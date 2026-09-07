BBK 13 : ಯಾರು ಈ "ಯುಕೆ ಹುಲಿ" ಕಿರಣ್ ಶಾಸ್ತ್ರಿ? ಊರು, ಶಿಕ್ಷಣ ಸೇರಿದಂತೆ ಇವರ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಏನ್‌ ಗೊತ್ತೆ?

Bigg Boss Kiran Shastri : ಕಿಚ್ಚ ಸುದೀಪ್ ಸಾರಥ್ಯದ 'ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಕನ್ನಡ ಸೀಸನ್ 13' ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಓಪನಿಂಗ್ ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ನಡೆದಿದ್ದು, ದೊಡ್ಮನೆಗೆ ವಿವಿಧ ಹಿನ್ನೆಲೆಯ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳು ಕಾಲಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದ ಜವಾರಿ ಸೊಗಡಿನ ಕಿರಣ್ ಶಾಸ್ತ್ರಿ 9ನೇ ಸ್ಪರ್ಧಿಯಾಗಿ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟು ಎಲ್ಲರ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ.
'ಅಗ್ನಿಪರೀಕ್ಷೆ'ಯಿಂದ ದೊಡ್ಮನೆಯವರೆಗೆ
ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಆರಂಭಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಸಾಮಾನ್ಯ ವರ್ಗದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ 'ಅಗ್ನಿಪರೀಕ್ಷೆ' ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮೂಲಕ ಕಿರಣ್ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ಪರಿಚಿತರಾಗಿದ್ದರು. ಅಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಆಟ, ಮುಗ್ಧತೆ ಹಾಗೂ ನೇರ ಮಾತುಗಳಿಂದ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದ ಅವರು, ಇದೀಗ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಮನೆಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಪ್ರವೇಶ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ.
'ಯುಕೆ ಹುಲಿ' ಮತ್ತು 'ನಿಂಬೆ ಶಾಸ್ತ್ರಿ'
ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಮೂಲದ ಕಿರಣ್ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ತುಮಕೂರಿನ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಶ್ರೀ ಸಿದ್ದಗಂಗಾ ಮಠದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಪೂರೈಸಿದ್ದಾರೆ. ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದ ಅಪ್ಪಟ ಭಾಷಾ ಶೈಲಿಯಿಂದಾಗಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಇವರನ್ನು 'ಯುಕೆ ಹುಲಿ' ಎಂದೇ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ, ಮುಖ ನೋಡಿ ಭವಿಷ್ಯ ಹೇಳುವ ವಿಶೇಷ ಕಲೆ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರಿಗೆ 'ನಿಂಬೆ ಶಾಸ್ತ್ರಿ' ಎಂಬ ಹೆಸರೂ ಇದೆ. ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲೇ ಕಿಚ್ಚ ಸುದೀಪ್ ನೀಡಿದ ಟಾಸ್ಕ್ನಂತೆ, ಕಿರಣ್ ಇತರ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳ ಮುಖ ನೋಡಿ ಭವಿಷ್ಯ ಹೇಳಿ ಸೈ ಎನಿಸಿಕೊಂಡರು.
ಮೊದಲ ದಿನವೇ ಸಹ-ಸ್ಪರ್ಧಿ ಜೊತೆ ಕಿರಿಕ್!
ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಮನೆಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದಂತೆಯೇ ಕಿರಣ್ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ವಿವಾದದಲ್ಲೂ ಸಿಲುಕಿದ್ದಾರೆ. ದೊಡ್ಮನೆಗೆ ಬರುವ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ (ವಿಮಾನದಲ್ಲೇ) ಸಹ ಸ್ಪರ್ಧಿ ಪ್ರಥಮ ಪ್ರಸಾದ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಮಾತಿನ ಚಕಮಕಿ ನಡೆಸಿದ್ದು, ಮೊದಲ ದಿನವೇ ಇವರ ಖಡಕ್ ಮಾತು ಮತ್ತು ವರ್ತನೆ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಚರ್ಚೆಗೆ ಗ್ರಾಸವಾಗಿದೆ.
ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದ ಸೊಗಡಿನೊಂದಿಗೆ ಮನೆಗೆ ಕಾಲಿಟ್ಟಿರುವ ಈ 'ಯುಕೆ ಹುಲಿ', ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಮನರಂಜನೆ ನೀಡಲಿದ್ದಾರೋ ಅಥವಾ ತಮ್ಮ ನೇರ ನಡೆ-ನುಡಿಯಿಂದ ಆಟದ ಚಿತ್ರಣವನ್ನೇ ಬದಲಿಸಲಿದ್ದಾರೋ ಎಂಬುದನ್ನು ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಿದೆ.