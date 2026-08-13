Darshan Renukaswamy Case: ರೇಣುಕಾಸ್ವಾಮಿ ಪ್ರಕರಣ (Renukaswamy Case) ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ತಿರುವು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಲೇ ಇದೆ. ಸದ್ಯ ದರ್ಶನ್ (Darshan) ಜೊತೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಎಣ್ಣೆ ಕುಡಿದು ಕಷ್ಟ ಸುಖದಲ್ಲಿ ಜೊತೆಗೆ ಇದ್ದವನೇ ಮುಳ್ಳುವಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಂಚಲನ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ರೇಣುಕಾಸ್ವಾಮಿ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ (Renukaswamy Case twist) ನಡೆದಿರುವ ಇಂಚಿಂಚು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು, ಆರೋಪಿ ಪ್ರದೋಶ್ (pradosh) ಮಾಫಿ(Approver) ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿ ಈಗ ಒಟ್ಟು 11 ಪುಟಗಳ ವಿಸ್ತೃತ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿದೆ.ರೇಣುಕಾಸ್ವಾಮಿಯನ್ನ ಕೊಲೆಗೈಯುವ ವೇಳೆ ನಡೆದ ಘಟನೆಯನ್ನು ಪ್ರದೋಶ್ ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ವಿವರಿಸಿದ್ದು, ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ "ಡಿ ಗ್ಯಾಂಗ್" ನವರು ರೇಣುಕಾಸ್ವಾಮಿಗೆ ಹಿಗ್ಗಾಮುಗ್ಗಾಗಿ ಹಲ್ಲೆ ನಡೆಸುವಾಗ ತಾನೂ ರಕ್ಷಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿರೋದಾಗಿ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ.
ದಚ್ಚು ಪ್ರದೋಶ್ ಸ್ನೇಹ
ನಟ ದರ್ಶನ್ ಮತ್ತು ಪ್ರದೋಶ್ ನಡುವಿನ ಸ್ನೇಹವು 2003ರಿಂದ ಅಂದಾಜು 23 ವರ್ಷಗಳಿಗೂ ಹಳೆಯದಾದ ನಂಬಿಕಸ್ಥ ಒಡನಾಟವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ರೇಣುಕಾಸ್ವಾಮಿ ಕೊಲೆ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಆಪ್ತ ಸ್ನೇಹಿತನಾಗಿದ್ದ ಪ್ರದೋಶ್ ಮಾಫಿ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಲು (Approver) ಮುಂದಾಗಿರುವುದು ದರ್ಶನ್ಗೆ ದೊಡ್ಡ ಆಘಾತವನ್ನುಂಟು ಮಾಡಿದೆ. ಇಷ್ಟು ದಿನ ಆಗಿದ್ದು, ಆಗಲಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಶಿಕ್ಷೆ ಅನುಭವಿಸಿ ಹೇಗಾದ್ರು ಮಾಡಿ ಹೊರಗೆ ಬರೋಣ ಅಂತಾ ಇದ್ದ ಸ್ನೇಹಿತನೇ. ತಾನೇ ಈ ಪ್ರಕರಣದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಫಿ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದ್ದು, ಈ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಮತ್ತೊಂದು ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ.
ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಒಡನಾಟ
ಪ್ರದೋಶ್ 2003ರಿಂದಲೂ ದರ್ಶನ್ ಅವರ ಜೊತೆಗೆ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದು, ಅವರ ಅತ್ಯಂತ ಆಪ್ತ ಸಹಚರರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬನಾಗಿದ್ದನು. ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿ ರೇಣುಕಾಸ್ವಾಮಿ ಕೊಲೆ ನಡೆದ ದಿನ ಪ್ರದೋಶ್ ಕೂಡ ದರ್ಶನ್ ಜೊತೆಗಿದ್ದು, ಕೃತ್ಯ ಹಾಗೂ ನಂತರದ ಸಾಕ್ಷ್ಯ ನಾಶಪಡಿಸುವ ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದನು.
ಸದ್ಯ ಕಾನೂನು ತಿರುವು ಮಾಫಿ ಸಾಕ್ಷಿ ಕೋರಿಕೆ ಪ್ರದೋಶ್ ತನಿಖೆಯಲ್ಲಿ ಕೃತ್ಯದ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿವರಗಳನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಲು ಮತ್ತು ಮಾಫಿ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಲು (ಅಪ್ರೂವರ್) ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾನೆ. ದರ್ಶನ್ಗೆ ಸಂಕಷ್ಟ ಎದುರಾಗಿದೆ ಇಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳ ಆಪ್ತ ಸ್ನೇಹಿತನೇ ದರ್ಶನ್ ವಿರುದ್ಧ ಸಾಕ್ಷ್ಯ ನುಡಿಯಲು ಮುಂದಾಗಿರುವುದು ಈ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ದರ್ಶನ್ಗೆ ಕಾನೂನುರೀತ್ಯ ಸಂಕಷ್ಟವನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡಿದೆ.
ರೇಣುಕಾಸ್ವಾಮಿ ಗೌತಮ್ ಎನ್ನುವ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಇನ್ಸ್ಟಾ ಅಕೌಂಟ್ ಹೊಂದಿದ್ದ, ಆತನ ಮೇಸೆಜ್ನಿಂದ ಹಿಡಿದು ಶೆಡ್ ಹಲ್ಲೆವರೆಗೂ ಹಂತಹಂತವಾಗಿ ಪ್ರದೋಶ್ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾನೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೇ ರೇಣುಕಾಸ್ವಾಮಿ ಖಾಸಗಿ ಅಂಗಕ್ಕೆ ಹಲವು ಬಾರಿ ಒದ್ದು,ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡಿ ವಿಕೃತಿ ಮೆರೆದಿರೊದಾಗಿ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾನೆ
ಸದ್ಯ ನಟ ದರ್ಶನ್ಗೆ ಕೊಂಚ ರಿಲೀಫ್
ಮಂಗಳವಾರ ನಡೆದ ವಿಚಾರಣೆಯಲ್ಲಿ ದರ್ಶನ್ಗೆ ಒಂದು ವಾರ ಕೋರ್ಟ್ ಸಮಯ ನೀಡಿದ್ದು, ಕೊಂಚ ರಿಲೀಫ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಇತ್ತ ಮಾಫಿ ಸಾಕ್ಷಿ ಪ್ರದೋಶ್ಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಸೆಲ್ ನೀಡಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಭದ್ರತೆ ನೀಡುವಂತೆ ವಕೀಲ ದಿವಾಕರ್ ಮನವಿ ಮಾಡಿಲಾಗಿದೆ.
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