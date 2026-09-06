/ಬಿಗ್‌ ಬಾಸ್‌ ಮನೆಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟ ಸಂಗೀತಾ ಭಟ್‌ ಯಾರು ಗೊತ್ತಾ.. ಇವರ ಸಿನಿಮಾಗಳು ನಿಮಗೂ ಇಷ್ಟ

Sangeeta Bhatt entered Bigg Boss Season 13: ಕನ್ನಡದ ಬಿಗ್ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಸೀಸನ್ 13 ಇಂದಿನಿಂದ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಿ ಶುರುವಾಗುತ್ತಿದ್ದು ಮನೆಗೆ ಸಂಗೀತಾ ಭಟ್ ಅವರು ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್ನ ಬ್ಯೂಟಿ ಸಂಗೀತಾ ಭಟ್ ಅವರು ಫ್ಯಾಷನ್ ವಿಚಾರಲ್ಲಿ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿ ಪ್ರಯೋಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ. ಇದರ ನಡುವೆಯೇ ಸಂಗೀತ್ ಭಟ್ ಅವರು ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಮನೆಗೆ ಎಂಟ್ರಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಪ್ರೊಮೊ ವಿಡಿಯೋವೊಂದು ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗಿದ್ದು ಸಂಗೀತ್ ಭಟ್, ಕಾವ್ಯ ಗೌಡ ಮತ್ತು ಸುದರ್ಶನ್ ರಂಗಪ್ರಸಾದ್ ಅವರು ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಸೀಸನ್ 13ರ ಮನೆಗೆ ಸಂಗೀತಾ ಭಟ್ ಅವರು 6ನೇ ಕಂಟೆಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ಮನೆಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸಂಗೀತಾ ಭಟ್ ಜೊತೆಗೆ ಕಾವ್ಯ ಗೌಡ ಅವರು 7ನೇ ಸ್ಪರ್ಧಿ ಆಗಿ ಪ್ರವೇಶ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ವೀಕ್ಷಕರ ಗ್ಯಾಲರಿಯಲ್ಲಿ ಕುಳಿತಿದ್ದ ತಾಂಡವ್ ಅವರನ್ನು ನೋಡಿದ ಕಾವ್ಯ ಗೌಡ ಫುಲ್ ಶಾಕ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ತಮಗಿಂತ ಮೊದಲೇ ಸಂಗೀತಾ ಭಟ್ ಅವರೇ ಒಳಗೆ ಹೋಗಿರುವ ಸಂಗತಿ ತಿಳಿಯುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಕಾವ್ಯ ಅಚ್ಚರಿಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಸಂಗೀತಾ ಭಟ್ ಅವರು ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್ನ ಖ್ಯಾತ ನಟಿಯಾಗಿದ್ದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಭಾಷೆಗಳ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲೂ ಅಭಿನಯ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹೌದು ಸಂಗೀತಾ ಭಟ್ ಅವರು ತೆಲುಗು ಮತ್ತು ತಮಿಳು ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲೂ ನಟಿಸಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಮಾಡೆಲ್ ಆಗಿರುವ ಸಂಗೀತಾ ಭಟ್ ಅವರು ನಟನೆ ಕಡೆಗೆ ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಆಫರ್ ಪಡೆದು ನಟನೆ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಸಂಗೀತಾ ಭಟ್ ಅವರು ಸುದರ್ಶನ್ ರಂಗಪ್ರಸಾದ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಸಪ್ತಪದಿ ತುಳಿದಿದ್ದಾರೆ.
ಇನ್ನು ಸಂಗೀತಾ ಭಟ್ ಅವರು ಕನ್ನಡ, ತೆಲುಗು ಮತ್ತು ತಮಿಳು ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ನಟನೆ ಮಾಡಿ ಯಶಸ್ಸು ಕಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ನಟನೆಗೆ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಕೂಡ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದವು. ಹೀಗಾಗಿ ಮೂರು ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಗೀತಾ ಭಟ್ ಅವರು ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಪಡೆದು ಗೆಲುವು ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಇದರ ಹಿಂದೆಯೇ ಇದೀಗ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಎಂಟ್ರಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ಗೀತಿ ಇತ್ಯಾದಿ, ಮಾಮು ಟೀ ಅಂಗಡಿ, ಎರಡನೇ ಸಲ, ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಿ, ಕಿಸ್ಮತ್, ಅನುಕ್ತ, ಅಳಿದು ಉಳಿದವರು, ಕಪಟ ನಾಟಕ ಪಾತ್ರದಾರಿ, ಆದ್ಯ, ಕ್ಲಾಂಥಾ, ಕಮಲ ಶ್ರೀದೇವಿ, ಕಾಕಿ ಸೌಂಡ್ ಆಫ್ ವಾರ್ನಿಂಗ್ (ತೆಲುಗು), ತಮಿಳಿನಲ್ಲಿ ಡೂ (Doo), ಆರಂಭಮೇ ಅತ್ತಗಸಮ್, ಕಾ ಕಾ ಕಾ ಅಬಾಥಿನ್ ಅರಿಕುರಿ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಅಭಿನಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಇನ್ನು ಟಿವಿ ಶೋಗಳಿಗೆ ಬಂದ್ರೆ, ಚಂದ್ರ ಚಕೋರಿ, ಭಾಗ್ಯವಂತರು, ನೀಲಿ, ಚಂದ್ರಮುಖಿ, ಲೈಫ್ ಸೂಪರ್ ಗುರು, ಯಡಿಯೂರ್ ಶ್ರೀ ಸಿದ್ಧಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಶೋಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಗೀತಾ ಭಟ್ ಅವರು ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. 2018 ರಲ್ಲಿ Conversation ಶಾರ್ಟ್ ಮೂವಿಯಲ್ಲೂ ಅಭಿನಯ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.