which movie collect more than 1 crore: ಆಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲೇ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಗಳಿಸಿ ಮೊದಲ ಭಾರತೀಯ ಸಿನಿಮಾ ಯಾವುದು ಗೊತ್ತಾ. ಈ ಚಿತ್ರ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಓಡಿ 1 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸುವ ಮೂಲಕ ದಾಖಲೆ ನಿರ್ಮಿಸಿದೆ.
which movie collect more than 1 crore: ಈಗಿನ ಆಧುನಿಕ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಭಾರತೀಯ ಚಲನಚಿತ್ರಗಳು ಸ್ಥಿರವಾಗಿ 100 ಕೋಟಿ ಮತ್ತು 500 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸುತ್ತಿವೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ವಿಸ್ತರಿಸಿದೆ. ಆದರೆ, ಅದೇ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ, ಬ್ಲಾಕ್ ಅಂಡ್ ವೈಟ್ಚಿತ್ರವೊಂದು ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಓಡಿ 1 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸುವ ಮೂಲಕ ದಾಖಲೆ ನಿರ್ಮಿಸಿದೆ. ಅದು ಯಾವ ಚಿತ್ರ ಎಂದು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿದೆಯೇ? ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿವರಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ.
ಕಳೆದ 50 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾ ಪ್ರಪಂಚವು ವಿವಿಧ ಬದಲಾವಣೆಗಳಿಗೆ ಒಳಗಾಗಿದೆ. ಕಪ್ಪು ಬಿಳುಪು ಚಿತ್ರಗಳು, ಬಣ್ಣದ ಚಿತ್ರಗಳು ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಾ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳು ಚಲನಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಲು ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತಿವೆ. ಇವೆಲ್ಲವೂ ಬರುವ ಮೊದಲು, 1943 ರಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಭಾರತೀಯ ಚಲನಚಿತ್ರವೊಂದು ಸುಮಾರು 1 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿತ್ತು. ಆ ಚಿತ್ರದ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಅದರ ವಿಶೇಷತೆ ಏನು ಎಂದು ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿಯಿರಿ.
ಕಿಸ್ಮತ್ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸಿಗುವ ಮೊದಲು, 1943 ರಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಹಿಂದಿ ಚಲನಚಿತ್ರವಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ತಿರುವು ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಕಿಸ್ಮತ್ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಅಶೋಕ್ ಕುಮಾರ್ ಶೇಖರ್ ಎಂಬ ಪಿಕ್ ಪಾಕೆಟ್ ದರೋಡೆಕೋರನ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಬಾಂಬೆ ಟಾಕೀಸ್ ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದು, ಜ್ಞಾನ ಮುಖರ್ಜಿ ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಚಿತ್ರದ ಕಥೆಯೆಂದರೆ ಶೇಖರ್ (ಅಶೋಕ್ ಕುಮಾರ್) ಒಬ್ಬ ಕಳ್ಳ. ಅವನು ಅಂಗವಿಕಲ ಗಾಯಕಿ ರಾಣಿ (ಮುಮ್ತಾಜ್ ಶಾಂತಿ) ಯನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಾನೆ. ಭ್ರಷ್ಟ ರಂಗಮಂದಿರದ ಮಾಲೀಕರೊಂದಿಗೆ ವ್ಯವಹರಿಸುವಾಗ, ಅವನು ರಾಣಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಾನೆ. ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ, ಅವನು ಕುಟುಂಬದ ರಹಸ್ಯವನ್ನು ಬಯಲು ಮಾಡುತ್ತಾನೆ.
ಈ ಚಿತ್ರದ ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶವೆಂದರೆ ಚಿತ್ರದ ನಾಯಕ ಪ್ರತಿನಾಯಕ. ಇದರಲ್ಲಿ ಅಶೋಕ್ ಕುಮಾರ್ ಒಬ್ಬ ಪ್ರೀತಿಪಾತ್ರ ಪಾತ್ರಧಾರಿ ಮತ್ತು ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೈತಿಕವಾಗಿ ದ್ವಂದ್ವಾರ್ಥದ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಭಾರತೀಯ ಸಿನಿಮಾಕ್ಕೆ ಹೊಸ ರೀತಿಯ ಕಥಾಹಂದರವಾಗಿತ್ತು. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಭಾರತೀಯ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಹತ್ವದ ತಿರುವು ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. "ಬಿಗ್ ಪಾಕೆಟ್" ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಅಶೋಕ್ ಕುಮಾರ್ ನಟಿಸಿದ ಈ ಚಿತ್ರದ ಯಶಸ್ಸು ಅವರನ್ನು ಭಾರತದ ಮೊದಲ ಸೂಪರ್ಸ್ಟಾರ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿತು. ಇದು ಗಲ್ಲಾಪೆಟ್ಟಿಗೆಯಲ್ಲಿ ₹1 ಕೋಟಿ ದಾಟಿದ ಮೊದಲ ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರವಾಗಿತ್ತು. ಇದು ಚಲನಚಿತ್ರೋದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿತು ಮತ್ತು ದೇಶದ ಮೊದಲ "ಸಾರ್ವಕಾಲಿಕ ಬ್ಲಾಕ್ಬಸ್ಟರ್" ಆಯಿತು.
ಎರಡನೇ ಮಹಾಯುದ್ಧದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಈ ಚಿತ್ರ 1940 ರ ದಶಕದಲ್ಲಿ ₹1 ಕೋಟಿ ಗಳಿಸಿತು (ಇಂದಿನ ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ ₹500–600 ಕೋಟಿಗೆ ಸಮ). ಇದು ಕಲ್ಕತ್ತಾದಲ್ಲಿ 187 ವಾರಗಳ ಗಮನಾರ್ಹ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕಂಡಿತು.ಈ ಚಿತ್ರದ ನಿರ್ಮಾಣ ವೆಚ್ಚ ಕೇವಲ ₹2 ಲಕ್ಷ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಕೋಲ್ಕತ್ತಾದ ರಾಕ್ಸಿ ಸಿನಿಮಾ ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ 187 ವಾರಗಳ ಕಾಲ (3 ವರ್ಷಗಳಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು) ಪ್ರದರ್ಶನಗೊಂಡಿತು. ಈ ದಾಖಲೆ 32 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಹಾಗೆಯೇ ಇತ್ತು. ಈ ಚಿತ್ರವು ಜನಪ್ರಿಯ ಹಾಡುಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿತ್ತು. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸರ್ಕಾರ ವಿರೋಧಿ ಹಿಟ್ ಹಾಡು "ದೂರ್ ಹಾಡೋ ಏ ದುನಿಯಾ ವಾಲೋ
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಶ್ರೀಲೀಲಾ ಸ್ಟಾರ್ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗನೊಂದಿಗೆ