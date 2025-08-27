English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಂಭಾವನೆ ಪಡೆಯುವ ನಿರೂಪಕ ಯಾರು? ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್‌ನ್ನೇ ಹಿಂದಿಕ್ಕಿದ ಟಿವಿ ಶೋ ನಡೆಸಿಕೊಡ್ತಾರೆ ಈ ಸ್ಟಾರ್‌ ನಟ

highest paid host in India: ನಾವು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಪರದೆಯ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋಗಳಿಗೆ ಯಾವ ನಟ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಶುಲ್ಕ ವಿಧಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ತಿಳಿಯೋಣ.

Written by - Bhavishya Shetty | Last Updated : Aug 27, 2025, 09:41 PM IST
    • ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್‌ನ ಹೊಸ ಸೀಸನ್‌ಗಾಗಿ ಕಾಯುತ್ತಾರೆ
    • ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋಗಳಿಗೆ ಯಾವ ನಟ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಶುಲ್ಕ ವಿಧಿಸುತ್ತಾರೆ
    • ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಂಭಾವನೆ ಪಡೆಯುವ ನಿರೂಪಕರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು

ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಂಭಾವನೆ ಪಡೆಯುವ ನಿರೂಪಕ ಯಾರು? ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್‌ನ್ನೇ ಹಿಂದಿಕ್ಕಿದ ಟಿವಿ ಶೋ ನಡೆಸಿಕೊಡ್ತಾರೆ ಈ ಸ್ಟಾರ್‌ ನಟ

highest paid host in India: ಪ್ರತಿ ವರ್ಷವೂ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಅವರ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್‌ನ ಹೊಸ ಸೀಸನ್‌ಗಾಗಿ ಕಾಯುತ್ತಾರೆ. ಆಗಸ್ಟ್ 24 ರಂದು ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಸೀಸನ್ 19 ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ, ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಅವರ ಶುಲ್ಕದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಹೆಚ್ಚಿನ ಆಸಕ್ತಿ ತೋರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. 

ಈ ಸೂಪರ್‌ಸ್ಟಾರ್ ಒಂದು ಸೀಸನ್‌ಗೆ ಎಷ್ಟು ಶುಲ್ಕ ವಿಧಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂದರೆ 2-3 ಸಣ್ಣ ಬಜೆಟ್ ಚಲನಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಸಹ ಅಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಮಾಡಬಹುದು. ಆದರೆ ಇಂದು ನಾವು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಪರದೆಯ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋಗಳಿಗೆ ಯಾವ ನಟ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಶುಲ್ಕ ವಿಧಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ತಿಳಿಯೋಣ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಮತ್ತು ಡೀಸೆಲ್... ಇವೆರಡರ ನಡುವಿನ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಮತ್ತು ಡೀಸೆಲ್ ಏನ್‌ ಗೊತ್ತೇ?

ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ 19 ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಮೊದಲು, ಈ ವರ್ಷ ಸಲ್ಮಾನ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ತಮ್ಮ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ಕಡಿತಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ವರದಿಗಳು ಬಂದವು. ಆದರೆ  ಅವರು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಂಭಾವನೆ ಪಡೆಯುವ ನಿರೂಪಕರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ಎಂಬುದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿದಿರುವುದೇ. ಆದರೆ ಇದೀಗ ಸಲ್ಮಾನ್‌ ಅವರನ್ನು ಅಮಿತಾಬ್ ಬಚ್ಚನ್ ಹಿಂದಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ. 

