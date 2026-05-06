How TVK Vijay win in election : ತಮಿಳುನಾಡಿನ ರಾಜಕೀಯ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಯುಗ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದೆ. ದಶಕಗಳ ಕಾಲ ಡಿಎಂಕೆ ಮತ್ತು ಎಐಎಡಿಎಂಕೆ ಎಂಬ ಎರಡು ದ್ರಾವಿಡ ಪಕ್ಷಗಳ ಕೈಯಲ್ಲಿದ್ದ ತಮಿಳು ರಾಜಕಾರಣ ಇದೀಗ ನಟ ವಿಜಯ್ ನೇತೃತ್ವದ ತಮಿಳಗ ವೆಟ್ರಿ ಕಳಗಂ (TVK) ಪಕ್ಷದ ಹಿಡಿತಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ. ಚೊಚ್ಚಲ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲೇ ಘಟಾನುಘಟಿಗಳನ್ನು ಮಣ್ಣುಮುಕ್ಕಿಸಿ ಅಧಿಕಾರದ ಗದ್ದುಗೆಯತ್ತ ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕಿರುವ ವಿಜಯ್ ಅವರ ಈ ಅಸಾಧಾರಣ ಯಶಸ್ಸಿನ ಹಿಂದೆ ಒಬ್ಬ 'ಸೈಲೆಂಟ್ ಮಾಸ್ಟರ್ಮೈಂಡ್' ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರೇ ಚುನಾವಣಾ ತಂತ್ರಜ್ಞ ಜಾನ್ ಆರೋಗ್ಯಸಾಮಿ.
Who is John Arokiasamy : ಚುನಾವಣೆಗೂ ಮುನ್ನ ದಳಪತಿ ವಿಜಯ್ ಅವರ ಮುಂದೆ ಹಲವು ಆಯ್ಕೆಗಳಿದ್ದವು. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಬಿಜೆಪಿಯ ನೇತೃತ್ವದ ಎನ್ಡಿಎ ಮೈತ್ರಿಕೂಟ ವಿಜಯ್ ಅವರನ್ನು ತನ್ನತ್ತ ಸೆಳೆಯಲು ಹರಸಾಹಸ ಪಟ್ಟಿತ್ತು. ಆಂಧ್ರದ ಡಿಸಿಎಂ ಪವನ್ ಕಲ್ಯಾಣ್ ಕೂಡ ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ಜಾನ್ ಆರೋಗ್ಯಸಾಮಿ ಅವರು ಮಾತ್ರ "ಯಾವುದೇ ಮೈತ್ರಿ ಬೇಡ, ಟಿವಿಕೆ ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಲಿ" ಎಂದು ಪಟ್ಟು ಹಿಡಿದರು.
ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಮಣ್ಣಿನ ಗುಣವನ್ನರಿತಿದ್ದ ಜಾನ್, ಒಂದು ವೇಳೆ ಬಿಜೆಪಿ ಅಥವಾ ಎನ್ಡಿಎ ಜೊತೆ ಹೋದರೆ ದ್ರಾವಿಡ ಮತಗಳು ಕೈತಪ್ಪುತ್ತವೆ ಎಂಬ ಸತ್ಯವನ್ನು ವಿಜಯ್ ಅವರಿಗೆ ಮನವರಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟರು. ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ನಿಂತರೆ ಮಾತ್ರ ಡಿಎಂಕೆ ವಿರೋಧಿ ಮತಗಳು ವಿಭಜನೆಯಾಗದೆ ನೇರವಾಗಿ ಟಿವಿಕೆ ಬುಟ್ಟಿಗೆ ಬೀಳುತ್ತವೆ ಎಂಬ ಅವರ 'ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ' ಫಲಿತಾಂಶದಲ್ಲಿ ಅಕ್ಷರಶಃ ನಿಜವಾಗಿದೆ.
