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ದರ್ಶನ್‌ಗೆ ಪ್ರದೋಶ್‌ ಯಾವಾಗಿನಿಂದ ಪರಿಚಯ!.. ಈ ಒಂದು ಕಾರಣಕ್ಕೆ ದಚ್ಚು ಸ್ನೇಹ ಮುರಿದ ಪ್ರಾಣ ಸ್ನೇಹಿತ

Darshan and Pradosh friendship: ನಟ ದರ್ಶನ್‌ಗೆ ಗೆಳೆಯ ಪ್ರದೋಶ್‌ ಯಾವಾಗಿನಿಂದ ಪರಿಚಯ ಗೊತ್ತಾ? ಪ್ರಾಣಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಣ ಕೊಡುವ ಸ್ನೇಹಿತ ಈಗ ದರ್ಶನ್‌ ವಿರುದ್ಧವೇ ತಿರುಗಿ ಬಿದ್ದಿರೋದು ಯಾಕೇ ಅಷ್ಟಕ್ಕೂ ಜೈಲಿನಲ್ಲಿ ದರ್ಶನ್‌ ಪ್ರದೋಶ್‌ ನಡೆದಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯಲು ಈ ಸ್ಟೋರಿ ಓದಿ.

Written ByRamya R Gowda
Published: Aug 13, 2026, 08:43 AM IST|Updated: Aug 13, 2026, 09:45 AM IST
ದರ್ಶನ್‌ಗೆ ಪ್ರದೋಶ್‌ ಯಾವಾಗಿನಿಂದ ಪರಿಚಯ!.. ಈ ಒಂದು ಕಾರಣಕ್ಕೆ ದಚ್ಚು ಸ್ನೇಹ ಮುರಿದ ಪ್ರಾಣ ಸ್ನೇಹಿತ

About the Author

Ramya R Gowda

Ramya R Gowda

ರಮ್ಯಾ ಆರ್‌ ಗೌಡ 2022ರಿಂದ ಮಾಧ್ಯಮ ಲೋಕದಲ್ಲಿದ್ದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಡೆಸ್ಕ್'ನಲ್ಲಿಯೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರುವ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. 2025ರಿಂದ ʼಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ವೆಬ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಬ್ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಇವರು ಇತ್ತೀಚಿನ ಸುದ್ದಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಮನರಂಜನೆ, ಕ್ರೀಡೆ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

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