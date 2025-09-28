ಸಲ್ಮಾನ್‌ ಮನೆಗೆ ಕತ್ರಿನಾ ಮೊದಲ ಬಾರಿ ಹೋದಾಗ ಆಗಿದ್ದೇನು ಗೊತ್ತಾ..? ಆ ಘಟನೆಯಿಂದ ನಾಚಿ ನೀರಾದ ಬಾಯಿಜಾನ್‌

English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Salman Khan and Katrina Kaif : ಕತ್ರಿನಾ ಸಲ್ಮಾನ್‌ ಖಾನ್‌ರನ್ನು ಮೊದಲ ಬಾರಿ ನೋಡಿದಾಗ, ಪ್ರಥಮ ಭೇಟಿಯಲ್ಲೇ ಸಲ್ಮಾನ್‌ ನಗೆಪಾಟಲಾದ ತಮಾಷೆಯ ಘಟನೆಯನ್ನು ಅವರು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.  

Sep 28, 2025
  • ಕತ್ರಿನಾ ಕೈಫ್ 2003 ರ "ಬೂಮ್" ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಬಾಲಿವುಡ್‌ಗೆ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದರು
  • ಅದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ಅವರು ಮಾಡೆಲಿಂಗ್‌ನಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದ್ದರು

Salman Khan and Katrina Kaif : ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಮತ್ತು ಕತ್ರಿನಾ ಕೈಫ್ ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಸುದ್ದಿಯಾಗಿದ್ದರು. ಬಾಲಿವುಡ್‌ಗೆ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಕತ್ರಿನಾ ಸಲ್ಮಾನ್‌ಗೆ ಹತ್ತಿರವಾದರು. ಈ ಇಬ್ಬರೂ ನಿಜ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ರೀಲ್ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿಯಿಂದ ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಮತ್ತು ಕತ್ರಿನಾ ಕೈಫ್ ಅರ್ಧ ಡಜನ್ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಜೋಡಿಯನ್ನು ದೊಡ್ಡ ಪರದೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಿಜ ಜೀವನದಲ್ಲಿ, ಅವರು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಿದ್ದರು ಮತ್ತು ಡೇಟಿಂಗ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ನಂತರ ಅವರು ಬೇರ್ಪಟ್ಟರು. ಆದರೆ ಕತ್ರಿನಾ ಮತ್ತು ಸಲ್ಮಾನ್ ಮೊದಲು ಯಾವಾಗ, ಎಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಹೇಗೆ ಭೇಟಿಯಾದರು ಎಂದು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿದೆಯೇ? ಕತ್ರಿನಾ ಕೈಫ್ ಮತ್ತು ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಅವರ ಪ್ರೇಮಕಥೆಯು ಬಾಲಿವುಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಚರ್ಚೆಗೆ ಗ್ರಾಸವಾಗಿದೆ. ಅವರ ಪ್ರೀತಿ ಗುರಿಯನ್ನು ತಲುಪದಿದ್ದರೂ, ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅವರು ಬಾಲಿವುಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಬಿಸಿ ವಿಷಯವಾಗಿದ್ದರು. ಅವರು ಮೊದಲು ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಅವರ ಸಹೋದರಿ ಅಲ್ವಿರಾ ಖಾನ್ ಅಗ್ನಿಹೋತ್ರಿ ಮೂಲಕ ಭೇಟಿಯಾದರು.

ಕತ್ರಿನಾ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಸಲ್ಮಾನ್ ಮನೆಗೆ ಬಂದಾಗ
ಕತ್ರಿನಾ ಕೈಫ್ 2003 ರ "ಬೂಮ್" ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಬಾಲಿವುಡ್‌ಗೆ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದರು. ಅದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ಅವರು ಮಾಡೆಲಿಂಗ್‌ನಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದ್ದರು. ಅವರು ಮಾಡೆಲಿಂಗ್‌ನಲ್ಲಿದ್ದಾಗ, ಅವರು ಅಲ್ವಿರಾ ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾದರು. ಸಲ್ಮಾನ್ ಒಂದು ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಸಹೋದರಿ ಒಮ್ಮೆ ಕತ್ರಿನಾಳನ್ನು ತಮ್ಮ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಆಹ್ವಾನಿಸಿದ್ದರು ಎಂದು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದರು. ನಂತರ ಕತ್ರಿನಾ ನಟನ ಮನೆಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದರು.

ಕತ್ರಿನಾ ಸಲ್ಮಾನ್ ಮನೆಗೆ ಬಂದಾಗ, ಸಲ್ಮಾನ್ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ತನ್ನ ಕೋಣೆಯಿಂದ ಶರ್ಟ್ ಧರಿಸದೆ ಹೊರಬಂದರು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸಲ್ಮಾನ್ ಅವರನ್ನು ಈ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಕತ್ರಿನಾ ನಗಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಎಂದು ನಟ ವಿವರಿಸಿದರು.

ನಂತರ, ಸಲ್ಮಾನ್ ತಮ್ಮ "ಮೈನೆ ಪ್ಯಾರ್ ಕ್ಯೂಂ ಕಿಯಾ" ಚಿತ್ರಕ್ಕಾಗಿ ಕತ್ರಿನಾ ಅವರನ್ನು ಸಹಿ ಹಾಕಿದರು, ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಪರಸ್ಪರ ಎದುರು ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರು. ಈ ಚಿತ್ರವು ಕತ್ರಿನಾಗೆ ಮನ್ನಣೆ ತಂದುಕೊಟ್ಟಿತು. ನಂತರ ಅವರು ಸಲ್ಮಾನ್ ಜೊತೆ "ಪಾರ್ಟರ್" ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರು. ಇಬ್ಬರೂ ನಿಜ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ರೀಲ್ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿದರು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಈ ಸಂಬಂಧ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಉಳಿಯಲಿಲ್ಲ. ಅವರು ಬೇರ್ಪಟ್ಟರು, ಮತ್ತು ರಣಬೀರ್ ಕಪೂರ್ ಕಾರಣ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಅವರ ವಿಘಟನೆಯ ನಂತರವೂ, ಸಲ್ಮಾನ್ ಮತ್ತು ಕತ್ರಿನಾ ಟೈಗರ್ ಫ್ರಾಂಚೈಸ್‌ನ ಮೂರು ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು "ಭಾರತ್" ನಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರು.
 

