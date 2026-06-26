Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Entertainment
  • /Krishi Thapanda-Vaishak News: ವೈಶಾಕ್‌ ಆತ್ಮಹ*ತ್ಯೆ ವೇಳೆ ಕೃಷಿ ತಾಪಂಡ ಹೋಗಿದ್ದೆಲ್ಲಿಗೆ? ನಟಿ ಮೊಬೈಲ್‌ ಚೆಕ್‌ ಮಾಡಿದ ಪೊಲೀಸರು

Krishi Thapanda-Vaishak News: ವೈಶಾಕ್‌ ಆತ್ಮಹ*ತ್ಯೆ ವೇಳೆ ಕೃಷಿ ತಾಪಂಡ ಹೋಗಿದ್ದೆಲ್ಲಿಗೆ? ನಟಿ ಮೊಬೈಲ್‌ ಚೆಕ್‌ ಮಾಡಿದ ಪೊಲೀಸರು

ಆರ್‌ಆರ್‌ ನಗರದ ನಟಿ ಕೃಷಿ ತಾಪಂಡ ಅವರ ಅಪಾರ್ಟ್‌ಮೆಂಟ್‌ನಲ್ಲೇ ಉದ್ಯಮಿ ವೈಶಾಕ್‌ ನೇಣು ಬಿಗಿದುಕೊಂಡು ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವುದು ಹಲವು ಅನುಮಾನಗಳನ್ನು ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿತ್ತು. ಆದರೆ ಘಟನೆ ದಿನವೇ ಪೊಲೀಸರು (Police Investigation) ನಟಿ ಕೃಷಿ ತಾಪಂಡ ಅವರಿಂದ ಹೇಳಿಕೆ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

Written ByPrajwal B
Published: Jun 26, 2026, 12:22 PM IST|Updated: Jun 26, 2026, 12:22 PM IST
Krishi Thapanda-Vaishak News: ವೈಶಾಕ್‌ ಆತ್ಮಹ*ತ್ಯೆ ವೇಳೆ ಕೃಷಿ ತಾಪಂಡ ಹೋಗಿದ್ದೆಲ್ಲಿಗೆ? ನಟಿ ಮೊಬೈಲ್‌ ಚೆಕ್‌ ಮಾಡಿದ ಪೊಲೀಸರು
Source: Bureau

About the Author

Prajwal B

Prajwal B

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
ರೈತರು ಒಪ್ಪಿದರೆ ನನಗೇನು ಆಕ್ಷೇಪವಿಲ್ಲ; ಬಲವಂತದ ಭೂಸ್ವಾಧೀನ ಬೇಡ: ಎಚ್.ಡಿ.ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಎಚ್ಚರಿಕೆ
HD Kumaraswamy46 min ago
2
Dharmasthala Manjunathaswamy53 min ago
3
Bengaluru Crypto Robbery1 hr ago
4
numerology1 hr ago
5
Govt Job Alert1 hr ago