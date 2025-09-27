ಬಾಹುಬಲಿ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಶಿವಗಾಮಿ ನದಿಯಲ್ಲಿ ತೇಲಿಬಿಟ್ಟ ಆ ಮಗು ಈಗ ಹೇಗಿದೆ ನೋಡಿ.. ಯಾರದು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾದ್ರೆ ಶಾಕ್ ಆಗ್ತೀರಿ!

Baahubali 2 : ಈ ದೃಶ್ಯವು ಬಾಹುಬಲಿ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಎಲ್ಲರ ನೆನೆಪಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ವಿಚಿತ್ರ ಅಂದ್ರೆ, ಈ ಮಗುವನ್ನು VFX ನಿಂದ ರಚಿಸಲಾಗಿದೆ ಅಂತ ಎಲ್ಲರೂ ಭಾವಿಸಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ಈ ದೃಶ್ಯದ ಹಿಂದಿನ ನಿಜವಾದ ಕಥೆಯನ್ನು ನೀವು ಕೇಳಿದರೆ, ನೀವು ಆಶ್ಚರ್ಯಚಕಿತರಾಗುವಿರಿ..
ಹೌದು.. ಈ ದೃಶ್ಯವನ್ನು ನಿಜವಾದ ಮಗುವನ್ನು ಬಳಸಿ ಚಿತ್ರೀಕರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆಗ ಆ ಪುಟಾಣಿ ಹುಟ್ಟಿ ಕೇವಲ 18 ದಿನಗಳಾಗಿದ್ದವು. ಆ ಮಗುವಿನ ಹೆಸರು ಅಕ್ಷಿತಾ ವಲ್ಸನ್. ಅಕ್ಷಿತಾ ತಂದೆ ವಲ್ಸನ್ 'ಬಾಹುಬಲಿ' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕರಾಗಿದ್ದರು. ಈ ದೃಶ್ಯದ ಚಿತ್ರದ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಕೇರಳದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿತ್ತು. ಅಕ್ಷಿತಾ ಅವರನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ನಟಿಸಲು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು.
ನಿರ್ದೇಶಕ ರಾಜಮೌಳಿ ಈ ದೃಶ್ಯಕ್ಕೆ ಗಂಡು ಮಗುವನ್ನು ಬಯಸಿದ್ದರು ಆದರೆ ಅದು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರು ಅಕ್ಷಿತ್ ಅವರನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡರು. ಇಡೀ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಅಕ್ಷಿತ್ ಅವರ ಒಟ್ಟು 5 ಶಾಟ್ಗಳನ್ನು ಚಿತ್ರೀಕರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಮಗಳಿಗೆ ಎಷ್ಟು ದೃಶ್ಯಗಳಿವೆ ಎಂದು ಅಕ್ಷಿತಾಳ ಪೋಷಕರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿರಲಿಲ್ಲ.
ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಅಕ್ಷಿತ್ ಎಷ್ಟು ದೃಶ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಬೇಕು ಎಂದು ರಾಜಮೌಳಿಗೂ ತಿಳಿದಿರಲಿಲ್ಲ. ಆ ಸಿನಿಮಾ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದಾಗ, ಅಕ್ಷಿತಾಳ ಪೋಷಕರು ಕೂಡ ಆಘಾತಕ್ಕೊಳಗಾದರು. ಅಕ್ಷಿತಾ ಒಂದು ಅಥವಾ ಎರಡಲ್ಲ ಹಲವು ದೃಶ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದರು. ಅವರ ಹೆಚ್ಚಿನ ದೃಶ್ಯಗಳು ಶಿವಗಾಮಿ ಜೊತೆಗಿದ್ದವು.