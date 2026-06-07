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Bigg Boss Kannada Host: ಈ ವರ್ಷ ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್‌ ನಿರೂಪಣೆ ಯಾರು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ? ನೀವು ಅಂದುಕೊಂಡವರು ಅಲ್ವೇ ಅಲ್ಲಾ

Bigg Boss Kannada Host: ಇದೀಗ ಕನ್ನಡ ಬಿಗ್‌ ಬಾಸ್‌ ಸೀಸನ್‌ 13ರ ನಿರೂಪಕ ಯಾರು ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮೂಡಿದೆ. ಕೆಲವರಿಗೆ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ಇದ್ದರೂ, ಇನ್ನೂ ಕೆಲವರಿಗೆ ಕಿಚ್ಚ ಸುದೀಪ್‌ 2026ರ ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್‌ ಹೋಸ್ಟ್‌ ಮಾಡುತ್ತಾರಾ? ಇಲ್ವಾ? ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮೂಡಿದೆ.

Written ByPrajwal B
Published: Jun 07, 2026, 07:23 PM IST|Updated: Jun 07, 2026, 07:23 PM IST
Bigg Boss Kannada Host: ಈ ವರ್ಷ ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್‌ ನಿರೂಪಣೆ ಯಾರು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ? ನೀವು ಅಂದುಕೊಂಡವರು ಅಲ್ವೇ ಅಲ್ಲಾ

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Prajwal B

Prajwal B

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