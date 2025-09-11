Shah Rukh Khan lifestyle : ನಟ ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್ ಸಿನಿಮಾ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ರೀತಿ, ನಿಜ ಜೀವನದಲ್ಲೂ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಕೊಳ್ಳುವಾಗ ತುಂಬಾ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಯಾವಾಗಲೂ ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್ ಯಾವ ಫೋನ್ ಬಳಸುತ್ತಾರೆ, ಶರ್ಟ್, ಶೂ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಅಂತ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ..
ಶಾರುಖ್ ಬಳಸುವ ಫೋನ್ ಯಾವುದು..? : ಕೆಲವು ಹಳೆಯ ಮಾಧ್ಯಮ ವರದಿಗಳು ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ಪೋಸ್ಟ್ಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್ ಆಪಲ್ ಐಫೋನ್ 14 ಪ್ರೊ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಫೋಟೋಗಳಲ್ಲಿ ಹಲವು ಬಾರಿ ಈ ಫೋನ್ನೊಂದಿಗೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಕಿಂಗ್ ಖಾನ್ ಈಗ ಇತ್ತೀಚಿನ ಲೆಟೆಸ್ಟ್ ಆಪಲ್ ಐಫೋನ್ ಬಳಸುತ್ತಿರಬಹುದು.
ಈ ಐಫೋನ್ ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟು? : ಐಫೋನ್ 14 ಪ್ರೊ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ (1TB) ಭಾರತದಲ್ಲಿ 1 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಬೆಲೆ ಹೊಂದಿದೆ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಅದರ ಬಣ್ಣ ರೂಪಾಂತರಗಳನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿ ಬೆಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಇನ್ನು ಐಫೋನ್ಗಳು ಅತ್ಯಂತ ಬಲವಾದ ಭದ್ರತೆ ಮತ್ತು ಗೌಪ್ಯತೆ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ, ಇದು ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳಿಗೆ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ.
ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಅನೇಕ ನಟ ನಟಿಯರು ಐಫೋನ್ಗಳನ್ನು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಾರೆ, ರಣಬೀರ್ ಕಪೂರ್ ಹಲವಾರು ಬಾರಿ ಐಫೋನ್ 14 ಪ್ರೊ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ದೀಪಿಕಾ ಪಡುಕೋಣೆ, ಕರಣ್ ಜೋಹರ್ ಐಫೋನ್ 14 ಪ್ರೊ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಬಳಸುವಾಗ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಚೋಪ್ರಾ ಬಳಿ ಸಹ ಐಫೋನ್ ಇದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.