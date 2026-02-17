ಒಂದೇ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ 45 ಪಾತ್ರಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಏಕೈಕ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತೀಯ ನಟ ಯಾರು ಗೊತ್ತಾ?

Actor: ನಾವು ಅನೇಕ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳಿತೆರೆಯಲ್ಲಿ ಡಬಲ್ ಪಾತ್ರ ಅಥವಾ ತ್ರಿಬಲ್ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸುವ ನಟರನ್ನು ನೋಡಿದ್ದೇವೆ. ಸ್ಟಾರ್ ನಾಯಕರು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ತಮ್ಮ ನಟನೆಯಲ್ಲಿ ವೈವಿಧ್ಯತೆಯನ್ನು ತೋರಿಸಲು ಅಂತಹ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಪ್ರಯೋಗಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ನೀವು ಎಂದಾದರೂ ಒಂದೇ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಹತ್ತು ಅಲ್ಲ, ಇಪ್ಪತ್ತಲ್ಲ, 45 ಪಾತ್ರಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವುದನ್ನು ನೋಡಿದ್ದೀರಾ? ನಮ್ಮ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ನಟರೊಬ್ಬರು ಈ ಅಸಾಧ್ಯವಾದ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಸಾಧಿಸಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಗಿನ್ನೆಸ್ ಬುಕ್ ಆಫ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಆ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬೇರೆ ಯಾರೂ ಅಲ್ಲ, ಕೇರಳದ ಜಾನ್ಸನ್ ಜಾರ್ಜ್.
ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ, ನಾವು ಬಹು ಪಾತ್ರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚಿಸಿದಾಗ, 'ದಶಾವತಾರಂ' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ 10 ಪಾತ್ರಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಕಮಲ್ ಹಾಸನ್ ಮತ್ತು 'ನವರಾತ್ರಿ' ಎಂಬ ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ 9 ಪಾತ್ರಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಶಿವಾಜಿ ಗಣೇಶನ್ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ನೆನಪಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಜಾನ್ಸನ್ ಜಾರ್ಜ್ ಅವರ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಮುರಿದರು. 2018 ರ "ಆರನು ನನ್ನನ್" ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ 45 ಪಾತ್ರಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಮೂಲಕ ಅವರು ಎಲ್ಲರನ್ನು ಅಚ್ಚರಿಗೊಳಿಸಿದರು. ಕೇರಳದಲ್ಲಿ ಮಿಮಿಕ್ರಿ ಕಲಾವಿದರಾಗಿ ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ಈ ಮಲಯಾಳಂ ನಟ, ಈ ಒಂದು ಸಾಹಸದಿಂದ ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಪ್ರಸಿದ್ಧರಾದರು.
ಸಿನಿಮಾದ ಕಥೆ ಏನು?
ಪಿ.ಆರ್. ಉನ್ನಿಕೃಷ್ಣನ್ ನಿರ್ದೇಶನದ ಈ ಚಿತ್ರವು 1 ಗಂಟೆ 47 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲಾವಧಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಮಲಯಾಳಂನಲ್ಲಿ "ಅರನುಜನ್" ಎಂದರೆ "ನಾನು ಯಾರು?" ಈ ಕಥೆಯು ಭುಜದ ಮೇಲೆ ಭೂಗೋಳವನ್ನು ಹೊತ್ತುಕೊಂಡು ಜಗತ್ತನ್ನು ಸುತ್ತುವ "ಗೋಳ ಮನುಷ್ಯ" ಸುತ್ತ ಸುತ್ತುತ್ತದೆ. ಒಮ್ಮೆ, ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿಯವರ ಪ್ರತಿಮೆಯ ಮುಂದೆ ನಿಂತಾಗ, ನಾಯಕನಿಗೆ ಗಾಂಧಿ ತನ್ನೊಳಗೆ ಇದ್ದಾನೆ ಎಂದು ಅನಿಸುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲಿಂದ, ಚಿತ್ರವು