯ.
    • ಮಲಗುವ ಮುನ್ನ ಈ ಕೆಳಗೆ ನೀಡಿರುವ ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿದರೆ ತೂಕ ಹೆಚ್ಚಾಗುವುದನ್ನು ತಡೆಯಬಹುದು..
    • ಚಯಾಪಚಯ ಕ್ರಿಯೆಯು ಆಹಾರವನ್ನು ಜೀರ್ಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಾಗಿದೆ.

Trending Photos

ಮಧುಮೇಹಿಗಳಿಗೆ ವರದಾನ ಈ ಹಣ್ಣುಗಳು.. ಪ್ರತಿದಿನ ತಿಂದರೂ ಸ್ವಲ್ಪವೂ ಶುಗರ್‌ ಹೆಚ್ಚಾಗಲ್ಲ
camera icon6
Diabetes Control Tips
ಮಧುಮೇಹಿಗಳಿಗೆ ವರದಾನ ಈ ಹಣ್ಣುಗಳು.. ಪ್ರತಿದಿನ ತಿಂದರೂ ಸ್ವಲ್ಪವೂ ಶುಗರ್‌ ಹೆಚ್ಚಾಗಲ್ಲ
T20 WC; ಅಕ್ಷರ್‌ ಹೊರಗಿಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ ಆಕ್ರೋಶ.. ಸ್ಟಾರ್‌ ವಿಕೆಟ್‌ ಕೀಪರ್‌ ಪ್ಲೇಯಿಂಗ್- 11 ಸೇರುವ ಹಿಂಟ್‌ ಕೊಟ್ಟ ಕೋಚ್!
camera icon6
T20 WC; ಅಕ್ಷರ್‌ ಹೊರಗಿಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ ಆಕ್ರೋಶ.. ಸ್ಟಾರ್‌ ವಿಕೆಟ್‌ ಕೀಪರ್‌ ಪ್ಲೇಯಿಂಗ್- 11 ಸೇರುವ ಹಿಂಟ್‌ ಕೊಟ್ಟ ಕೋಚ್!
ಮಲಗುವಾಗ ಈ ದಿಕ್ಕಿಗೆ ತಲೆ ಹಾಕಿ ಮಲಗಿದರೆ ಅದೃಷ್ಟ.. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಆರ್ಥಿಕ ಸಮೃದ್ಧಿ
camera icon6
Sleeping Vastu
ಮಲಗುವಾಗ ಈ ದಿಕ್ಕಿಗೆ ತಲೆ ಹಾಕಿ ಮಲಗಿದರೆ ಅದೃಷ್ಟ.. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಆರ್ಥಿಕ ಸಮೃದ್ಧಿ
T20 World Cup Semi Finals ಕಷ್ಟ..ಕಷ್ಟ.. ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾ ಸೆಮಿಸ್‌ಗೆ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಈ ವಿದೇಶಿ ತಂಡ ಗೆಲ್ಲಲೇಬೇಕು..!
camera icon6
T20 World Cup Semi Finals ಕಷ್ಟ..ಕಷ್ಟ.. ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾ ಸೆಮಿಸ್‌ಗೆ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಈ ವಿದೇಶಿ ತಂಡ ಗೆಲ್ಲಲೇಬೇಕು..!
ರಾತ್ರಿ ಮಲಗುವ ಮುನ್ನ ಜಸ್ಟ್‌ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಡೊಳ್ಳು ಹೊಟ್ಟೆ ವಾರದಲ್ಲೇ ಮಾಯ! ಇದು ತುಂಬಾ ಸರಳ ವಿಧಾನ

Night health tips : ರಾತ್ರಿ ಹೊತ್ತು ಚಯಾಪಚಯ ಕ್ರಿಯೆ ನಿಧಾನವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹಲವಾರು ಜನ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.. ಆದರೆ ಸತ್ಯವೆಂದರೆ, ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ದೇಹದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣೆಯು ಸ್ವಲ್ಪ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಕೆಲವು ಅಭ್ಯಾಸಗಳು ಅದನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ನಿಧಾನಗೊಳಿಸಬಹುದು. ಚಯಾಪಚಯ ಕ್ರಿಯೆಯು ಆಹಾರವನ್ನು ಜೀರ್ಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಾಗಿದೆ. 

Add Zee News as a Preferred Source

ಜನರು ಹಗಲಿನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಚಟುವಟಿಕೆಯಿಂದ ಇರುತ್ತಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ದೇಹವು ಹೆಚ್ಚಿನ ಕ್ಯಾಲೊರಿಗಳನ್ನು ಸುಡುತ್ತದೆ. ಜನರು ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಪಡೆದಾಗ, ದೇಹದ ಅಗತ್ಯಗಳು ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತವೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ಚಯಾಪಚಯ ಕ್ರಿಯೆಯು ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಧಾನವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ, ಆದರೆ ಜನರ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿ ಅನಾರೋಗ್ಯಕರವಾದಾಗ ನಿಜವಾದ ಸಮಸ್ಯೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ರಾತ್ರಿಯ ಸಮಯವು ತೂಕ ಹೆಚ್ಚಾಗಲು ಕಾರಣವಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಜೀವನಶೈಲಿಯೇ ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಕರ್ನಾಟಕ ಬೌಲರ್‌ಗಳ ಸದ್ದು ಅಡಗಿಸಿದ ಜಮ್ಮು ಬ್ಯಾಟರ್ಸ್‌.. ಶುಭಂ ಸೆಂಚುರಿ, ಮೊದಲ ದಿನ ಬೃಹತ್‌ ರನ್

ನಿಧಾನಗತಿಯ ಚಯಾಪಚಯ ಕ್ರಿಯೆಗೆ ದೊಡ್ಡ ಕಾರಣವೆಂದರೆ ತಡರಾತ್ರಿ ಫಾಸ್ಟ್ ಫುಡ್ ತಿನ್ನುವುದು. ಮಲಗುವ ಮುನ್ನ ಕರಿದ ಅಥವಾ ಸಿಹಿ ಆಹಾರವನ್ನು ಸೇವಿಸುವುದು. ಇದು ಕೊಬ್ಬಿನ ಶೇಖರಣೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ, ಇದರಿಂದ ತೂಕ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಚಿಪ್ಸ್, ಸಿಹಿತಿಂಡಿಗಳು ಅಥವಾ ತಂಪು ಪಾನೀಯಗಳನ್ನು ಸೇವಿಸುವುದರಿಂದ ಕ್ಯಾಲೊರಿಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತವೆ.  

ನಿದ್ರೆಯ ಕೊರತೆಯು ಕೊಬ್ಬು ಹೆಚ್ಚಾಗಲು ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶವಾಗಿದೆ. ಇದು ಹಾರ್ಮೋನುಗಳನ್ನು ಅಡ್ಡಿಪಡಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಹಸಿವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್‌ಗಳನ್ನು ಬಳಸುವುದು ಮತ್ತು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಿದ್ರೆ ಮಾಡದಿರುವುದು ಚಯಾಪಚಯ ಕ್ರಿಯೆಯ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ.  

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ರಶ್ಮಿಕಾ-ವಿಜಯ್ ಮದುವೆಯಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಆಚರಣೆ.. ಆಗರ್ಭ ಶ್ರೀಮಂತ ಅಂಬಾನಿ ಕೈಯಿಂದಲೂ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಲಾಗಲಿಲ್ಲ..

ದೈಹಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆ: ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ದೈಹಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಯ ಕೊರತೆಯು ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೆ ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ನೀವು ದಿನವಿಡೀ ಕುಳಿತು ತಕ್ಷಣ ಮಲಗಿದರೆ, ಕ್ಯಾಲೋರಿ ಸುಡುವಿಕೆಯು ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ, ಇದು ನಿಮ್ಮ ಚಯಾಪಚಯ ಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಊಟದ ನಂತರ ಲಘು ನಡಿಗೆ ಅಥವಾ ಸ್ಟ್ರೆಚಿಂಗ್ ಮಾಡುವುದು ಯಾವಾಗಲೂ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಿದೆ.

About the Author

Krishna N K

ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ್‌ ಎನ್‌.ಕೆ. 'ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ಜಾಲತಾಣದ ಸಂಪಾದಕರು. 2024 ರಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಈಟಿವಿ ಕನ್ನಡ, ವೇ ಟು ನ್ಯೂಸ್‌, ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ, ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ 8 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ಆರೋಗ್ಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2024 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

...Read More

Weight losshealthWeight gainNight Food

Trending News