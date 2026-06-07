Bigg Boss Kannada Host: ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಸೀಸನ್ 13ರ (Bigg Boss Season 13) ಆರಂಭಕ್ಕೆ ದಿನಗಣನೆ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ. ಇದೀಗ ಕಲರ್ಸ್ ಕನ್ನಡ ವಾಹಿನಿಯಿಂದಲೂ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಸಂಬಂಧಿತ ಪ್ರೋಮೋಗಳನ್ನು ಸಹ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಕನ್ನಡಿಗರ ಫೇವರೀಟ್ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಕೂಡಾ ಒಂದು. ಅದೇ ಕಾರಣದಿಂದ ಅದೆಷ್ಟೋ ಜನರು ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಹೊಸ ಸೀಸನ್ಗಾಗಿ ಕಾದು ಕುಳಿತಿರುತ್ತಾರೆ. ಪ್ರತೀ ಬಾರಿ ಆರಂಭವಾಗುವ ಮುನ್ನ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಕುರಿತ ಹಲವು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಮೂಡುತ್ತದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ದೊಡ್ಮನೆಯೊಳಗೆ ಯಾರೆಲ್ಲಾ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳು ಬರ್ತಾರೆ? ಹೊಸ ಸೀಸನ್ ಹೋಸ್ಟ್ (Bigg Boss Kannada Host) ಮಾಡೋರು ಯಾರು? ಎಂಬ ಕುತೂಹಲ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ.
ಇದೀಗ ಕನ್ನಡ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಸೀಸನ್ 13ರ ನಿರೂಪಕ ಯಾರು ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮೂಡಿದೆ. ಕೆಲವರಿಗೆ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ಇದ್ದರೂ, ಇನ್ನೂ ಕೆಲವರಿಗೆ ಕಿಚ್ಚ ಸುದೀಪ್ 2026ರ ಬಿಗ್ಬಾಸ್ ಹೋಸ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತಾರಾ? ಇಲ್ವಾ? ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮೂಡಿದೆ.
ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ನಿರೂಪಕರು ಯಾರು?
ಬಿಗ್ಬಾಸ್ ಹೊಸ ಸೀಸನ್ ಆರಂಭವಾದರೆ ಸಾಕು, ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ತೆರೆದರೆ ಕನ್ನಡ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಹೋಸ್ಟ್ ಯಾರು? ಎಂಬ ರೀಲ್ಸ್ಗಳೇ ಓಡಾಡುತ್ತಿರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಇಲ್ಲಿದೆ ಉತ್ತರ. ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಕನ್ನಡ ಸೀಸನ್ 12ರ ಆರಂಭದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಅಭಿನಯ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಕಿಚ್ಚ ಸುದೀಪ್ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ನಿರೂಪಣೆ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಊಹಾಪೋಹಗಳು ಹರಿದಾಡಿತ್ತು. ಅಲ್ಲದೇ ಸುದೀಪ್ ಬದಲಿಗೆ ರಮೇಶ್, ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಗಣೇಶ್ ನಿರೂಪಕರಾಗಿ ಬರಬಹುದು ಎಂಬ ವದಂತಿಗಳು ಹಬ್ಬಿತ್ತು. ಆದ್ರೆ ಈ ಎಲ್ಲಾ ಗೊಂದಲಗಳಿಗೆ ಸ್ವತಃ ಕಿಚ್ಚ ಸುದೀಪ್ ಅವರೇ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿ ಬಂದು ತೆರೆ ಎಳೆದಿದ್ದರು. ಅಲ್ಲದೇ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮೀಟ್ನಲ್ಲಿ ಮುಂದಿನ ನಾಲ್ಕು ಸೀಸನ್ಗಳವರೆಗೆ ಅವರೇ ಹೋಸ್ಟ್ ಮಾಡುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಬಾರಿಯೂ ಕಿಚ್ಚ ಸುದೀಪ್ ಅವರೇ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಸೀಸನ್ 13ರ ಹೋಸ್ಟ್ ಮಾಡುವುದು ಖಚಿತವಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ನಿರೂಪಣೆ ಕುರಿತ ಯಾವುದೇ ಚರ್ಚೆಗಳು ನಡೆಯೋದು ಡೌಟು.
ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಮನೆಯೊಳಗೆ "ಜನ ಸಾಮಾನ್ಯರು"!?
ಹೌದು, ಪ್ರತೀ ಬಾರಿ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ನಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾ, ಧಾರವಾಹಿ, ರಾಜಕೀಯ ನಾಯಕರೇ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಜನಸಾಮಾನ್ಯರನ್ನು ಕರೆಸಿಕೊಳ್ಳಿ ಎಂದು ಮನವಿ ಮಾಡುತ್ತಲೇ ಇದ್ದರು. ಇದೀಗ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಹೋಗಬೇಕೆನ್ನುವವರಿಗೆ ಕೊನೆಗೂ ಗುಡ್ ನ್ಯೂಸ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಸೀಸನ್ 13ರಲ್ಲಿ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರೂ ಭಾಗವಹಿಸುವ ಅವಕಾಶ ಬಂದೊದಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಆಡಿಷನ್ ಕೂಡಾ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದು, ಭಾಗವಹಿಸುವವರು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿ ಕಳುಹಿಸುವಂತೆ ಕಲರ್ಸ್ ಕನ್ನಡ ವಾಹಿನಿ ಕೇಳಿಕೊಂಡಿದೆ.
ಆಡಿಷನ್ಗೆ ಹೀಗೆ ಭಾಗವಹಿಸಿ:
ನೀವು ಯಾಕೆ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಸ್ಪರ್ಧಿಯಾಗಬೇಕೆಂಬುದನ್ನು 3 ನಿಮಿಷದ ವಿಡಿಯೋದೊಂದಿಗೆ, ನಿಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ವಿವರಗಳೊಂದಿಗೆ colorskannada.jiostar.com ನಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಆಡಿಷನ್ನಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲು colorskannad.jiostar.com ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನಂತರ ಅಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು.