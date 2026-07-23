Who is Riya Ahir : ಮುಂಬೈನ ಶಿವಾಜಿ ಪಾರ್ಕ್ನಲ್ಲಿ NEET ಸೇರಿದಂತೆ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ನಡೆದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆ ಸೋರಿಕೆ (NEET Paper Leak) ವಿರುದ್ಧ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಬೃಹತ್ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಈ ವೇಳೆ ಪ್ರತಿಭಟನಾಕಾರರನ್ನು ಬಂಧಿಸಿ ಪೊಲೀಸ್ ವ್ಯಾನ್ನಲ್ಲಿ ಕರೆದೊಯ್ಯಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಇದನ್ನು ಗಮನಿಸಿದ ಮಾಡೆಲ್ ರಿಯಾ ಅಹಿರ್, ಪೊಲೀಸ್ ವ್ಯಾನ್ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಧೈರ್ಯವಾಗಿ ಬಂದು ನಿಂತು ತಡೆದರು. ಈ ಕುರಿತ ವಿಡಿಯೋ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ.. ಅಸಲಿಗೆ ಯಾರು ಬೆಡಗಿ..? ಬನ್ನಿ ನೋಡೋಣ..
ಹೌದು.. ಕಳೆದ ಬುಧವಾರ ದಾದರ್ನಿಂದ ಶಿವಾಜಿ ಪಾರ್ಕ್ಗೆ ತೆರಳುತ್ತಿದ್ದ ರಿಯಾ ಅಹಿರ್, ಮಾರ್ಗಮಧ್ಯೆ ಪೊಲೀಸರು ಬಂಧಿತ ಪ್ರತಿಭಟನಾಕಾರರನ್ನು ತುಂಬಿಕೊಂಡು ಚಲಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಪೊಲೀಸ್ ವ್ಯಾನ್ ಅನ್ನು ಗಮನಿಸಿದರು. ಕೂಡಲೇ ವ್ಯಾನ್ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಧೈರ್ಯವಾಗಿ ಬಂದು ನಿಂತು ತಡೆದರು. ಪೊಲೀಸರು ಎಷ್ಟೇ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರೂ, ಕದಲದೆ ದೃಢನಿಶ್ಚಯದಿಂದ ನಿಂತಿದ್ದರು. ಬಂಧಿತರನ್ನು ಆನಂತರ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ಭರವಸೆ ನೀಡಿದರೂ, ತಕ್ಷಣವೇ ಅವರನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಪಟ್ಟು ಹಿಡಿದು ಪೊಲೀಸರೊಂದಿಗೆ ಸುದೀರ್ಘ ಕಾಲ ವಾದಿಸಿದರು. ರಿಯಾ ಅವರ ಈ ಅಚಲ ನಿಲುವಿಗೆ ಮಣಿದ ಪೊಲೀಸರು ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಪ್ರತಿಭಟನಾಕಾರರನ್ನು ಸ್ಥಳದಲ್ಲೇ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದರು.
ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಮೆಚ್ಚುಗೆ: ರಿಯಾ ಅವರು ಪೊಲೀಸ್ ವ್ಯಾನ್ ತಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಈ ರೋಮಾಂಚಕಾರಿ ದೃಶ್ಯಗಳು ವೀಡಿಯೊ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿದ್ದು, ಅವರನ್ನು ರಾತ್ರೋರಾತ್ರಿ ರಾಷ್ಟ್ರಮಟ್ಟದ ಸುದ್ದಿಯ ಕೇಂದ್ರಬಿಂದುವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದೆ. ಬಾಲಿವುಡ್ನ ಖ್ಯಾತ ನಿರ್ದೇಶಕಿ ಜೋಯಾ ಅಖ್ತರ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಗಣ್ಯರು ರಿಯಾ ಅವರ ಫೋಟೋವನ್ನು ತಮ್ಮ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡು ಅವರ ಧೈರ್ಯವನ್ನು ಮುಕ್ತಕಂಠದಿಂದ ಪ್ರಶಂಸಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಯಾರು ರಿಯಾ ಅಹಿರ್? : ರಿಯಾ ಅಹಿರ್ ಅವರ ಪೂರ್ಣ ಹೆಸರು ರಿಯಾ ಯಾದವ್. 27 ವರ್ಷದ ರಿಯಾ ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ರೂಪದರ್ಶಿ, ನಟಿ ಹಾಗೂ ಉದ್ಯಮಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ನಲ್ಲಿ 1.10 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಅನುಯಾಯಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು, ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ವೈರಲ್ ಆದ 'ದಿಲ್ಬರಾ' ಆಲ್ಬಂ ಸಾಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ರಿಯಾ ಅವರು 'ರಿಯಾಸತ್' ಎಂಬ ಹೆಸರಿನ ಸ್ವಂತ ಬಟ್ಟೆ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಹೊಂದಿದ್ದು, ನೃತ್ಯ ಮತ್ತು ಸಂಗೀತದಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ಆಸಕ್ತಿ ಉಳ್ಳವರಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ಧಾರ್ಮಿಕ ಚಿಂತನೆಯುಳ್ಳ ರಿಯಾ, ಚಲನಚಿತ್ರೋದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಹಿರಿಯ ನಿರ್ದೇಶಕ ಅನುರಾಗ್ ಕಶ್ಯಪ್ ಮತ್ತು ನಟ ಅಭಿಷೇಕ್ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ ಅವರಂತಹ ದಿಗ್ಗಜರೊಂದಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಒಡನಾಟ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, ಅನ್ಯಾಯದ ವಿರುದ್ಧ ಧ್ವನಿಯೆತ್ತಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಪರವಾಗಿ ನಿಂತ ರಿಯಾ ಅಹಿರ್ ಅವರ ಈ ದಿಟ್ಟತನ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಲಯದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಮೆಚ್ಚುಗೆಗೆ ಪಾತ್ರವಾಗಿದೆ.