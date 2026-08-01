Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Entertainment
  • /Ramayana Secret: ರಾಮಯಾಣ ಟ್ರೇಲರ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೀತಾ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ನಿಂತಿರುವ ಆ ಹುಡುಗಿ ಯಾರು? ನೀವಂದುಕೊಂಡವರು ಅಲ್ವೇ ಅಲ್ಲ...!

Ramayana Secret: ರಾಮಯಾಣ ಟ್ರೇಲರ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೀತಾ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ನಿಂತಿರುವ ಆ ಹುಡುಗಿ ಯಾರು? ನೀವಂದುಕೊಂಡವರು ಅಲ್ವೇ ಅಲ್ಲ...!

Ramayana Viral Girl: ಟ್ರೇಲರ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಾಯಿ ಪಲ್ಲವಿ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ನಿಂತಿರುವ ನಟಿಯನ್ನೂ ಸೀತಾ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ರಾಮಾಯಣ ಟ್ರೇಲರ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೀತಾ ದೇವಿ ಸಾಯಿ ಪಲ್ಲವಿ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲೇ ನಿಂತಿರುವ ಆ ನಟಿ ಯಾರು ಗೊತ್ತಾ? ವೈರಲ್‌ ಹುಡುಗಿಯ ಕುರಿತ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.

Written ByPrajwal B
Published: Aug 01, 2026, 03:42 PM IST|Updated: Aug 01, 2026, 03:42 PM IST
Ramayana Secret: ರಾಮಯಾಣ ಟ್ರೇಲರ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೀತಾ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ನಿಂತಿರುವ ಆ ಹುಡುಗಿ ಯಾರು? ನೀವಂದುಕೊಂಡವರು ಅಲ್ವೇ ಅಲ್ಲ...!

About the Author

Prajwal B

Prajwal B

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
7000mAh ಬ್ಯಾಟರಿ, 120Hz ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ, 50MP ಕ್ಯಾಮೆರಾ: Motorola G57 Power 5G ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್‌
2
3
4
5