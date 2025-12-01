ನಟಿ ಸಮಂತಾ ಪತಿ ರಾಜ್ ನಿಡಿಮೋರು ಮಾಜಿ ಪತ್ನಿ ಯಾರು ಗೊತ್ತಾ? ಈಕೆ ಸಮಂತಾಗಿಂತಲೂ ಸಖತ್‌ ಫೇಮಸ್‌... ಸಿನಿರಂಗದ ಸ್ಟಾರ್‌

ಜನಪ್ರಿಯ ನಿರ್ದೇಶಕ ರಾಜ್ ನಿಡಿಮೋರು ಮತ್ತು ನಟಿ ಸಮಂತಾ ಡಿಸೆಂಬರ್ 1 ರ ಸೋಮವಾರದಂದು ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಕೊಯಮತ್ತೂರಿನ ಇಶಾ ಸೆಂಟರ್ ಲಿಂಗ ಭೈರವಿ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ವಿವಾಹವಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಸುಮಾರು 30 ಆಪ್ತ ಸ್ನೇಹಿತರು ಈ ಮದುವೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, ರಾಜ್ ನಿಡಿಮೋರು ಮತ್ತು ಸಮಂತಾ ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಇದು ಎರಡನೇ ಮದುವೆ. ಸಮಂತಾ ಈ ಹಿಂದೆ ಅಕ್ಕಿನೇನಿ ನಾಗ ಚೈತನ್ಯ ಅವರಿಂದ ವಿಚ್ಛೇದನ ಪಡೆದಿದ್ದರು ಎಂಬುದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿದಿರುವ ಸಂಗತಿ. ಇನ್ನು, ನಿರ್ದೇಶಕ ರಾಜ್ ನಿಡಿಮೋರು ಅವರ ಮೊದಲ ಪತ್ನಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಲವೇ ಜನರಿಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಅವರ ಹೆಸರೇನು? ಅವರು ಈಗ ಏನು ಮಾಡುತ್ತಾರೆಂದು ತಿಳಿಯೋಣ.
ರಾಜ್ ನಿಡಿಮೋರು ಈ ಹಿಂದೆ ಶ್ಯಾಮಲಿ ದೇ ಎಂಬವರನ್ನು ಮದುವೆಯಾಗಿದ್ದರು. ಮುಂಬೈ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಿಂದ ಮನೋವಿಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಪದವಿ ಪಡೆದಿದ್ದ ಶ್ಯಾಮಿಲಿ ಆ ನಂತರ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟರು. 24 ಕ್ರಾಫ್ಟ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಹಿಂದೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡರು. ರಾಕೇಶ್ ಓಂಪ್ರಕಾಶ್ ಮೆಹ್ರಾ ಮತ್ತು ವಿಶಾಲ್ ಭಾರದ್ವಾಜ್ ಅವರಂತಹ ಚಲನಚಿತ್ರ ನಿರ್ಮಾಪಕರಿಗೆ ಅವರು ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರು.
ಶ್ಯಾಮಿಲಿ ದೇ ನಿರ್ದೇಶನಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಅವರು ಚಿತ್ರಕಥೆ ಬರೆಯುವಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ನಂತರ ಸೃಜನಶೀಲ ನಿರ್ದೇಶಕಿಯಾಗಿಯೂ ಅನುಭವವನ್ನು ಪಡೆದರು. 'ರಂಗ್ ದೇ ಬಸಂತಿ', 'ಓಂಕಾರ' ನಂತಹ ಚಿತ್ರಗಳಿಗೆ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಿದರು. ಅದರ ನಂತರ, ಅವರು 2015 ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ನಿರ್ದೇಶಕ ರಾಜ್ ನಿಡಿಮೋರು ಅವರನ್ನು ವಿವಾಹವಾದರು. ಚಲನಚಿತ್ರೋದ್ಯಮದ ಮೂಲಕ ರಾಜ್ ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾದರು. ಅವರು ಅವರನ್ನು ಮದುವೆಯಾದಾಗ, ವೆಬ್ ಸರಣಿ ಮತ್ತು ಇತರ ಚಲನಚಿತ್ರ ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರು. ಅವರಿಬ್ಬರಿಗೂ ಒಂದು ಮಗಳಿದ್ದಾಳೆ. 2015 ರಿಂದ ತುಂಬಾ ಹತ್ತಿರವಾಗಿದ್ದ ದಂಪತಿಗಳು 2022 ರಲ್ಲಿ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಬೇರ್ಪಟ್ಟರು. ಅವರ ನಡುವಿನ ವಿಚ್ಛೇದನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯೂ ಅದೇ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿತು.
ಆದರೆ, ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪರಸ್ಪರ ಪರಿಚಯವಿಲ್ಲದ ನಟಿ ಸಮಂತಾ ಮತ್ತು ರಾಜ್ ನಿಡಿಮೋರು 'ದಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮ್ಯಾನ್ 2' ಚಿತ್ರೀಕರಣದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಭೇಟಿಯಾದರು. 2021 ರಲ್ಲಿ, ನಾಗ ಚೈತನ್ಯ ಮತ್ತು ಸಮಂತಾ ಅವರ ಸಂಬಂಧ ಮುರಿದುಬಿದ್ದು ಇಬ್ಬರೂ ವಿಚ್ಛೇದನ ಪಡೆದರು. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ರಾಜ್ ನಿಡಿಮೋರು 2022 ರಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಪತ್ನಿ ಶಾಮಿಲಿ ದೇ ಅವರಿಗೆ ವಿಚ್ಛೇದನ ನೀಡಿದರು. ಅದರ ನಂತರ, ರಾಜ್ ಮತ್ತು ಸಮಂತಾ 'ಸಿಟಾಡೆಲ್' ವೆಬ್ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಟಿಸಿದ್ದರು.
ಇದರ ಹೊರತಾಗಿ, ಅವರಿಬ್ಬರೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕ್ರೀಡಾ ಫ್ರಾಂಚೈಸಿಯನ್ನು ಸಹ ಹೊಂದಿದ್ದರು. ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ, ಇಬ್ಬರೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಸಮಂತಾ ನಿರ್ಮಿಸಿದ ತೆಲುಗು ಚಿತ್ರ 'ಶುಭಂ' ನ ಸೃಜನಶೀಲ ನಿರ್ದೇಶಕ ರಾಜ್. ಕೆಲವು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾಧ್ಯಮಗಳು ಈ ಹಿಂದೆ ಇಬ್ಬರೂ ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದವು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಅವರು ಕೊಯಮತ್ತೂರಿನಲ್ಲಿ ಮದುವೆಯಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಇತ್ತೀಚಿನ ಸುದ್ದಿ ಇದನ್ನು ಮೊದಲೇ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿತು.. ಈಗ, ನಾಯಕಿ ಸಮಂತಾ ತಮ್ಮ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ಖಾತೆಯ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ಮದುವೆಯ ಸುದ್ದಿಯನ್ನು ದೃಢಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.