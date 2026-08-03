/ಎಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ರಕ್ಷಿತ್‌ ಶೆಟ್ಟಿ?..ಕೊನೆಗೂ ಗೆಳೆಯನಿಂದ Rakshit shetty ಸಿಕ್ರೇಟ್ ರಿವೀಲ್

where is Actor Rakshit shetty: ಕನ್ನಡ ನಟ ರಕ್ಷಿತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರ ಮುಂದಿನ ಯೋಜನೆಯ ಅಪ್ಡೇಟ್ಗಾಗಿ ಅವರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಕುತೂಹಲದಿಂದ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಏಕೆಂದರೆ 2023 ರಲ್ಲಿ 'ಸಪ್ತ ಸಾಗರದಾಚೆ ಎಲ್ಲೋ' ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ನಂತರ ನಟ ಯಾವುದೇ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿಲ್ಲ.
ರಕ್ಷಿತ್ ಸಿನಿಮಾ ರಂಗದಿಂದ ದೂರ ಉಳಿದಿದ್ದರೂ, ಅವರು ತಮ್ಮ ಮುಂಬರುವ ಚಿತ್ರಗಳಿಗೆ ಕಥೆ ಮತ್ತು ಚಿತ್ರಕಥೆ ಬರೆಯುವಲ್ಲಿ ನಿರತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಅವರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ತಮ್ಮ ಯೋಜನೆಗಳ ಕುರಿತು ಅಪ್ಡೇಟ್ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಪದೇ ಪದೇ ಕೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಹಲವಾರು ಯಶಸ್ವಿ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ನೀಡಿರುವ ರಕ್ಷಿತ್, ಕಳೆದ ನಾಲೈದು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ತಮ್ಮ ಮುಂಬರುವ ಚಿತ್ರಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ನಿರತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಆಪ್ತರು ಸಾಂದರ್ಭಿಕವಾಗಿ ಅವರು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಮತ್ತೆ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಮರಳಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದರೂ, ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಅಧಿಕೃತ ಘೋಷಣೆಗಾಗಿ ಕಾಯುತ್ತಲೇ ಇದ್ದಾರೆ. ನಟ ಪ್ರಸ್ತುತ 'ರಿಚರ್ಡ್ ಆಂಥೋನಿ' ಚಿತ್ರಕಥೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಇದು 'ಉಳಿದವರು ಕಂಡಂತೆ' ಚಿತ್ರದ ಮುಂದುವರಿದ ಭಾಗ ಎಂದು ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಮತ್ತು ಅವರು ತಮ್ಮ ಕನಸಿನ ಯೋಜನೆಯಾದ 'ಪುಣ್ಯಕೋಟಿ'ಯಲ್ಲೂ ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
'ಗೋಧಿ ಬಣ್ಣ ಸಾಧಾರಣ ಮೈಕಟ್ಟು' ಮತ್ತು 'ಸಪ್ತ ಸಾಗರದಾಚೆ ಎಲ್ಲೋ' (ಭಾಗಗಳು ಎ ಮತ್ತು ಬಿ) ನಲ್ಲಿ ರಕ್ಷಿತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಸಹಕರಿಸಿದ ನಿರ್ದೇಶಕ ಹೇಮಂತ್ ಎಂ ರಾವ್ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ ನಟನ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಗೋಲ್ಡ್ ಕ್ಲಾಸ್ಗೆ ನೀಡಿದ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ, ನಿರೂಪಕ ಮಯೂರ್ "ರಕ್ಷಿತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಎಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ?" ಎಂಬುದು ಮಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ಪ್ರಶ್ನೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಟೀಕಿಸಿದರು."ರಕ್ಷಿತ್ ಒಬ್ಬ ಅದ್ಭುತ ನಟ. ಅವರು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಸಿದ್ದರಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. 'ರಿಚರ್ಡ್ ಆಂಥೋನಿ'ಗೆ ಉತ್ತಮ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಆಗಿದ್ದು, ಜನರು ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳುತ್ತಲೇ ಇದ್ದಾರೆ ರಕ್ಷಿತ್ ಶೆಟ್ಟಿಯ ಸಿನಿಮಾಗಾಗಿ ಇಷ್ಟೊಂದು ಜನರು ಕಾಯುತ್ತಿರೋದು ಕಂಡು ಬಹಳ ಸಂತೋಷವಾಗುತ್ತದೆ. ರಿಚರ್ಡ್ ಅಂಥೋಣಿ ಚಿತ್ರ ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದಾಗಿದ್ದು, ಇದರ ಮೇಲಿನ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಮಂತ್ ರಾವ್ ಹೇಳಿದರು. ರಕ್ಷಿತ್ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ತಮ್ಮ ಹೆತ್ತವರ 50 ನೇ ವಿವಾಹ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವದ ಆಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರು. ಹೇಮಂತ್ ರಾವ್ ಪ್ರಸ್ತುತ ತಮ್ಮ ಮುಂಬರುವ ಚಿತ್ರ '666 ಆಪರೇಷನ್ ಡೀಮ್ ಥಿಯೇಟರ್' ನಲ್ಲಿ ಬ್ಯುಸಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ರಿಚರ್ಡ್ ಆಂಟನಿ ಮೇಲೆ ಭಾರೀ ನಿರೀಕ್ಷೆ
ಉಳಿದವವರು ಕಂಡಂತೆ ಚಿತ್ರದ ಜನಪ್ರಿಯ ಪಾತ್ರವ್ನನು ಆಧರಿಸಿ ನಿರ್ಣಾಣವಾಗುತ್ತಿರುವ ರಿಚರ್ಡ್ ಆಂಟನಿ ಚಿತ್ರವನ್ನು ರಕ್ಷಿತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ನಿರ್ದೆಶಿಸಿ ನಾಯಕನಾಗಿಯೂ ನಟಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಹೊಂಬಾಳೆ ಬ್ಯಾನರ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ವಿಜಯ್ ಕಿರಗಂದೂರು ನಿರ್ಮಿಸಿತ್ತಿದ್ದ ಈ ಸಿನಿಮಾದ ಮೇಲೆ ಭಾರೀ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಕಾತುರದಿಂದ ಕಾದಿದ್ದಾರೆ.
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