ಜಾನ್ ಆರೋಗ್ಯಸಾಮಿ ಹೆಣೆದ ಚಕ್ರವ್ಯೂಹದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಮುಖ್ಯ ಅಂಶವೆಂದರೆ ವಿರೋಧಿಗಳ ಆಯ್ಕೆ. ಅವರು ವಿಜಯ್ ಅವರಿಗೆ ಸಲಹೆ ನೀಡಿದಂತೆ, ಟಿವಿಕೆ ಕೇವಲ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಎಂ.ಕೆ. ಸ್ಟಾಲಿನ್ ಅವರನ್ನು ಮಾತ್ರ ತನ್ನ ನೇರ ರಾಜಕೀಯ ಶತ್ರು ಎಂದು ಘೋಷಿಸಿತು. ಉದಯನಿಧಿ ಸ್ಟಾಲಿನ್ ಅಥವಾ ಎಡಪ್ಪಾಡಿ ಪಳನಿಸ್ವಾಮಿ ಅವರನ್ನು ಟೀಕಿಸುವ ಗೋಜಿಗೆ ಹೋಗದೆ, ಇಡೀ ಚುನಾವಣೆಯನ್ನು "ಸ್ಟಾಲಿನ್ ವರ್ಸಸ್ ವಿಜಯ್" ಎಂಬ ದ್ವಂದ್ವ ಯುದ್ಧವನ್ನಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಿದರು. ಇದು ಮತದಾರರಲ್ಲಿ ವಿಜಯ್ ಅವರೇ ಡಿಎಂಕೆಗೆ ಪರ್ಯಾಯ ಎಂಬ ಭಾವನೆಯನ್ನು ಬಲವಾಗಿ ಬಿತ್ತಿತು.
ವಿಜಯ್ ಕೇವಲ ಸಿನಿಮಾ ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನು ನಂಬಿ ಕಣಕ್ಕಿಳಿಯಲಿಲ್ಲ. ಜಾನ್ ಅವರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರು, ದಲಿತರು ಮತ್ತು ಮೀನುಗಾರ ಸಮುದಾಯಗಳನ್ನು ತಲುಪಲು ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸಲಾಯಿತು. ಜಯಲಲಿತಾ ಕಾಲದ ನಂತರ ಅನಾಥವಾಗಿದ್ದ ಮಹಿಳಾ ಮತದಾರರನ್ನು ಸೆಳೆಯಲು 'ಜಾತ್ಯತೀತ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ' ಮಂತ್ರವನ್ನು ಬಳಸಲಾಯಿತು. ವಿಜಯ್ ಅವರು ಪೆರಿಯಾರ್ ದಿಡಲ್ಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ದು ಹಾಗೂ ಅವರ ಕೊನೆಯ ಚಿತ್ರದ 'ಜನನಾಯಕನ್' ಪೋಸ್ಟರ್ ಕೂಡ ಇದೇ ತಂತ್ರಗಾರಿಕೆಯ ಭಾಗವಾಗಿತ್ತು.
ಮೂಲತಃ ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶದವರಾದರೂ ಜಾನ್ ಬೆಳೆದದ್ದೆಲ್ಲಾ ತಮಿಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ. ತಿರುಚಿಯ ಸೇಂಟ್ ಜೋಸೆಫ್ ಮತ್ತು ಚೆನ್ನೈನ ಲಯೋಲಾ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಪಡೆದ ಅವರಿಗೆ ತಮಿಳು ಜನರ ನಾಡಿಮಿಡಿತ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತು. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ಸುಮಾರು 16 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅವರು, ನಂತರ ರಾಜಕೀಯ ಸಲಹೆಗಾರರಾಗಿ ಬದಲಾದರು. 2014ರಲ್ಲಿ ಶಿವಸೇನೆಗೆ ಸಲಹೆಗಾರರಾಗಿದ್ದರು. ವಿಶೇಷವೆಂದರೆ, 2018ರ ಕರ್ನಾಟಕ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರ ಪರವಾಗಿಯೂ ಇವರು ಕಾರ್ಯತಂತ್ರ ರೂಪಿಸಿದ್ದರು.
ಇಂದು ಗೂಗಲ್ ಟ್ರೆಂಡ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಜಾನ್ ಆರೋಗ್ಯಸಾಮಿ ಅವರ ಹೆಸರೇ ರಾರಾಜಿಸುತ್ತಿದೆ. ತಮಿಳುನಾಡು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಕರ್ನಾಟಕ, ಕೇರಳದಲ್ಲೂ ಇವರ ಬಗ್ಗೆ ಜನರು ಕುತೂಹಲದಿಂದ ಹುಡುಕುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, ಸಿನಿಮಾ ಪರ್ದೆಯ ಮೇಲಿನ ದಳಪತಿಯನ್ನು ತಮಿಳುನಾಡಿನ ನಿಜವಾದ ಜನನಾಯಕನನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ಈ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.