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BBK 13 : ಯಾರು ಈ "ಯುಕೆ ಹುಲಿ" ಕಿರಣ್ ಶಾಸ್ತ್ರಿ? ಊರು, ಶಿಕ್ಷಣ ಸೇರಿದಂತೆ ಇವರ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಏನ್‌ ಗೊತ್ತೆ?

Who is Kiran Shastri : ಬಿಗ್‌ ಬಾಸ್‌ ಕನ್ನಡ ಸೀಸನ್‌ 13 ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದ್ದು, ಮೊದಲನೇ ದಿನವೇ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳ ಮಧ್ಯ ವಾಗ್ವಾದ ನಡೆದು ದೊಡ್ಮನೆಯ ಬಿಸಿ ಹೆಚ್ಚಿಸಿತ್ತು. ಅಂದಹಾಗೆ, ಪ್ಲೇನ್‌ಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಪ್ರಥಮ ಪ್ರಸಾದ್‌ ಜೊತೆ ಜಗಳಕ್ಕೀಳಿದ ಕಿರಣ್‌ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಯಾರ್‌ ಗೊತ್ತೆ..?.. ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್‌ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.. 

Written ByKrishna N K
Published: Sep 07, 2026, 08:25 PM IST|Updated: Sep 07, 2026, 08:25 PM IST
BBK 13 : ಯಾರು ಈ "ಯುಕೆ ಹುಲಿ" ಕಿರಣ್ ಶಾಸ್ತ್ರಿ? ಊರು, ಶಿಕ್ಷಣ ಸೇರಿದಂತೆ ಇವರ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಏನ್‌ ಗೊತ್ತೆ?

About the Author

Krishna N K

Krishna N K

ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ್‌ ಎನ್‌.ಕೆ. 'ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ಜಾಲತಾಣದ ಸಂಪಾದಕರು. 2024 ರಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಈಟಿವಿ ಕನ್ನಡ, ವೇ ಟು ನ್ಯೂಸ್‌, ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ, ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ 8 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ಆರೋಗ್ಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2024 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

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