ಗುರುತನ್ನು ಹುಡುಕುವ ವಿಭಿನ್ನ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯೊಂದಿಗೆ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತದೆ, ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಇಳಿದ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಗೆಟಪ್ಗಳಾಗಿ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಜಾನ್ಸನ್ ಜಾರ್ಜ್ ಹಲವು ಪಾತ್ರಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ, ಯೇಸುಕ್ರಿಸ್ತ, ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದ, ಲಿಯೊನಾರ್ಡೊ ಡಾ ವಿನ್ಸಿ, ಎಪಿಜೆ ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ, ದಂತಕಥೆಯ ಹಾಸ್ಯನಟ ಚಾರ್ಲಿ ಚಾಪ್ಲಿನ್ ಮುಂತಾದ ಅನೇಕ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಪಾತ್ರಗಳನ್ನು ಅವರು ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪಾತ್ರಕ್ಕೂ ವಿಭಿನ್ನ ಮೇಕಪ್, ವೇಷಭೂಷಣಗಳು ಮತ್ತು ದೇಹ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ಅವರು ನಟನಾಗಿ ತಮ್ಮ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಒಂದೇ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಪಾತ್ರಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿದ ನಟ" ಎಂಬ ಗಿನ್ನೆಸ್ ವಿಶ್ವ ದಾಖಲೆಗೆ ಜಾನ್ಸನ್ ಜಾರ್ಜ್ ಸೇರಿದ್ದಾರೆ. ಈ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 12, 2018 ರಂದು ಕೇರಳದಲ್ಲಿ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಘೋಷಿಸಲಾಯಿತು. ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪಾತ್ರವು ಇನ್ನೊಂದಕ್ಕಿಂತ ಭಿನ್ನವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಂಡ ನಂತರವೇ ಗಿನ್ನೆಸ್ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ದಾಖಲೆಯನ್ನು ದೃಢಪಡಿಸಿದರು. ಭಾರತೀಯ ಪರದೆಯ ಮೇಲೆ ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಸ್ಟಾರ್ ನಾಯಕ ಈ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಹತ್ತಿರ ಬಂದಿಲ್ಲ.
ಜಾನ್ಸನ್ ಜಾರ್ಜ್ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಮುಖ ಸಿನಿಮಾ ಅಪ್ಡೇಟ್ಗಳಿಲ್ಲದಿದ್ದರೂ, ಈ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಚರ್ಚಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅನೇಕ ಜನರು ಅವರನ್ನು ಜನಪ್ರಿಯ ಮಲಯಾಳಂ ನಟ 'ಜೋಜು ಜಾರ್ಜ್' ಎಂದು ಭಾವಿಸುತ್ತಾರೆ, ಆದರೆ ಇಬ್ಬರೂ ಬೇರೆ ಬೇರೆ. ಈ ಚಿತ್ರವು ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ವಾಣಿಜ್ಯಿಕವಾಗಿ ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡದಿದ್ದರೂ, ಈ ವಿಶಿಷ್ಟ ದಾಖಲೆಯಿಂದಾಗಿ ಜಾನ್ಸನ್ ಜಾರ್ಜ್ ಅವರ ಹೆಸರು ಸಿನಿಮಾ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಉಳಿಯುತ್ತದೆ. ಕಮಲ್ ಹಾಸನ್ ದಶಾವತಾರಂನಲ್ಲಿ 10 ಪಾತ್ರಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿದರೆ.. ಸೂರ್ಯ ವೀಡೋಕ್ಕಡೆ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಸೆಕೆಂಡುಗಳ ಕಾಲ ಕೆಲವು ವಿಭಿನ್ನ ಪಾತ್ರಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದರು. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ಅಲ್ಲರಿ ನರೇಶ್ ಸುಡಿಗಡ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಪಾತ್ರಗಳನ್ನು ಅಣಕಿಸಿದರು. ಆದಾಗ್ಯೂ.. ಅವೆಲ್ಲವೂ ಕೇವಲ ಸೆಕೆಂಡುಗಳ ಕಾಲ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಪಾತ್ರಗಳಾಗಿವೆ.
