highest paid host in India: ಪ್ರತಿ ವರ್ಷವೂ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಅವರ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ನ ಹೊಸ ಸೀಸನ್ಗಾಗಿ ಕಾಯುತ್ತಾರೆ. ಆಗಸ್ಟ್ 24 ರಂದು ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಸೀಸನ್ 19 ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ, ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಅವರ ಶುಲ್ಕದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಹೆಚ್ಚಿನ ಆಸಕ್ತಿ ತೋರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಸೂಪರ್ಸ್ಟಾರ್ ಒಂದು ಸೀಸನ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಶುಲ್ಕ ವಿಧಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂದರೆ 2-3 ಸಣ್ಣ ಬಜೆಟ್ ಚಲನಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಸಹ ಅಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಮಾಡಬಹುದು. ಆದರೆ ಇಂದು ನಾವು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಪರದೆಯ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋಗಳಿಗೆ ಯಾವ ನಟ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಶುಲ್ಕ ವಿಧಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ತಿಳಿಯೋಣ.
ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ 19 ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಮೊದಲು, ಈ ವರ್ಷ ಸಲ್ಮಾನ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ತಮ್ಮ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ಕಡಿತಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ವರದಿಗಳು ಬಂದವು. ಆದರೆ ಅವರು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಂಭಾವನೆ ಪಡೆಯುವ ನಿರೂಪಕರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ಎಂಬುದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿದಿರುವುದೇ. ಆದರೆ ಇದೀಗ ಸಲ್ಮಾನ್ ಅವರನ್ನು ಅಮಿತಾಬ್ ಬಚ್ಚನ್ ಹಿಂದಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ.
'ಕೌನ್ ಬನೇಗಾ ಕರೋಡ್ಪತಿ'ಯಲ್ಲಿ ನಿರೂಪಕರ ಕುರ್ಚಿಗೆ ಮರಳಿರುವ ಅಮಿತಾಬ್, ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರತಿ ಸಂಚಿಕೆಗೆ 5 ಕೋಟಿ ರೂ. ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ವಾರಕ್ಕೆ 25 ಕೋಟಿ ರೂ. ಗಳಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಮೂಲಕ ಅಮಿತಾಬ್ ಬಚ್ಚನ್ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಂಭಾವನೆ ಪಡೆಯುವ ಟಿವಿ ಶೋ ನಿರೂಪಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಈ ವರ್ಷ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ಗೆ ಬಹುತೇಕ ಅದೇ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೂ ಅವರು ವಾರಕ್ಕೆ ಕೇವಲ ಎರಡು ಸಂಚಿಕೆಗಳನ್ನು ಚಿತ್ರೀಕರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ಅವರ ವಾರದ ಸಂಬಳ 10 ಕೋಟಿ ರೂ. ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಸೂಪರ್ಸ್ಟಾರ್ ತಮ್ಮ ಶುಲ್ಕವನ್ನು 250 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳಿಂದ 150 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳಿಗೆ ಇಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಅವರು ಇಡೀ ಸೀಸನ್ಗೆ ಹಾಜರಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಸೀಸನ್ 19 ರ 15 ವಾರಗಳವರೆಗೆ ಸಲ್ಮಾನ್ 150 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳಿಗೆ ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ.
ಕಮಲ್ ಹಾಸನ್: ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ 19ರ ಉಳಿದ ವಾರಗಳವರೆಗೆ, ಹೋಸ್ಟಿಂಗ್ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಫರಾ ಖಾನ್, ಕರಣ್ ಜೋಹರ್ ಅಥವಾ ಅನಿಲ್ ಕಪೂರ್ ವಹಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಆದರೆ ಈ ಮೂವರಲ್ಲಿ ಯಾರು ಎಂದು ಇನ್ನೂ ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ. ಈ ಸೀಸನ್ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿಯೇ ಅತ್ಯಂತ ಉದ್ದವಾದ ಸೀಸನ್ ಆಗಲಿದೆ. ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಕಮಲ್ ಹಾಸನ್ ತಮ್ಮ ಹಿಂದಿನ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ತಮಿಳು ಸೀಸನ್ಗೆ 130 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳನ್ನು ವಿಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಂತರ, ಎಂಟನೇ ಸೀಸನ್ನಿಂದ ಅವರ ಬದಲಿಗೆ ವಿಜಯ್ ಸೇತುಪತಿ ಅವರನ್ನು ನಿರ್ಮಾಪಕರು ನೇಮಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಸೀಸನ್ 8 ಗಾಗಿ ವಿಜಯ್ ಸೇತುಪತಿ 60 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಸಂಭಾವನೆ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ.
ಇತರ ಭಾಷೆಯ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಮಲಯಾಳಂನ ಕೊನೆಯ ಸೀಸನ್ಗೆ ಮೋಹನ್ ಲಾಲ್ 24 ಕೋಟಿ ರೂ. ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ತೆಲುಗು ನಿರೂಪಣೆ ಮಾಡಲು ನಾಗಾರ್ಜುನ 30 ಕೋಟಿ ರೂ. ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಕನ್ನಡದ ನಿರೂಪಕರಾಗಿರುವ ಕಿಚ್ಚ ಸುದೀಪ್ ಪ್ರತಿ ಸೀಸನ್ಗೆ 8-10 ಕೋಟಿ ರೂ. ಸಂಭಾವನೆ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ.