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Krishi Thapanda: ಯಾರು ಈ ಕೃಷಿ ತಾಪಂಡ? ಆಕೆಯ ಹಿನ್ನಲೆ ಏನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್‌ ಡೀಟೈಲ್ಸ್‌ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ

Actress Krishi thapanada: ಬಿಸಿನೆಸ್‌ಮ್ಯಾನ್‌ ವೈಶಾಕ್‌(Vaishak sucide) ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ತುಳುಕು ಹಾಕಿಕೊಂಡಿರುವ ನಟಿ  ಕೃಷಿ ತಾಪಂಡ(Actress Krishi thapanada) ಯಾರು ಆಕೆಯ ಹಿನ್ನಲೆ ಏನು ಅನ್ನೋದರ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೌತುಕ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ ಈ ಎಲ್ಲಾದರ ಕಂಪ್ಲೀಟ್‌ ಡೀಟೈಲ್ಸ್‌ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ
 

Written ByRamya R Gowda
Published: Jun 27, 2026, 11:36 AM IST|Updated: Jun 27, 2026, 11:36 AM IST
Krishi Thapanda: ಯಾರು ಈ ಕೃಷಿ ತಾಪಂಡ? ಆಕೆಯ ಹಿನ್ನಲೆ ಏನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್‌ ಡೀಟೈಲ್ಸ್‌ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ
Source: Bureau

About the Author

Ramya R Gowda

Ramya R Gowda

ರಮ್ಯಾ ಆರ್‌ ಗೌಡ 2022ರಿಂದ ಮಾಧ್ಯಮ ಲೋಕದಲ್ಲಿದ್ದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಡೆಸ್ಕ್'ನಲ್ಲಿಯೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರುವ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. 2025ರಿಂದ ʼಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ವೆಬ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಬ್ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಇವರು ಇತ್ತೀಚಿನ ಸುದ್ದಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಮನರಂಜನೆ, ಕ್ರೀಡೆ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

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