Krishi Thapanda News: ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್ ನಟಿ, ಕನ್ನಡ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಸ್ಪರ್ಧಿ ಕೃಷಿ ತಾಪಂಡ (Krishi Thapanda) ಅವರ ಆಪ್ತ ಸ್ನೇಹಿತ ವೈಶಾಕ್ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಪ್ರಕರಣ (Vaishak Suicide Case) ಕುರಿತು ಪೊಲೀಸರು ತನಿಖೆ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈಗಾಗಲೇ ನಟಿ ಕೃಷಿ ತಾಪಂಡ ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನೂ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿರುವ ಪೊಲೀಸರು, ಆ ಪ್ರಕಾರ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆರ್ಆರ್ ನಗರದ ನಟಿ ಕೃಷಿ ತಾಪಂಡ ಅವರ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ನಲ್ಲೇ ಉದ್ಯಮಿ ವೈಶಾಕ್ ನೇಣು ಬಿಗಿದುಕೊಂಡು ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವುದು ಹಲವು ಅನುಮಾನಗಳನ್ನು ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿತ್ತು. ಆದರೆ ಘಟನೆ ದಿನವೇ ಪೊಲೀಸರು (Police Investigation) ನಟಿ ಕೃಷಿ ತಾಪಂಡ ಅವರಿಂದ ಹೇಳಿಕೆ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಕೃಷಿ ತಾಪಂಡ ಹೋಗಿದ್ದೆಲ್ಲಿಗೆ?
ಕೃಷಿ ತಾಪಂಡ ಅವರ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಉದ್ಯಮಿ ವೈಶಾಕ್ ಉಳಿದಿದ್ದರೂ, ನಟಿ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲಿರಲಿಲ್ಲ. ಇನ್ನು ಈ ಕುರಿತು ಪೊಲೀಸರು ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿದಾಗ, "ನಾನು ಮೂರು ದಿನ ಇರಲಿಲ್ಲ ಕ್ಷೇಮ ವನಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದೆ ಎಂಬ ಹೇಳಿಕೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಬುಧವಾರ (ಜೂನ್ 4) ರಾತ್ರಿ 11 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ಫ್ಲಾಟ್ಗೆ ಬಂದಿದ್ದೆ, ಈ ವೇಳೆ ವೈಶಾಕ್ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದರು ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಮನೆ ಡೋರ್ ಲಾಕ್, ಸೀರೆಯಲ್ಲಿ ನೇಣು ಬಿಗಿದು ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ
ವೈಶಾಕ್ ಮನೆ ಡೋರ್ ಲಾಕ್ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಫ್ಲಾಟ್ಗೆ 2 ಕೀ ಇತ್ತು. ಒಂದು ನನ್ನ ಬಳಿಯಿತ್ತು, ಇನ್ನೊಂದು ವೈಶಾಕ್ ಬಳಿ ಇತ್ತು. ಆದ್ದರಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಕೀ ಬಳಸಿ ಡೋರ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಒಳಗೆ ಹೋಗಿ ನೋಡಿದಾಗ ವೈಶಾಕ್ ಅತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದ, ತಕ್ಷಣ ನಾನೇ ಸೀರೆ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಮೃತ ದೇಹ ಕೆಳಗೆ ಇಳಿಸಿದ್ದೆ. ಆ ನಂತರ ಪೊಲೀಸರು ಹಾಗೂ ಅವರ ಮನೆಯವರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಘಟನಾ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸರು, ನಟಿ ಫೋನ್ ಪರಿಶೀಲನೆ!
ವಿಷಯ ತಿಳಿಯುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಘಟನಾ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದ ಪೊಲೀಸರು, ನಟಿ ಕೃಷಿ ತಾಪಂಡ ಅವರಿಂದ ಘಟನೆ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿಕೆ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಬಳಿಕ ನಟಿ ಕೃಷಿ ತಾಪಂಡ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿದ್ದು, ಮೆಸೇಜ್ಗಳು ಹಾಗೂ ಕಾಲ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲದೇ ವಾಟ್ಸಪ್ ಚಾಟ್ ಕೂಡ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿದ್ದು, ಯಾವುದೇ ಅನುಮಾನಸ್ಪದ ಸಂದೇಶ ಕಾಣದ ಹಿನ್ನೆಲೆ, ಹೇಳಿಕೆ ಪಡೆದು ಮೊಬೈಲ್ ವಾಪಸ್ ನೀಡಿ ಪೊಲೀಸರು ಹೊರಟಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ.
ಇನ್ನು ಘಟನೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿ ವೈಶಾಕ್ ಪತ್ನಿ, ತಂದೆಯಿಂದಲೂ ಹೇಳಿಕೆ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದು, ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಕುರಿತು ಯಾವುದೇ ಅನುಮಾಗಳು ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಉಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಕೆ ನಮ್ಮದೇನು ತಕಾರಾರು ಇರಲಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ವೈಶಾಕ್ ಮನೆಗೆ ಬರ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಪತ್ನಿ ಜೊತೆ ಮಾತು ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ತಿಂಗಳಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲದೇ ಕಳೆದೊಂದು ವಾರದಿಂದ ಕೃಷಿ ತಾಪಂಡ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ವೈಶಾಕ್ ಉಳಿದುಕೊಂಡಿದ್ದರು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ.