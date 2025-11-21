ರಾಜಮೌಳಿ ವಾರಣಾಸಿ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಲಾದ ಚಿನ್ನಮಸ್ತ ದೇವಿ ಯಾರು ಗೊತ್ತೆ? ಈ ಅಮ್ಮನ ಶಕ್ತಿ ಅಷ್ಟಿಷ್ಟಲ್ಲ

Chinnamasta Devi history : ವಾರಣಾಸಿ ಟೀಸರ್ ನೋಡಿದಾಗ ನಿಮಗೆ, ಗುಹೆಯಲ್ಲಿ ಭಯಾನಕ ರೂಪದಲ್ಲಿರುವ ದೇವತೆಯನ್ನು ನೋಡಬಹುದು. ಕತ್ತರಿಸಿದ ತಲೆ, ಮೂರು ರಕ್ತದ ಹೊಳೆಗಳು, ದೇವಿಯ ಪಾದಗಳ ಕೆಳಗೆ ಇಬ್ಬರು ಜನರು, ಈ ದೇವಿಯ ರೂಪವನ್ನು ನೋಡಿದ್ರೆ ಎದೆ ಝಲ್ ಎನ್ನುತ್ತದೆ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಯಾರು ದೇವತೆ? ವಾರಣಾಸಿ ಚಿತ್ರಕ್ಕೂ ಈ ದೇವಿಗೂ ಏನ್ ಸಂಬಂಧ.. ಬನ್ನಿ ನೋಡೋಣ..
ಈ ದೇವಿಯ ಹೆಸರು ಚಿನ್ನಮಸ್ತ ದೇವಿ... ಹತ್ತು ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ದೇವತೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು. ಹತ್ತು ದೇವತೆಗಳ ರೂಪಗಳಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನಮಸ್ತ ದೇವಿಯು ಶಕ್ತಿಯ ಐದನೇ ರೂಪ. ಈ ತಾಯಿಯನ್ನು ಭಕ್ತರು 'ಪ್ರಚಂಡ ಚಂಡಿಕಾ' ಎಂದೂ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಚಿನ್ನಮಸ್ತ ಎಂದರೆ... ತನ್ನ ತಲೆಯನ್ನು ತಾನೇ ಕತ್ತರಿಸಿಕೊಂಡ ದೇವತೆ. ಈ ಅಮ್ಮನ ರೂಪ ಭಯಾನಕವಾಗಿ ಕಂಡರೂ... ವಿಚಿತ್ರ... ಆ ರೂಪದ ಹಿಂದೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ತತ್ವಶಾಸ್ತ್ರವಿದೆ...
ಈ ದೇವಿಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತ ಜ್ಞಾನ ಅಡಗಿದೆ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿರುವ ಕೆಟ್ಟ ಆಲೋಚನೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕುವ ಮೂಲಕ ದೇವರನ್ನು ತಲುಪಲು ಉತ್ತಮ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ತಾಯಿ ತನ್ನ ರೂಪದ ಮೂಲಕ ತೋರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾಳೆ. ಅಹಂ ಮತ್ತು ಆಸೆಗಳ ನಾಶ ಹಾಗೂ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಉನ್ನತಿಯ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ತಾಯಿಯ ಈ ರೂಪ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತದೆ. ಕತ್ತರಿಸಿದ ಕುತ್ತಿಗೆಯಿಂದ ಮೂರು ಹೊಳೆಗಳಲ್ಲಿ ರಕ್ತ ಹರಿಯುತ್ತದೆ. ಒಂದು ಹೊಳೆ ದೇವಿಯ ತಲೆಯಿಂದ ಕುಡಿಯಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. ಉಳಿದ ಎರಡು ಹೊಳೆಗಳನ್ನು ಆಕೆಯ ಅನುಯಾಯಿಗಳಾದ ಡಾಕಿನಿ ಮತ್ತು ವರ್ಣಿನಿ ಯೋಗಿಗಳು ಕುಡಿಯುತ್ತಾರೆ. ಈ ದೃಶ್ಯವು ಜಗತ್ತಿನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜೀವಿಗೂ ತನ್ನ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಧಾರೆಯೆರೆಯುವ ತಾಯಿಯ ಪರಮ ತ್ಯಾಗ ಮತ್ತು ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತದೆ..
ಚಿನ್ನಮಸ್ತ ದೇವಿಯ ರೂಪದ ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶವೆಂದರೆ ಆಕೆಯ ಮನ್ಮಥನು ರತಿ ದೇವಿಯ ಲೈಂಗಿಕ ಭಂಗಿಯ ಮೇಲೆ ನಿಂತಿರುವುದು. ಇದು ಹಲವರಿಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯವನ್ನುಂಟು ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಇದರ ಹಿಂದೆ ಆಳವಾದ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಅರ್ಥವಿದೆ. ಮನ್ಮಥ ಪ್ರೀತಿ, ಆಕರ್ಷಣೆ ಮತ್ತು ಲೈಂಗಿಕ ಬಯಕೆಗಳನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುವ ದೇವರು. ಮನ್ಮಥ ಪತ್ನಿ ರತಿ ದೇವಿ ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ವಾತ್ಸಲ್ಯದ ಸಂಕೇತ. ಈ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ, ಆಸೆಗಳು ಮತ್ತು ಅವುಗಳಿಂದ ಬರುವ ಆಕರ್ಷಣೆ ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಸಹಜ. ಆದರೂ, ಚಿನ್ನಮಸ್ತ ದೇವಿಯು ನಾವು ಈ ಆಸೆಗಳಿಗೆ ಗುಲಾಮರಾಗಬಾರದು ಎಂದು ಈ ಮೂಲಕ ಹೇಳುತ್ತಾಳೆ. ಆಸೆಗಳು ಮತ್ತು ಲೈಂಗಿಕ ಬಯಕೆಗಳ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಜಯಿಸಿದ್ದಾಳೆ ಎಂದರ್ಥ.
ಹಿನ್ನೆಲೆ : ಚಿನ್ನಮಸ್ತನ ಉಗ್ರ ರೂಪದ ಹಿಂದೆ ಒಂದು ದಂತಕಥೆ ಇದೆ. ಚಿನ್ನಮಸ್ತ ದೇವಿ ಎಂದರೆ.. ಪಾರ್ವತಿ ದೇವಿಯ ರೂಪ..! ಒಮ್ಮೆ, ದೇವಿಯು ತನ್ನ ಅನುಯಾಯಿಗಳಾದ ಡಾಕಿನಿ ವರ್ಣಿನಿ ಯೋಗಿನಿಯರೊಂದಿಗೆ ಮಂದಾಕಿನಿ ನದಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಲು ಹೋದಳು. ಸ್ನಾನ ಮುಗಿಸಿದ ನಂತರ.. ಯೋಗಿನಿಯರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಹಸಿವಾಯಿತು.. ಅವರು ಪದೇ ಪದೇ ಆಹಾರ ನೀಡುವಂತೆ ದೇವಿಯನ್ನು ಬೇಡಿಕೊಂಡರು.. ಮೊದಲು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಯಲು ಹೇಳಿದರೂ.. ಹಸಿವಿನ ಜ್ವಾಲೆಯನ್ನು ಸಹಿಸಲಾಗದ ಆ ಯೋಗಿನಿಯರ ಶೋಚನೀಯ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ನೋಡಿ ತಾಯಿ ಕಣ್ಣೀರು ಸುರಿಸಿದರು. ಜಗತ್ತಿಗೆ ಆಹಾರವನ್ನು ನೀಡುವ ದಯಾಳು ತಾಯಿ.. ತನ್ನ ಅನುಯಾಯಿಗಳ ಹಸಿವನ್ನು ನೀಗಿಸಲು.. ಒಂದು ಕ್ಷಣವೂ ವಿಳಂಬ ಮಾಡದೆ.. ಕತ್ತಿಯಿಂದ ತನ್ನ ಶಿರಚ್ಛೇದ ಮಾಡಿದಳು. ಆ ಕುತ್ತಿಗೆಯಿಂದ ಬಂದ ರಕ್ತದ ಹೊಳೆಗಳಿಂದ ಯೋಗಿನಿಯರ ಹಸಿವನ್ನು ನೀಗಿಸಿದಳು.. ಮತ್ತು ಆತ್ಮತ್ಯಾಗದ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಯನ್ನು ಜಗತ್ತಿಗೆ ತೋರಿಸಿದಳು. ಈ ಕಥೆಯ ಮೂಲಕ ನಮಗೆ ತಿಳಿದಿರುವುದು ಏನೆಂದರೆ... ಸೃಷ್ಟಿ, ಸ್ಥಿತಿ ಮತ್ತು ಲಯಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾದ ಆ ಮಹಾನ್ ಶಕ್ತಿಯು ತನ್ನ ಭಕ್ತರು ಮತ್ತು ಶಿಷ್ಯರಿಗಾಗಿ ಯಾವುದೇ ತ್ಯಾಗಕ್ಕೂ ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಈ ತಾಯಿಯನ್ನು ಪೂಜಿಸುವವರಿಗೆ ಏನೂ ವಂಚಿತವಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಆಳವಾದ ನಂಬಿಕೆ ಭಕ್ತರಲ್ಲಿದೆ.