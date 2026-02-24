ರಾತ್ರಿ ಮಲಗುವ ಮುನ್ನ ಜಸ್ಟ್‌ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಡೊಳ್ಳು ಹೊಟ್ಟೆ ವಾರದಲ್ಲೇ ಮಾಯ! ಇದು ತುಂಬಾ ಸರಳ ವಿಧಾನ

Night health tips : ರಾತ್ರಿ ಹೊತ್ತು ಚಯಾಪಚಯ ಕ್ರಿಯೆ ನಿಧಾನವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹಲವಾರು ಜನ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.. ಆದರೆ ಸತ್ಯವೆಂದರೆ, ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ದೇಹದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣೆಯು ಸ್ವಲ್ಪ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಕೆಲವು ಅಭ್ಯಾಸಗಳು ಅದನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ನಿಧಾನಗೊಳಿಸಬಹುದು. ಚಯಾಪಚಯ ಕ್ರಿಯೆಯು ಆಹಾರವನ್ನು ಜೀರ್ಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಾಗಿದೆ.
ಜನರು ಹಗಲಿನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಚಟುವಟಿಕೆಯಿಂದ ಇರುತ್ತಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ದೇಹವು ಹೆಚ್ಚಿನ ಕ್ಯಾಲೊರಿಗಳನ್ನು ಸುಡುತ್ತದೆ. ಜನರು ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಪಡೆದಾಗ, ದೇಹದ ಅಗತ್ಯಗಳು ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತವೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ಚಯಾಪಚಯ ಕ್ರಿಯೆಯು ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಧಾನವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ, ಆದರೆ ಜನರ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿ ಅನಾರೋಗ್ಯಕರವಾದಾಗ ನಿಜವಾದ ಸಮಸ್ಯೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ರಾತ್ರಿಯ ಸಮಯವು ತೂಕ ಹೆಚ್ಚಾಗಲು ಕಾರಣವಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಜೀವನಶೈಲಿಯೇ ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಕರ್ನಾಟಕ ಬೌಲರ್ಗಳ ಸದ್ದು ಅಡಗಿಸಿದ ಜಮ್ಮು ಬ್ಯಾಟರ್ಸ್.. ಶುಭಂ ಸೆಂಚುರಿ, ಮೊದಲ ದಿನ ಬೃಹತ್ ರನ್
ನಿಧಾನಗತಿಯ ಚಯಾಪಚಯ ಕ್ರಿಯೆಗೆ ದೊಡ್ಡ ಕಾರಣವೆಂದರೆ ತಡರಾತ್ರಿ ಫಾಸ್ಟ್ ಫುಡ್ ತಿನ್ನುವುದು. ಮಲಗುವ ಮುನ್ನ ಕರಿದ ಅಥವಾ ಸಿಹಿ ಆಹಾರವನ್ನು ಸೇವಿಸುವುದು. ಇದು ಕೊಬ್ಬಿನ ಶೇಖರಣೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ, ಇದರಿಂದ ತೂಕ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಚಿಪ್ಸ್, ಸಿಹಿತಿಂಡಿಗಳು ಅಥವಾ ತಂಪು ಪಾನೀಯಗಳನ್ನು ಸೇವಿಸುವುದರಿಂದ ಕ್ಯಾಲೊರಿಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತವೆ.
ನಿದ್ರೆಯ ಕೊರತೆಯು ಕೊಬ್ಬು ಹೆಚ್ಚಾಗಲು ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶವಾಗಿದೆ. ಇದು ಹಾರ್ಮೋನುಗಳನ್ನು ಅಡ್ಡಿಪಡಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಹಸಿವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸುವುದು ಮತ್ತು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಿದ್ರೆ ಮಾಡದಿರುವುದು ಚಯಾಪಚಯ ಕ್ರಿಯೆಯ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ರಶ್ಮಿಕಾ-ವಿಜಯ್ ಮದುವೆಯಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಆಚರಣೆ.. ಆಗರ್ಭ ಶ್ರೀಮಂತ ಅಂಬಾನಿ ಕೈಯಿಂದಲೂ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಲಾಗಲಿಲ್ಲ..
ದೈಹಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆ: ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ದೈಹಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಯ ಕೊರತೆಯು ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೆ ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ನೀವು ದಿನವಿಡೀ ಕುಳಿತು ತಕ್ಷಣ ಮಲಗಿದರೆ, ಕ್ಯಾಲೋರಿ ಸುಡುವಿಕೆಯು ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ, ಇದು ನಿಮ್ಮ ಚಯಾಪಚಯ ಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಊಟದ ನಂತರ ಲಘು ನಡಿಗೆ ಅಥವಾ ಸ್ಟ್ರೆಚಿಂಗ್ ಮಾಡುವುದು ಯಾವಾಗಲೂ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಿದೆ.