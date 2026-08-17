Aap Ki Adalat Yash interview: ಯಶ್ ಅಭಿನಯದ ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಸಿನಿಮಾ ಆಗಸ್ಟ್ 26 ರಂದು ವರ್ಲ್ಡ್ ವೈಡ್ ಆಗಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ಸಿನಿಮಾ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಕುತೂಹಲಗಳು ಇದ್ದು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಸಿನಿಮಾ ಬಿಡುಗಡೆಗಾಗಿ ಕಾತರದಿಂದ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಸಿನಿಮಾ ಟೀಸರ್, ಟ್ರೈಲರ್ ಮತ್ತು ಹಾಡೊಂದನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಶ್ ಅವರು ಹಸಿಬಿಸಿ ದೃಶ್ಯದಲ್ಲಿ ಇದ್ದರೂ ಪತ್ನಿ ರಾಧಿಕಾ ಪಂಡಿತ್ ಅವರು ಹೇಗೆ ಸುಮ್ಮನಿದ್ದರು ಎನ್ನುವ ಪ್ರಶ್ನೆ ಹಲವಾರು ಜನರಿಗೆ ಕಾಡುತ್ತಲೇ ಇತ್ತು. ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಯಶ್ ಅವರ ದೃಶ್ಯಗಳನ್ನು ಕಂಡು ರಾಧಿಕಾ ಪಂಡಿತ್ ಅವರ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಹೇಗಿತ್ತು ಎಂದು ಸ್ವತಹ ಯಶ್ ಅವರೇ ಸತ್ಯವನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಯಶ್ ಅವರು ಫುಲ್ ಬೋಲ್ಡ್ ನಟನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ನಟನೆಯಿಂದ ಪತ್ನಿ ರಾಧಿಕಾ ಪಂಡಿತ್ ಅವರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಹೇಗಿರಬಹುದು ಎಂದು ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಮೂಡಿ ಬಂದಿದ್ದವು. ಮೊನ್ನೆ ಮೊನ್ನೆ ಅಷ್ಟೇ ಯಶ್ ಅವರು ಇಂಡಿಯಾ ಟಿವಿಯ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಪ್ ಕಿ ಅದಾಲತ್ ಶೋನಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು. ಈ ಶೋವನ್ನು ರಜತ್ ಶರ್ಮಾ (Rajat Sharma) ಅವರು ನಿರೂಪಣೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ರಜತ್ ಶರ್ಮಾ ಅವರು ಸಿನಿಮಾ ಮತ್ತು ಅದರ ಕೆಲಸಗಳ ಸಂಬಂಧ ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳಿದರು. ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಯಶ್ ಉತ್ತರಿಸಿದರು.
ಇದೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಹಸಿಬಿಸಿ ದೃಶ್ಯಗಳನ್ನು ನೋಡಿ ಪತ್ನಿ ರಾಧಿಕಾ ಪಂಡಿತ್ ಏನಂದರು ಎಂದು ಆಂಕರ್ ರಜತ್ ಶರ್ಮಾಾವರು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿದರು. ಇದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರಿಸಿದ ಯಶ್ ಅವರು, ಸ್ಟೋತಿ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ದರಿಂದ ಆ ರೀತಿ ನಟನೆ ಮಾಡಬೇಕಾಯಿತು. ಇಂತಹ ದೃಶ್ಯಗಳಿಂದ ಯಾರೇ ಆಗಲಿ, ಸಂಗತಿ ಕೂಟ ಅನ್ಕಮ್ಫರ್ಟಬಲ್ ಆಗುತ್ತಾರೆ. ಪ್ರತಿ ಸಂಗತಿಗೂ ಅದು ಬೇಸರ ಅನಿಸುತ್ತದೆ. ಇದೊಂದು ಸಿನಿಮಾ, ಆರ್ಟ್ ಇದಕ್ಕೆ ಕಥೆ ಜೀವಾಳ. ನಾನು ಕೂಢ ಕಮ್ಫರ್ಟ್ ಝೋನ್ನಿಂದ ಹೊರ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ನಟನೆ ಮಾಡೋದು ಅಷ್ಟು ಸುಲಭವಲ್ಲ. ಅದರಲ್ಲಿ ಇಂಥಹ ಸೀನ್ಗಳಲ್ಲಿ ನಟನೆ ಮಾಡೋದು ಸುಲಭವಲ್ಲ. ಕಥೆಯಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಮಾಡಿದರೆ ಕಥೆ ಬಲವಾಗುತ್ತದೆ. ಅದು ಕಥೆಗೆ ಮುಖ್ಯವಾದ ಅಂಶವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅಂತಹದ್ದನ್ನೇ ಬಿಟ್ಟರೇ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಕಂಟೆಟ್ ಸರಿಯಾಗಿ ಸಿಗಲ್ಲ. ಇದಕ್ಕೆ ರಾಧಿಕಾ ಪಂಡಿತ್ ಅಂತೂ ಖುಷಿಯಾಗಿಯೂ ಇಲ್ಲ, ಆ ಕಡೆ ಬೇಸರ ಕೂಡ ತೋರಿಸಿಲ್ಲ. ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಬಲವಾದ ನಂಬಿಕೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಯಶ್ ಅವರು ಶೋನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ನಾನು ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ನಟನೆ ಮಾಡುವಾಗ ಒಬ್ಬ ನಟನಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿರುತ್ತೇನೆ. ಅಲ್ಲಿ ರಾಧಿಕಾ ಪಂಡಿತ್ ಗಂಡನಾಗಿ ಅಲ್ಲ. ಇದೊಂದು ಕೆಲಸವಾಗಿದ್ದರಿಂದ ರಾಧಿಕಾ ಪಂಡಿತ್ ಅವರು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಏಕೆಂದರೆ ರಾಧಿಕಾ ಪಂಡಿತ್ ಕೂಡ ನಟಿ. ಕೆಲಸಗಾರನಾಗಿ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡುತ್ತಿರುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಯಶ್ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಸಿನಿಮಾದ ಟ್ರೈಲರ್ ಅದ್ಭುತವಾಗಿದ್ದು ಇಡೀ ವಿಶ್ವದ್ಯಾಂತ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಯಶ್ ಅವರನ್ನು ಕೊಂಡಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಕೆವಿಎನ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮತ್ತು ಯಶ್ ಅವರ ಒಡೆತನದ ಮಾನ್ಸ್ಟಾರ್ ಮೈಂಡ್ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಸಂಸ್ಥೆ ಬಂಡವಾಳ ಹಾಕಿವೆ. ಕಿಯಾರ ಅಡ್ವಾಣಿ, ನಯನತಾರಾ, ತಾರಾ ಸುತಾರಿಯಾ, ರುಕ್ಮಿಣಿ ವಸಂತ್ ಮತ್ತು ಹುಮಾ ಖುರೇಷಿ ಅವರು ಅಭಿನಯ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಟ್ರೈಲರ್ ನೋಡಿದರೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಪಾತ್ರಕ್ಕೂ ನೂರಕ್ಕೆ 100ರಷ್ಟು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಕೊಡಲಾಗಿದೆ.