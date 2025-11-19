'ವಿಶ್ವ ಸುಂದರಿ' ವಿಶೇಷ ಕಿರೀಟವನ್ನು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಿದವರು ಯಾರು ಗೊತ್ತೇ? ಇದರ ಬೆಲೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ತಲೆತಿರುಗುತ್ತೆ..

English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
crown of Miss World: ವಿಶ್ವ ಸುಂದರಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಗೆದ್ದ ಮಹಿಳೆಗೆ ಕಿರೀಟವನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹಾಗಾದರೇ ಅಷ್ಟೊಂದು ಸುಂದರವಾದ ಆ ಕಿರೀಟವನ್ನು ರೆಡಿ ಮಾಡಿದ್ದು ಯಾರು ಎನ್ನುವ ಪ್ರಶ್ನೆ ಎಲ್ಲರಲ್ಲಿಯೂ ಸಾಮಾನ್ಯ.. ಈಗ ಇದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋಣ.. 

Written by - Savita M B | Last Updated : Nov 19, 2025, 04:08 PM IST
  • ವಿವಿಧ ದೇಶಗಳ ಪ್ರತಿಭಾನ್ವಿತ ಮತ್ತು ಸುಂದರ ಮಹಿಳೆಯರು ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಸೌಂದರ್ಯ ಸ್ಪರ್ಧೆ 'ಮಿಸ್ ವರ್ಲ್ಡ್' ನಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುತ್ತಾರೆ
  • ಖ್ಯಾತಿ ಮತ್ತು ಜನಪ್ರಿಯತೆಯ ಜೊತೆಗೆ, ಈ ಸ್ಪರ್ಧೆಯ ವಿಜೇತರು ಇತರ ಬಹುಮಾನಗಳನ್ನು ಸಹ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ

Miss World crown: ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ, ವಿವಿಧ ದೇಶಗಳ ಪ್ರತಿಭಾನ್ವಿತ ಮತ್ತು ಸುಂದರ ಮಹಿಳೆಯರು ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಸೌಂದರ್ಯ ಸ್ಪರ್ಧೆ 'ಮಿಸ್ ವರ್ಲ್ಡ್' ನಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುತ್ತಾರೆ. ಖ್ಯಾತಿ ಮತ್ತು ಜನಪ್ರಿಯತೆಯ ಜೊತೆಗೆ, ಈ ಸ್ಪರ್ಧೆಯ ವಿಜೇತರು ಇತರ ಬಹುಮಾನಗಳನ್ನು ಸಹ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾದದ್ದು ಮಿಸ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಕಿರೀಟ. ಈ ಕಿರೀಟದ ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟು ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಯಾರು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋಣ. 

ಈ ವಿಶ್ವ ಸುಂದರಿ ಕಿರೀಟವನ್ನು ಜಪಾನಿನ ಕಂಪನಿಯಾದ ಮಿಕಿಮೊಟೊ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಿದ್ದು, ಇದು ಸಂಸ್ಕೃತಿಭರಿತ ಮುತ್ತುಗಳಿಗೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ನೀಲಿ ಮತ್ತು ಬಿಳಿ ವಜ್ರಗಳಿಂದ ತಯಾರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಬದಲಾಗುವ ವಿಜೇತರ ತಲೆಗೆ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳಲು ಇದು ಬೇರ್ಪಡಿಸಬಹುದಾದ ಬೇಸ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ-ಹೊಟ್ಟೆಪಾಡಿಗಾಗಿ ಆಟೋ ಓಡಿಸುತ್ತಿದ್ದವ ಇಂದು ಸ್ಟಾರ್‌ ನಟ! ಕಾಯುವ ತಾಳ್ಮೆ ಇದ್ದರೇ ಪ್ರಯತ್ನಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಫಲ ಸಿಕ್ಕೇ ಸಿಗುತ್ತೇ..

ಪ್ರಸ್ತುತ ವಿಶ್ವ ಸುಂದರಿ ಕಿರೀಟವನ್ನು 2017 ರಲ್ಲಿ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಈ ಸೌಂದರ್ಯ ಸ್ಪರ್ಧೆಯ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಇದು ನಾಲ್ಕನೇ ಕಿರೀಟವಾಗಿದೆ. ಹಿಂದಿನ ಕಿರೀಟಗಳನ್ನು ಸಹ ಅದೇ ಕಂಪನಿಯಾದ ಮಿಕಿಮೊಟೊ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಿತ್ತು. ಆದರೆ ಹಿಂದಿನ ಕಿರೀಟಗಳ ವಿನ್ಯಾಸಗಳು ಮತ್ತು ಬಣ್ಣಗಳು ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿದ್ದವು. ಮೊದಲ ವಿಶ್ವ ಸುಂದರಿ ಕಿರೀಟವನ್ನು ೧೯೫೧ ರಿಂದ ೧೯೭೩ ರವರೆಗೆ ಬಳಸಲಾಯಿತು. ಇದು ಮುತ್ತುಗಳು ಮತ್ತು ವಜ್ರಗಳಿಂದ ಮಾಡಿದ ಸರಳ ಕಿರೀಟವಾಗಿತ್ತು. ಎರಡನೇ ಕಿರೀಟವನ್ನು ೧೯೭೪ ರಿಂದ ೨೦೦೦ ರವರೆಗೆ ಬಳಸಲಾಯಿತು. ಇದು ಗಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ದೊಡ್ಡದಾಗಿತ್ತು. ಮೂರನೇ ಕಿರೀಟವನ್ನು ೨೦೦೧ ರಿಂದ ೨೦೧೬ ರವರೆಗೆ ಬಳಸಲಾಯಿತು.

ಮಿಸ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಅಧಿಕೃತ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ನಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಕಿರೀಟವು $100,000 ಮೌಲ್ಯದ್ದಾಗಿದೆ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, ಈ ಕಿರೀಟವು ಎಂದಿಗೂ ವಿಜೇತರ ಆಸ್ತಿಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಮಿಸ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಈ ಕಿರೀಟವನ್ನು ವಿಜೇತರಿಗೆ ಒಂದು ವರ್ಷದವರೆಗೆ ನೀಡುತ್ತದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ-ಹೊಟ್ಟೆಪಾಡಿಗಾಗಿ ಆಟೋ ಓಡಿಸುತ್ತಿದ್ದವ ಇಂದು ಸ್ಟಾರ್‌ ನಟ! ಕಾಯುವ ತಾಳ್ಮೆ ಇದ್ದರೇ ಪ್ರಯತ್ನಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಫಲ ಸಿಕ್ಕೇ ಸಿಗುತ್ತೇ..

 

About the Author

Savita M B

ಸವಿತಾ ಎಂ.ಬಿ ಅವರು ZEE ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ಡಿಜಿಟಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಬ್‌ ಎಡಿಟರ್‌ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ಎಂಟರ್‌ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್, ಹೆಲ್ತ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ವೈರಲ್‌, ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್‌ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ವಿಭಾಗಗಳ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ತಲುಪಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. 2023ರಿಂದ ಇವರು ವಾಹಿನಿಗಾಗಿ ಶ್ರಮಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

...Read More

