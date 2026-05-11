ದಳಪತಿ ವಿಜಯ್ ಅವರ ರಾಜಕೀಯ ಪ್ರವೇಶ ಮತ್ತು ಪ್ರಮಾಣವಚನ ಸ್ವೀಕಾರ ಸಮಾರಂಭವು ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದಾದ್ಯಂತ ದೊಡ್ಡ ಸುದ್ದಿಯಾಗಿದೆ. ಈ ಸಂಭ್ರಮದ ನಡುವೆ ನಟಿ ತ್ರಿಷಾ ಕೃಷ್ಣನ್ ಅವರ ಸೌಂದರ್ಯ ಮತ್ತು ಅವರು ಧರಿಸಿದ್ದ ತಿಳಿ ನೀಲಿ ಬಣ್ಣದ ರೇಷ್ಮೆ ಸೀರೆಯ ವಿನ್ಯಾಸ ಈಗ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಚರ್ಚೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ವಿಶೇಷವೆಂದರೆ, ಈ ಸೀರೆಯ ವಿನ್ಯಾಸದ ಹಿಂದೆ ವಿಜಯ್ ಅವರ ಆಪ್ತ ವಲಯದ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬರ ಹೆಸರೂ ಕೇಳಿಬರುತ್ತಿದೆ. ಅಷ್ಟಕ್ಕೂ ಈ ಸುಂದರ್ ಸೀರೆಯ ವಿನ್ಯಾಸದ ಹಿಂದಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾರಂತೀರಾ? ಅವರು ಬೇರೆ ಯಾರೂ ಅಲ್ಲ ಹರ್ಶೇನೆ ರವಿಚಂದರ್..!
ಯಾರು ಈ ಹರ್ಶೇನೆ ರವಿಚಂದರ್?
ಹರ್ಶೇನೆ ರವಿಚಂದರ್ ಅವರು ತಮಿಳು ಚಿತ್ರರಂಗದ ಖ್ಯಾತ ಕಾಸ್ಟ್ಯೂಮ್ ಡಿಸೈನರ್ ಮತ್ತು ಸ್ಟೈಲಿಸ್ಟ್. ಇವರು ಕೇವಲ ಒಬ್ಬ ಡಿಸೈನರ್ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ದಳಪತಿ ವಿಜಯ್ ಅವರ ಅತ್ಯಂತ ಆಪ್ತವಲಯದಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡವರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಹರ್ಶೇನೆ ಅವರು ವಿಜಯ್ ನಟನೆಯ ಹಲವು ಸಿನಿಮಾಗಳಿಗೆ ಕಾಸ್ಟ್ಯೂಮ್ ಡಿಸೈನರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ವಿಜಯ್ ಅವರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸ್ಟೈಲಿಂಗ್ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಹರ್ಶೇನೆ ಅವರ ಸಲಹೆಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಇರುತ್ತದೆ.ತ್ರಿಷಾ ಮತ್ತು ವಿಜಯ್ ಅಭಿನಯದ ಇತ್ತೀಚಿನ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ತ್ರಿಷಾ ಅವರ ಲುಕ್ ಅನ್ನು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಿದ ಕೀರ್ತಿ ಕೂಡ ಇವರಿಗೆ ಸಲ್ಲುತ್ತದೆ. ಪ್ರಮಾಣವಚನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕಾಗಿ ತ್ರಿಷಾ ಅವರಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಸೊಗಸಾದ ಮತ್ತು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಲುಕ್ ನೀಡಲು ಹರ್ಶೇನೆ ವಿಶೇಷ ಆಸಕ್ತಿ ವಹಿಸಿದ್ದರು ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.
ವಿಜಯ್ ಅವರ ಪ್ರಮಾಣವಚನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಥೀಮ್ಗೆ ಪೂರಕವಾಗಿರುವಂತೆ ಈ ಸೀರೆಯನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂಬ ಮಾತುಗಳು ಕೇಳಿಬರುತ್ತಿವೆ. ಹರ್ಶೇನೆ ಅವರು ತ್ರಿಷಾ ಅವರ ಅಭಿರುಚಿ ಮತ್ತು ಸಮಾರಂಭದ ಗಾಂಭೀರ್ಯ ಎರಡನ್ನೂ ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಈ 'ಪ್ಯಾಸ್ಟೆಲ್ ಬ್ಲೂ' ರೇಷ್ಮೆ ಸೀರೆಯನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.
ಕಳೆದ ಕೆಲವು ಸಮಯದಿಂದ ವಿಜಯ್ ಮತ್ತು ತ್ರಿಷಾ ಅವರ ಸ್ನೇಹದ ಬಗ್ಗೆ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಹರ್ಶೇನೆ ರವಿಚಂದರ್ ಅವರು ಈ ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಆಪ್ತರಾಗಿರುವುದರಿಂದ, ತ್ರಿಷಾ ಅವರ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಪ್ರವೇಶದ ಸ್ಟೈಲಿಂಗ್ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಹರ್ಶೇನೆ ಅವರೇ ಹೊರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ.ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, ರಾಜಕೀಯ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲೂ ಸಿನಿಮಾ ರಂಗದ ಗ್ಲಾಮರ್ ಮಿಂಚಿದ್ದು, ಅದರ ಹಿಂದಿನ ಸೂತ್ರಧಾರಿಯಾಗಿ ಹರ್ಶೇನೆ ರವಿಚಂದರ್ ಹೆಸರು ಈಗ ಮುನ್ನೆಲೆಗೆ ಬಂದಿದೆ.