'ಕೌನ್ ಬನೇಗಾ ಕರೋಡ್‌ಪತಿ'ಯಲ್ಲಿ ನಿರೂಪಕರ ಕುರ್ಚಿಗೆ ಮರಳಿರುವ ಅಮಿತಾಬ್‌, ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರತಿ ಸಂಚಿಕೆಗೆ 5 ಕೋಟಿ ರೂ. ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ವಾರಕ್ಕೆ 25 ಕೋಟಿ ರೂ. ಗಳಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಮೂಲಕ ಅಮಿತಾಬ್ ಬಚ್ಚನ್ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಂಭಾವನೆ ಪಡೆಯುವ ಟಿವಿ ಶೋ ನಿರೂಪಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಈ ವರ್ಷ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್‌ಗೆ ಬಹುತೇಕ ಅದೇ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೂ ಅವರು ವಾರಕ್ಕೆ ಕೇವಲ ಎರಡು ಸಂಚಿಕೆಗಳನ್ನು ಚಿತ್ರೀಕರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ಅವರ ವಾರದ ಸಂಬಳ 10 ಕೋಟಿ ರೂ. ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಸೂಪರ್‌ಸ್ಟಾರ್ ತಮ್ಮ ಶುಲ್ಕವನ್ನು 250 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳಿಂದ 150 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳಿಗೆ ಇಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಅವರು ಇಡೀ ಸೀಸನ್‌ಗೆ ಹಾಜರಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಸೀಸನ್ 19 ರ 15 ವಾರಗಳವರೆಗೆ ಸಲ್ಮಾನ್ 150 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳಿಗೆ ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ.

ಕಮಲ್ ಹಾಸನ್: ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ 19ರ ಉಳಿದ ವಾರಗಳವರೆಗೆ, ಹೋಸ್ಟಿಂಗ್ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಫರಾ ಖಾನ್, ಕರಣ್ ಜೋಹರ್ ಅಥವಾ ಅನಿಲ್ ಕಪೂರ್ ವಹಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಆದರೆ ಈ ಮೂವರಲ್ಲಿ ಯಾರು ಎಂದು ಇನ್ನೂ ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ. ಈ ಸೀಸನ್ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿಯೇ ಅತ್ಯಂತ ಉದ್ದವಾದ ಸೀಸನ್ ಆಗಲಿದೆ. ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಕಮಲ್ ಹಾಸನ್ ತಮ್ಮ ಹಿಂದಿನ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ತಮಿಳು ಸೀಸನ್‌ಗೆ 130 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳನ್ನು ವಿಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಂತರ, ಎಂಟನೇ ಸೀಸನ್‌ನಿಂದ ಅವರ ಬದಲಿಗೆ ವಿಜಯ್ ಸೇತುಪತಿ ಅವರನ್ನು ನಿರ್ಮಾಪಕರು ನೇಮಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಸೀಸನ್ 8 ಗಾಗಿ ವಿಜಯ್ ಸೇತುಪತಿ 60 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಸಂಭಾವನೆ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:  ನಾಳೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಮತ್ತು ಖಾಸಗಿ ವಲಯದ ಎಲ್ಲಾ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ಗಳು ಬಂದ್‌..! ಗಣೇಶ ಚತುರ್ಥಿ ಮರುದಿನವೂ RBI

ಇತರ ಭಾಷೆಯ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಮಲಯಾಳಂನ ಕೊನೆಯ ಸೀಸನ್‌ಗೆ ಮೋಹನ್ ಲಾಲ್ 24 ಕೋಟಿ ರೂ. ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ತೆಲುಗು ನಿರೂಪಣೆ ಮಾಡಲು ನಾಗಾರ್ಜುನ 30 ಕೋಟಿ ರೂ. ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಕನ್ನಡದ ನಿರೂಪಕರಾಗಿರುವ ಕಿಚ್ಚ ಸುದೀಪ್‌ ಪ್ರತಿ ಸೀಸನ್‌ಗೆ 8-10 ಕೋಟಿ ರೂ. ಸಂಭಾವನೆ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ.

 

About the Author

Bhavishya Shetty

ಭವಿಷ್ಯ ಎ ಶೆಟ್ಟಿಯವರು ಪ್ರಸ್ತುತ `ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೀನಿಯರ್‌ ಕಂಟೆಂಟ್‌ ಎಡಿಟರ್‌ ಆಗಿ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಏಳು ವರ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2022 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕ್ರೀಡೆ, ಜೀವನಶೈಲಿ, ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ, ಎನ್‌ಆರ್‌ಐ ಇತ್ಯಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಆಸಕ್ತಿಕರ ಲೇಖನಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಅನುಭವವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. 2018ರಲ್ಲಿ ʼರಾಮೋಜಿ ಗ್ರೂಪ್‌ʼನ ಈಟಿವಿ ಭಾರತ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನ ಆರಂಭಿಸಿದ ಇವರು ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ದುಡಿದಿದ್ದಾರೆ. ...Read More

