Ram Charan and Janhvi Kapoor Net Worth: ಟಾಲಿವುಡ್ನ ಮೆಗಾ ಪವರ್ ಸ್ಟಾರ್ ರಾಮ್ ಚರಣ್ ಮತ್ತು ಬಾಲಿವುಡ್ ಬೆಡಗಿ ಜಾನ್ವಿ ಕಪೂರ್ ಜೋಡಿ ಈಗಾಗಲೇ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಇಷ್ಟವಾಗಿದೆ. ಮುಂಬರುವ ಪೆದ್ದಿ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಈ ಸ್ಟಾರ್ ಜೋಡಿ ಅಭಿನಯಕ್ಕಾಗಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಕಾತರದಿಂದ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಜೋಡಿಯ ಮೊದಲ ಸಿನಿಮಾ ಪೆದ್ದಿ ಆಗಿರುವುದರಿಂದ ಪ್ಯಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ ರೇಂಜ್ನಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಬುಚಿ ಬಾಬು ಸನಾ ನಿರ್ದೇಶಿಸುತ್ತಿರುವ ಈ ಕ್ರೀಡಾ ಡ್ರಾಮಾ ಸಿನಿಮಾ ಇದಾಗಿದ್ದು ಹಳ್ಳಿಯ ಯುವಕನೊಬ್ಬ ಏನೆಲ್ಲಾ ಮಾಡಿ ಸಾಧನೆ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ ಎನ್ನುವುದು ಕಥೆಯ ತಿರುಳಾಗಿದೆ. ಈ ಸಿನಿಮಾ ಪ್ರಚಾರದಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ರಾಮ್ ಚರಣ್ ಮತ್ತು ಜಾನ್ವಿ ಕಪೂರ್ ಇಬ್ಬರೂ ತೊಡಗಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಎಲ್ಲದರ ನಡುವೆ ರಾಮ್ ಚರಣ್ ಮತ್ತು ಜಾನ್ವಿ ಕಪೂರ್ ಈ ಇಬ್ಬರಲ್ಲಿ ಯಾರು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಶ್ರೀಮಂತರು?.
ಮೊದಲು ರಾಮ್ ಚರಣ್ ಅವರ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ನೋಡುವುದಾದರೆ, ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ ರಾಮ್ ಚರಣ್ ಅವರ ನಿವ್ವಳ ಆಸ್ತಿ ಮೌಲ್ಯ 1,500 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಆಗಿದೆ. ಅವರ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆದಾಯವು ಸಿನಿಮಾ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಿಂದಲೇ ಬರುತ್ತಿದೆ. ರಾಮ್ ಚರಣ್ ಅವರು ಪ್ರತಿ ಮೂವಿಗೂ 70 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳವರೆಗೆ ಸಂಭಾವನೆ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಪೆದ್ದಿ ಸಿನಿಮಾಕ್ಕಾಗಿ ಅವರು 100 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳ ಸಂಭಾವನೆ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ.
ರಾಮ್ ಚರಣ್ ಅವರು ಅನೇಕ ದೊಡ್ಡ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ಗಳಿಗೆ ರಾಯಭಾರಿಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವ ಮೂಲಕ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಂಪಾದಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಅನೇಕ ವ್ಯವಹಾರಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ರಾಮ್ ಚರಣ್ ಹೈದರಾಬಾದ್ನ ಜುಬಿಲಿ ಹಿಲ್ಸ್ನಲ್ಲಿ 25,000 ಚದರ ಅಡಿ ವಿಸ್ತೀರ್ಣದ ಐಷಾರಾಮಿ ಬಂಗಲೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇದರ ಮೌಲ್ಯ ಸುಮಾರು 38 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಆಗಿದೆ. ಇದರ ಒಳಗೆ ಖಾಸಗಿ ಜಿಮ್, ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಪೂಲ್, ಟೆನಿಸ್ ಕೋರ್ಟ್ ಮತ್ತು ನೆಲಮಾಳಿಗೆಯಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ದೇವಾಲಯ ಕೂಡ ಇದೆಯಂತೆ. ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ ಸಮುದ್ರದ ಮೇಲಿರುವ ಪೆಂಟ್ಹೌಸ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.
ರಾಮ್ ಚರಣ್ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಪೋಲೋ ರೈಡಿಂಗ್ ಕ್ಲಬ್ನ ಮಾಲೀಕರು ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಕೊನಿಡೇಲಾ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಕಂಪನಿ ಎಂಬ ಸ್ವಂತ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಂಪನಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ರಾಮ್ ಚರಣ್ ಅವರು ಈ ಹಿಂದೆ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಮೂಲದ ವಿಮಾನಯಾನ ಕಂಪನಿ ಟ್ರೂಜೆಟ್ನ ಮಾಲೀಕರೂ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ರಾಮ್ ಚರಣ್ ಅವರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಸಾಲು ಸಾಲು ಸಿನಿಮಾಗಳು ಇವೆ. ಇವುಗಳಿಂದಲೂ ಮತ್ತಷ್ಟು ಹಣ ಅವರಿಗೆ ಪ್ಲಸ್ ಆಗುತ್ತ ಹೋಗುತ್ತದೆ.
ಪೆದ್ದಿ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಅಭಿನಯ ಮಾಡಿರೋ ನಾಯಕಿ ಜಾನ್ವಿ ಕಪೂರ್ ಅವರ ನಿವ್ವಳ ಮೌಲ್ಯ 82 ಕೋಟಿಯಿಂದ 100 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳ ನಡುವೆ ಇರಬಹುದೆಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ರಾಮ್ ಚರಣ್ಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ, ಜಾನ್ವಿ ಅವರ ನಿವ್ವಳ ಮೌಲ್ಯ ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಜಾನ್ವಿ ಕಪೂರ್ ಅವರು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಚಲನಚಿತ್ರಗಳು, ಬ್ರಾಂಡ್ ಅನುಮೋದನೆಗಳು ಮತ್ತು ಜಾಹೀರಾತುಗಳ ಮೂಲಕ ಗಳಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಜಾನ್ವಿ ಕಪೂರ್ ಅವರು ಪ್ರತಿ ಸಿನಿಮಾಗೆ 5 ರಿಂದ 6 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.
ಜಾನ್ವಿ ಕಪೂರ್ ಮುಂಬೈನ ಬಾಂದ್ರಾದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 65 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯದ ಐಷಾರಾಮಿ ಡ್ಯೂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಐಷಾರಾಮಿಯಿಂದ ಕೂಡಿದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ ಅವರು ಚೆನ್ನೈನಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಫಾರ್ಮ್ಹೌಸ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಕೋಟ್ಯಂತರ ಮೌಲ್ಯದ ವ್ಯಾನಿಟಿ ವ್ಯಾನ್ ಅನ್ನು ಸಹ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವ್ಯಾನ್ ದುಬಾರಿಯಾಗಿದ್ದು ಶೂಟಿಂಗ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಹಾಯಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಹಾಗೇ ಏಕಾಂತವನ್ನ ಕಳೆಯಲು, ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಪಡೆಯಲು ವ್ಯಾನ್ ಉಪಕಾರಿಯಾಗಿದೆ.