/Krishi Thapanda: ಯಾರು ಈ ಕೃಷಿ ತಾಪಂಡ? ಆಕೆಯ ಹಿನ್ನಲೆ ಏನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್‌ ಡೀಟೈಲ್ಸ್‌ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ

Actress Krishi thapanada: ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್ನ ನಟಿ ಕೃಷಿತಾಪಂಡ (Actress Krishi thapanada) ಅವರು ಸದ್ಯ ಭಾರೀ ಸುದ್ದಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಉದ್ಯಮಿ ವೈಶಾಕ್ ಆತ್ಮಹ*ತ್ಯೆ ಪ್ರಕರಣ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ತನಿಖೆ ಚುರುಕುಗೊಂಡಿದೆ. ಈ ಬೆನ್ನಲ್ಲೆ ಈ ನಟಿ ಕೃಷಿ ತಾಪಂಡ ಅವರು ಹೆಸರು ಭಾರೀ ಸದ್ದು ಮಾಡಿದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಮಂದಿಗೆ ಈಕೆ ಯಾರು, ಅವರ ಹಿನ್ನಲೆ ಏನು ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್ಗೆ ಹೇಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದರ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲರಲ್ಲಿ ಹಲವರಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮೂಡಿದೆ.
ಈ ಬೆಡಗಿ ಮೂಲತಃ ಕೊಡಗು ಜಿಲ್ಲೆಯವರಾಗಿದ್ದು, ಮಾಡೆಲ್ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನವನ್ನು ಆರಂಭಿಸಿದರು. 2014ರಲ್ಲಿ ಮಿಸ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಕಿರೀಟ ಮುಡಿಗೇರಿಸಿಕೊಂಡರು ಇದಾದ ಬಳಿಕ ಅವರಿಗೆ ಭಾರೀ ಜನಪ್ರಿಯತೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದು, ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ನಾಯಕಿ ನಟಿಯಾಗಿ ತಮ್ಮ ಪಯಣವನ್ನು ಬೆಳೆಸಿದರು. ಕಹಿ ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟರು ಈ ಸಿನಿಮಾ ಮೂಲಕ ಸಿನಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಗಮನ ಸೆಳೆದರು. ಇದಾದ ನಂತರ 2016ರಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ "ಅಕಿರ" ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ತಾಪಂಡ ಅವರ ವೃತ್ತಿ ಜೀವನ ಬಹು ದೊಡ್ಡ ತಿರುವು ಪಡೆದುಕೊಳ್ತು..
ಕಳೆದ ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಅವರು ಹಲವಾರು ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು 'ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಕನ್ನಡ'ದಲ್ಲಿಯೂ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಬೆಂಗಳೂರಿನ ತಮ್ಮ ನಿವಾಸದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ದುರಂತ ಘಟನೆಯಿಂದಾಗಿ ನಟಿ ಈಗ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಕೊಡಗಿನ ಕೊಡವ ಕುಟುಂಬದಿಂದ ಬಂದ ಕೃಷಿ, ಮೊದಲಿನಿಂದಲೂ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಭಾಗವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಮಾಡೆಲಿಂಗ್ ಮತ್ತು ನಟನಾ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುವ ಮೊದಲು, ಅವರು 'ಇಂಟರ್ಕಾಲ್' ಎಂಬ ಅಮೇರಿಕನ್ ಆಡಿಯೊ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸಿಂಗ್ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಸಹಾಯಕ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರು. ಅವರ ಚಲನಚಿತ್ರ ಪ್ರಯಾಣವು 'ಕಹಿ' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿನ ಪಾತ್ರದೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾದರೂ, 2016 ರಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ 'ಅಕಿರಾ' ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಅವರು ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ಪರಿಚಯವಾದರು.
2018ರಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಇರಾ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಕೃಷಿತಾಪಂಡ ಪ್ರಮುಕ ಪಾತ್ರ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದು, ಸಿನಿಮಾ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಬಳಿಕ ಅವರ ಅಭಿನಯಕ್ಕೆ ಉತ್ತಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಯಿತು. ಇನ್ನೂ ಕನ್ನಡಕ್ಕಾಗಿ ಒಂದನ್ನು ಒತ್ತಿ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಕೃಷಿತಾಪಂಡ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರವಹಿಸಿದದಾರೆ. ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಅವರ ಪಾತ್ರ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಮೆಚ್ಚುಗೆಗೆ ಪಾತ್ರವಾಯಿತು. ಚಿತ್ರದ ಹಾಡುಗಳೂ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನಪ್ರಿಯವಾಗಿದ್ದವು. ಇನ್ನೂ, ಭರಾಟೆ, ಕಾಳಿದಾಸ ಮೇಷ್ಟ್ರು, ಲಂಕೆ, ಪಾವನಿ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದರು. ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ 2023ರಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ರೂಪಾಯಿ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲೂ ವಿಭಿನ್ನ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರು. ಇನ್ನೂ ಕನ್ನಡ ಬಿಗ್ಬಾಸ್ ಸೀಸನ್ ಐದರಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಸುವ ಮೂಲಕ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಹತ್ತಿರವಾದರೂ. ಇವರ ನಗುವಿನ ಮುಖಕ್ಕೆ ಅದೆಷ್ಟೋ ಮಂದಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿದ್ದಾರೆ.
ಸದ್ಯ ಬೆಂಗಳೂರಿನ 33 ವರ್ಷದ ಉದ್ಯಮಿ ವೈಶಾಖ್, ನಟಿ ಕೃಷಿ ತಾಪಂಡ ಅವರ ಆರ್.ಆರ್. ನಗರದ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಶವವಾಗಿ ಪತ್ತೆಯಾದ ನಂತರ, ಪೊಲೀಸರು ಅಸಹಜ ಸಾವಿನ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು, ಅವರ ವಿರುದ್ಧ ಹಣ ಅಕ್ರಮ ವರ್ಗಾವಣೆ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಘಟನೆ ನಡೆಯುವ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದ ಮೊದಲು ವೈಶಾಖ್ ಕೃಷಿಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದ್ದರು ಎಂದು ವರದಿಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ.
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