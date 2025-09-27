English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ಬಾಹುಬಲಿ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಶಿವಗಾಮಿ ನದಿಯಲ್ಲಿ ತೇಲಿಬಿಟ್ಟ ಆ ಮಗು ಈಗ ಹೇಗಿದೆ ನೋಡಿ.. ಯಾರದು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾದ್ರೆ ಶಾಕ್ ಆಗ್ತೀರಿ!

Bahubali baby : "ಬಾಹುಬಲಿ" ಭಾರತೀಯ ಮನರಂಜನಾ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅದ್ಭುತ ಚಿತ್ರವಾಗಿದೆ. ಈ ಸಿನಿಮಾ ಅತ್ಯಂತ ಆಕರ್ಷಕ ದೃಶ್ಯವೆಂದರೆ ಶಿವಗಾಮಿ ತನ್ನ ಮೊಮ್ಮಗನ ಜೀವವನ್ನು ಉಳಿಸಲು, ಒಂದು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಮಗುವನ್ನ ಹಿಡಿದು ನೀರಿನಿಂದ ಮುಳುಗುವ ಸೀನ್‌. ಅಂದಹಾಗೆ ಈ ದೃಶ್ಯದಲ್ಲಿದ್ದ ಮಗು ಯಾರು.. ಈಗ ಈ ಮಗು ಹೇಗಿದೆ ಗೊತ್ತೆ..? ಬನ್ನಿ ನೋಡೋಣ..

Written by - Krishna N K | Last Updated : Sep 27, 2025, 02:01 PM IST
    • ಬಾಹುಬಲಿ ಭಾರತೀಯ ಮನರಂಜನಾ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅದ್ಭುತ ಚಿತ್ರ
    • ಈ ದೃಶ್ಯವು ಬಾಹುಬಲಿ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಎಲ್ಲರ ನೆನೆಪಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ.
    • ಈ ಮಗುವನ್ನು VFX ನಿಂದ ರಚಿಸಲಾಗಿದೆ ಅಂತ ಎಲ್ಲರೂ ಭಾವಿಸಿದ್ದರು.

ಬಾಹುಬಲಿ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಶಿವಗಾಮಿ ನದಿಯಲ್ಲಿ ತೇಲಿಬಿಟ್ಟ ಆ ಮಗು ಈಗ ಹೇಗಿದೆ ನೋಡಿ.. ಯಾರದು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾದ್ರೆ ಶಾಕ್ ಆಗ್ತೀರಿ!

Baahubali 2 : ಈ ದೃಶ್ಯವು ಬಾಹುಬಲಿ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಎಲ್ಲರ ನೆನೆಪಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ವಿಚಿತ್ರ ಅಂದ್ರೆ, ಈ ಮಗುವನ್ನು VFX ನಿಂದ ರಚಿಸಲಾಗಿದೆ ಅಂತ ಎಲ್ಲರೂ ಭಾವಿಸಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ಈ ದೃಶ್ಯದ ಹಿಂದಿನ ನಿಜವಾದ ಕಥೆಯನ್ನು ನೀವು ಕೇಳಿದರೆ, ನೀವು ಆಶ್ಚರ್ಯಚಕಿತರಾಗುವಿರಿ.. 

ಹೌದು.. ಈ ದೃಶ್ಯವನ್ನು ನಿಜವಾದ ಮಗುವನ್ನು ಬಳಸಿ ಚಿತ್ರೀಕರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆಗ ಆ ಪುಟಾಣಿ ಹುಟ್ಟಿ ಕೇವಲ 18 ದಿನಗಳಾಗಿದ್ದವು. ಆ ಮಗುವಿನ ಹೆಸರು ಅಕ್ಷಿತಾ ವಲ್ಸನ್. ಅಕ್ಷಿತಾ ತಂದೆ ವಲ್ಸನ್ 'ಬಾಹುಬಲಿ' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕರಾಗಿದ್ದರು. ಈ ದೃಶ್ಯದ ಚಿತ್ರದ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಕೇರಳದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿತ್ತು. ಅಕ್ಷಿತಾ ಅವರನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ನಟಿಸಲು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ನಾಳೆಯೇ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಶುರು... ದೊಡ್ಮನೆಗೆ ಕಾಲಿಡುತ್ತಿರುವ ಮೊದಲ ಸ್ಪರ್ಧಿ ಆ ಮಾಸ್ಕ್ ಮ್ಯಾನ್ʼ ಯಾರ್‌ ಗೊತ್ತಾ?

ನಿರ್ದೇಶಕ ರಾಜಮೌಳಿ ಈ ದೃಶ್ಯಕ್ಕೆ ಗಂಡು ಮಗುವನ್ನು ಬಯಸಿದ್ದರು ಆದರೆ ಅದು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರು ಅಕ್ಷಿತ್ ಅವರನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡರು. ಇಡೀ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಅಕ್ಷಿತ್ ಅವರ ಒಟ್ಟು 5 ಶಾಟ್‌ಗಳನ್ನು ಚಿತ್ರೀಕರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಮಗಳಿಗೆ ಎಷ್ಟು ದೃಶ್ಯಗಳಿವೆ ಎಂದು ಅಕ್ಷಿತಾಳ ಪೋಷಕರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿರಲಿಲ್ಲ. 

No description available.

ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಅಕ್ಷಿತ್ ಎಷ್ಟು ದೃಶ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಬೇಕು ಎಂದು ರಾಜಮೌಳಿಗೂ ತಿಳಿದಿರಲಿಲ್ಲ. ಆ ಸಿನಿಮಾ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದಾಗ, ಅಕ್ಷಿತಾಳ ಪೋಷಕರು ಕೂಡ ಆಘಾತಕ್ಕೊಳಗಾದರು. ಅಕ್ಷಿತಾ ಒಂದು ಅಥವಾ ಎರಡಲ್ಲ ಹಲವು ದೃಶ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದರು. ಅವರ ಹೆಚ್ಚಿನ ದೃಶ್ಯಗಳು ಶಿವಗಾಮಿ ಜೊತೆಗಿದ್ದವು.

About the Author

Krishna N K

ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ್‌ ಎನ್‌.ಕೆ. 'ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ಜಾಲತಾಣದ ಸಂಪಾದಕರು. 2024 ರಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಈಟಿವಿ ಕನ್ನಡ, ವೇ ಟು ನ್ಯೂಸ್‌, ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ, ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ 8 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ಆರೋಗ್ಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2024 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

...Read More

Baahubali 2Baahubali babyBaahubaliBaahubali factsRamya Krishnan

