ಟಾಲಿವುಡ್‌ ಬ್ಯೂಟಿ ಸಮಂತಾ - ರಾಜ್ ನಿಡಿಮೋರು ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಲವ್‌ ಡೇಟಿಂಗ್ ಶುರುವಾಗಿದ್ಯಾವಾಗ ಗೊತ್ತಾ?

When samantha raj nidhimoru love dating started : ನಟಿ ಸಮಂತಾ ಅವರನ್ನು ಮದುವೆಯಾಗಿರುವ ನಿರ್ದೇಶಕ ರಾಜ್ ನಿಡಿಮೋರು ಮತ್ತೆ ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟು ಹಳಿ ತಪ್ಪಿದ್ದ ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನವನ್ನ ಸರಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸದ್ಯ ಸಖತ್ ಟ್ರೆಂಡಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ..ಈ ಜೋಡಿ ಹಿಂದೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಖಾಸಗಿ ಕಾರ್ಯಾಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡು ಇಬ್ಬರು ಡೇಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋ ವದ್ದಂತಿ ಹರಿದಾಡ್ತಿತ್ತು..
2021 ಜೂನ್ರಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ "ದಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮ್ಯಾನ್ ಸೀಸನ್ 2" ರಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಾಗ ಸಮಂತಾ ನಿರ್ಮಾಪಕ ರಾಜ್ ನಿಧಿಮೋರು ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾದರು..ಆವಾಗ ಸಮಂತಾ ತಮ್ಮ ಮಾಜಿ ಪತಿ ನಾಗಚೇತನ್ಯರಿಂದ ಡಿವೋರ್ಸ್ ಪಡೆದು ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನದಿಂದ ಹೊರಬಿದ್ದಿದ್ದರು.. ಇತ್ತ ರಾಜ್ ನಿಧಿಮೋರು ಕೂಡ ತಮ್ಮ ಮಾಜಿ ಪತ್ನಿಯಿಂದ ಹೊರ ಬಂದು ಬೇರೆ ಜೀವನ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದರು..ಆ ವೇಳೆ ನಿರ್ಮಾಪಕ ರಾಜ್ ನಿಧಿಮೋರು ಹಾಗೂ ಸಮಂತಾ ಭೇಟಿಯಾಗಿ ಪರಸ್ಪರ ಮಾತನಾಡಲು ಶುರುಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಮೊದಲಿಗೆ ಸ್ನೇಹದಿಂದ ಶುರುವಾದ ಸಲುಗೆ ಪ್ರೀತಿಯಾಗಿ ಕನ್ರ್ವಟ್ ಆಗಿತ್ತು.. ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ತಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನ ತೋರಿಸದೇ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಆಗಿ ಮೈಟೆನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ..ಇತ್ತ ರಾಜ್ ನಿಡಿಮೋರು ಕೂಡ ತಮ್ಮ ಮಾಜಿ ಪತ್ನಿಗೆ ಡಿವೋರ್ಸ್ ಮಾಡಿದ ಬಳಿಕವೇ ಸಮಂತಾ ಜೊತೆಗೆ ಡೇಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿರೋದಾಗಿ ಹಳೆಯ ವಂದತಿಗಳಿಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರು.. ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ರಾಜ್ ಅವರ ಮೊದಲ ಪತ್ನಿಯಿಂದ ಮಗಳಿದ್ದಾಳೆ ಎಂಬ ವದಂತಿಗಳನ್ನು ಸಹ ಅವರು ನಿರಾಕರಿಸಿದರು. ಆ ಹೇಳಿಕೆಗಳು ಸುಳ್ಳು ಎಂದು ಅವರು ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರು..
ಈ ವರ್ಷ 2025ರಲ್ಲಿ ಸಮಂತಾ ಮತ್ತು ರಾಜ್ ಡೇಟಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ ವದಂತಿಗಳು ವೈರಲ್ ಆಗಲು ಆರಂಭವಾಗಿತ್ತು. ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಈವೆಂಟ್ಗ ಮತ್ತು ಖಾಸಗಿ ಪಾರ್ಟಿಗಳಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಾಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರು. ಹಬ್ಬ ಹರಿದಿನಗಳಲ್ಲಿ ರಾಜ್ ಅವರು ಸಮಂತಾ ಮತ್ತು ಅವರ ಆಪ್ತ ಸ್ನೇಹಿತರೊಂದಿಗೆ ಆಚರಿಸಿದ್ದರು.. ಈ ಫೋಟೊಗಳು ಶೇರ್ ಆದಾಗ ಇಬ್ಬರು ಲಿವ್ ಇನ್ ಅಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.. ಇಲ್ಲಾ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಡೇಟಿಗ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆಂದು ಊಹಾಪೋಹಗಳು ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿತ್ತು. ಅಷ್ಟೇ ಯಾಕೇ ಈ ಲವ್ಬರ್ಡ್ಸ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಒಂದೇ ಜಿಮ್ನಲ್ಲಿ ವರ್ಕೌಟ್ ಮಾಡಲು ಹೋಗ್ತಿದ್ದರು. ಈ ನಡೆಗಳು ವದ್ದಂತಿಗಳಿಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಮಸಾಲೆ ಹಾಕಿ ಪುಷ್ಠಿ ಕೊಟ್ಟಿತ್ತು..
ಇದೀಗ ಸಮಂತಾ ಮತ್ತು ರಾಜ್ ಲಿಂಗ ಭೈರವಿ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಮದುವೆಯಾಗಿ ಈ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಲವ್ ಡೇಟಿಂಗ್ ವದ್ದಂತಿಗಳಿಗೆ ಬ್ರೇಕ್ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇಂದಿಗೆ ಈ ಟ್ರೆಂಡಿಗ್ ಜೋಡಿ ಮದುವೆಯಾಗಿ 20 ದಿನಗಳು ಕಳೆದಿದ್ದರೂ, ಕೂಡ ಇವರ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಲವ್ ಡೇಟಿಂಗ್ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿದೆ.
