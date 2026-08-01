Ramayana Trailer: ರಾಮಾಯಣ ಸಿನಿಮಾ (Ramayana Cinema) ಟೈಟಲ್ ಅನೌನ್ಸ್ ಆದಾಗಿನಿಂದ ಸಿನಿಪ್ರಿಯರಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಉಂಟುಮಾಡಿತ್ತು. ಆದರೆ ಜುಲೈ 30 ರಂದು ಬೆಳಗ್ಗೆ 4:15 ಕ್ಕೆ ಬ್ರಾಹ್ಮೀ ಮುಹೂರ್ತದಲ್ಲಿ ರಾಮಾಯಣ ಚಿತ್ರದ ಟ್ರೇಲರ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಗಿದೆ. ಟ್ರೇಲರ್ ರಿಲೀಸ್ ಆದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೆ ಚಿತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದು, ರಾವಣನಾಗಿ ಯಶ್ ಅಬ್ಬರ ನೋಡಿ ಎಲ್ಲರೂ ಫಿದಾ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಮಧ್ಯೆ ರಾಮಾಯಣ ಚಿತ್ರದ ಪಾತ್ರವರ್ಗದ ಬಗ್ಗೆ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾಗಳಲ್ಲಿ (Social Media), ಸಿನಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಚರ್ಚೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಸೀತಾ ಪಾತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ದೃಶ್ಯವೊಂದರಲ್ಲಿ ಸೀತೆಯ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ನಿಂತಿರುವ ನಟಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಫೋಟೋಗಳು ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ.
ರಾಮಾಯಣ ಟ್ರೇಲರ್ ನೋಡಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಸೀತಾ ಪಾತ್ರ ಮಾಡಿರುವ ಸಾಯಿ ಪಲ್ಲವಿ (Sai Pallavi) ನಟನೆ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಲವರು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಕಮೆಂಟ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದರೆ, ಇನ್ನೂ ಕೆಲವರು ನೆಗೆಟಿವ್ ಕಮೆಂಟ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಟ್ರೇಲರ್ನಲ್ಲಿ ಸಾಯಿ ಪಲ್ಲವಿ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ನಿಂತಿರುವ ನಟಿಯನ್ನೂ ಸೀತಾ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ರಾಮಾಯಣ ಟ್ರೇಲರ್ನಲ್ಲಿ ಸೀತಾ ದೇವಿ ಸಾಯಿ ಪಲ್ಲವಿ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲೇ ನಿಂತಿರುವ ಆ ನಟಿ ಯಾರು ಗೊತ್ತಾ? ವೈರಲ್ ಹುಡುಗಿಯ ಕುರಿತ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ಯಾರು ಆ ನಟಿ?
ರಾಮಾಯಣ ಚಿತ್ರದ ಟ್ರೇಲರ್ ಸದ್ಯ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಸದ್ದು ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಒಂದೆಡೆ ರಾವಣನಾಗಿ ಯಶ್, ರಾಮನಾಗಿ ರಣಬೀರ್ ಕಪೂರ್, ಸೀತೆಯಾಗಿ ಸಾಯಿ ಪಲ್ಲವಿ ಎಲ್ಲರ ಮೆಚ್ಚುಗೆಗೆ ಪಾತ್ರವಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಮಧ್ಯೆ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಸೀತಾ ಪಾತ್ರದ ಸಹನಟಿಯಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ನಟಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಟ್ರೇಲರ್ನಲ್ಲಿ ಸೀತಾ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಿಂತಿರುವ ಸಹ ನಟಿಯ ಹೆಸರು ರಿಯಾ ಕಪೂರ್ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಕಿರುತೆರೆಯಲ್ಲಿ ಮಿಂಚಿರುವ ರಿಯಾ ಕಪೂರ್ ಅವರು ರಾಮಾಯಣ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಸೀತೆಯ ಸಹೋದರಿ ಪಾತ್ರ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆಯೇ? ಅಥವಾ ಸಹ ನಟಿಯಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆಯೇ? ಎಂಬುದು ಇನ್ನೂ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ತಿಳಿದುಬಂದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ರಿಯಾ riyaakapoor416 ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ ಅಕೌಂಟ್ನಲ್ಲಿ, ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿರುವ ಫೋಟೋ ಕುರಿತು ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ "Yes, Its Meeee, Thank You" ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಂಡು ಶೇರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ರಿಯಾ ಕಪೂರ್ ಬಗ್ಗೆ ಭಾರೀ ಪ್ರಶಂಸೆ
ಇನ್ನು ರಾಮಾಯಣ ಚಿತ್ರದ ಟ್ರೈಲರ್ನಲ್ಲಿ ಸಾಯಿ ಪಲ್ಲವಿ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಿಂತಿರುವ ರಿಯಾ ಕಪೂರ್ ಲುಕ್ ನೋಡಿ ಎಲ್ಲರೂ ಫಿದಾ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಸೀತೆ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ರಿಯಾ ಕಪೂರ್ ಸೂಕ್ತ ಎಂದು ಹಲವರು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಂತೂ ಕನ್ನಡದ ನಟ ರಾಕಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ಯಶ್ ಸಹ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿ ಅಭಿನಯಿಸಿರುವ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಸದ್ಯ ವಿಶ್ವದೆಲ್ಲೆಡೆ ಭಾರೀ ಉತ್ತಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗುತ್ತಿದೆ.
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ನಿತೇಶ್ ತಿವಾರಿ ನಿರ್ದೇಶನದಲ್ಲಿ, ನಮಿತ್ ಮಲ್ಹೋತ್ರಾ ನಿರ್ಮಾಣ, ಯಶ್ ಸಹ ನಿರ್ಮಾಣದಲ್ಲಿ ಮೂಡಿ ಬರುತ್ತಿರುವ ಮಹಾಕಾವ್ಯ ಆಧಾರಿತ ರಾಮಾಯಣ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ, ರಾವಣನಾಗಿ ರಾಕಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ಯಶ್, ರಾಮನ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ರಣಬೀರ್ ಕಪೂರ್, ಸೀತೆಯಾಗಿ ಸಾಯಿ ಪಲ್ಲವಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನು ಸಿನಿಮಾ ಬಿಡುಗಡೆಗಾಗಿ ಕಾತುರದಲ್ಲಿ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.