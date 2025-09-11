English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

7,300 ಕೋಟಿ ಒಡೆಯ, ಬಾಲಿವುಡ್ ಬಾದ್‌ಶಾ ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್ ಬಳುವ ಮೊಬೈಲ್ ಯಾವುದು ಗೊತ್ತೆ.? ಬೆಲೆ ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ 

Shah Rukh Khan phone : ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್ ಬಾಲಿವುಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಜನಪ್ರಿಯ ನಟ. ಅವರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಕಿಂಗ್ ಖಾನ್ ಅಥವಾ ಬಾಲಿವುಡ್‌ನ ಬಾದ್‌ಶಾ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಎಸ್‌ಆರ್‌ಕೆ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ. ಹಾಗಿದ್ರೆ, ಶಾರುಖ್‌ ಬಳಸುವ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ ಯಾವುದು ಗೊತ್ತೆ..? ಬನ್ನಿ ನೋಡೋಣ..

Written by - Krishna N K | Last Updated : Sep 11, 2025, 07:24 PM IST
    • ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್ ಬಾಲಿವುಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಜನಪ್ರಿಯ ನಟ.
    • ಬಾಲಿವುಡ್‌ನ ಬಾದ್‌ಶಾ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ.
    • ಶಾರುಖ್‌ ಬಳಸುವ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ ಯಾವುದು ಗೊತ್ತೆ..?

ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ವೇಟರ್‌ ಆಗಿದ್ದ ನಟಿ, ಐಟಂ ಸಾಂಗ್‌ಗಳಿಂದಲೇ ಸಿನಿರಂಗವನ್ನು ಆಳಿದ ಸುಂದರಿ.. ಎರಡನೇ ಮದುವೆಯಾಗಿ ಮತಾಂತರಗೊಂಡರೂ ತಪ್ಪಲಿಲ್ಲ ಚಿತ್ರಹಿಂಸೆ..
Rakhi Sawant
ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ವೇಟರ್‌ ಆಗಿದ್ದ ನಟಿ, ಐಟಂ ಸಾಂಗ್‌ಗಳಿಂದಲೇ ಸಿನಿರಂಗವನ್ನು ಆಳಿದ ಸುಂದರಿ.. ಎರಡನೇ ಮದುವೆಯಾಗಿ ಮತಾಂತರಗೊಂಡರೂ ತಪ್ಪಲಿಲ್ಲ ಚಿತ್ರಹಿಂಸೆ..
ಮಂಗಳನ ಚಲನೆಯಿಂದ ಕೋಟ್ಯಾಧಿಪತಿ ಯೋಗ: ಈ 3 ರಾಶಿಗಳಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟದ ಬೆಂಬಲ, ಹಣದ ಸುರಿಮಳೆ
Mars transit
ಮಂಗಳನ ಚಲನೆಯಿಂದ ಕೋಟ್ಯಾಧಿಪತಿ ಯೋಗ: ಈ 3 ರಾಶಿಗಳಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟದ ಬೆಂಬಲ, ಹಣದ ಸುರಿಮಳೆ
ಕರಿಬೇವಿನ ಎಲೆ ಕಿವುಚಿ ಹಚ್ಚಿದರೆ.. ಹೇರ್‌ ಡೈ ಬೇಕಾಗಿಯೇ ಇಲ್ಲದೇ, 2 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಕಪ್ಪು ಬಿಳಿ ಕೂದಲು!
White Hair Remedies
ಕರಿಬೇವಿನ ಎಲೆ ಕಿವುಚಿ ಹಚ್ಚಿದರೆ.. ಹೇರ್‌ ಡೈ ಬೇಕಾಗಿಯೇ ಇಲ್ಲದೇ, 2 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಕಪ್ಪು ಬಿಳಿ ಕೂದಲು!
ಮದುವೆಯಾದ ನಾಲ್ಕೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಪತ್ನಿಗೆ ಮೋಸ.. ನಟಿಯ ಮೋಹದ ಬಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿ ಹೆಂಡತಿಯನ್ನೇ ತೊರೆದ ಸೂಪರ್‌ಸ್ಟಾರ್‌ ಈತ
ಮದುವೆಯಾದ ನಾಲ್ಕೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಪತ್ನಿಗೆ ಮೋಸ.. ನಟಿಯ ಮೋಹದ ಬಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿ ಹೆಂಡತಿಯನ್ನೇ ತೊರೆದ ಸೂಪರ್‌ಸ್ಟಾರ್‌ ಈತ
Shah Rukh Khan lifestyle : ನಟ ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್ ಸಿನಿಮಾ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್‌ಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ರೀತಿ, ನಿಜ ಜೀವನದಲ್ಲೂ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಕೊಳ್ಳುವಾಗ ತುಂಬಾ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಯಾವಾಗಲೂ ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್  ಯಾವ ಫೋನ್ ಬಳಸುತ್ತಾರೆ, ಶರ್ಟ್‌, ಶೂ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಅಂತ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ..

ಶಾರುಖ್ ಬಳಸುವ ಫೋನ್‌ ಯಾವುದು..? : ಕೆಲವು ಹಳೆಯ ಮಾಧ್ಯಮ ವರದಿಗಳು ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ಪೋಸ್ಟ್‌ಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್ ಆಪಲ್ ಐಫೋನ್ 14 ಪ್ರೊ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಫೋಟೋಗಳಲ್ಲಿ ಹಲವು ಬಾರಿ ಈ ಫೋನ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಕಿಂಗ್ ಖಾನ್ ಈಗ ಇತ್ತೀಚಿನ ಲೆಟೆಸ್ಟ್‌ ಆಪಲ್ ಐಫೋನ್ ಬಳಸುತ್ತಿರಬಹುದು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಐಶ್ವರ್ಯ ರೈ ಹೆಸರೇಳಿದ್ರೆ ಸಾಕು ಈ ಸ್ಟಾರ್‌ ನಟನ ಎದೆ ಗಡ ಗಡ ನಡಗುತ್ತೆ..! ಐಶು ಕಂಡ್ರೆ ಅಷ್ಟು ಭಯ ಈ ಹೀರೋಗೆ

ಈ ಐಫೋನ್ ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟು? : ಐಫೋನ್ 14 ಪ್ರೊ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ (1TB) ಭಾರತದಲ್ಲಿ 1 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಬೆಲೆ ಹೊಂದಿದೆ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಅದರ ಬಣ್ಣ ರೂಪಾಂತರಗಳನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿ ಬೆಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಇನ್ನು ಐಫೋನ್‌ಗಳು ಅತ್ಯಂತ ಬಲವಾದ ಭದ್ರತೆ ಮತ್ತು ಗೌಪ್ಯತೆ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ, ಇದು ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳಿಗೆ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ.

ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಅನೇಕ ನಟ ನಟಿಯರು ಐಫೋನ್‌ಗಳನ್ನು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಾರೆ, ರಣಬೀರ್ ಕಪೂರ್ ಹಲವಾರು ಬಾರಿ ಐಫೋನ್ 14 ಪ್ರೊ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ದೀಪಿಕಾ ಪಡುಕೋಣೆ, ಕರಣ್ ಜೋಹರ್ ಐಫೋನ್ 14 ಪ್ರೊ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಬಳಸುವಾಗ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಚೋಪ್ರಾ ಬಳಿ ಸಹ ಐಫೋನ್ ಇದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.

Krishna N K

ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ್‌ ಎನ್‌.ಕೆ. 'ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ಜಾಲತಾಣದ ಸಂಪಾದಕರು. 2024 ರಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಈಟಿವಿ ಕನ್ನಡ, ವೇ ಟು ನ್ಯೂಸ್‌, ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ, ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ 8 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ಆರೋಗ್ಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2024 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

