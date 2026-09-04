/ವಿಮಾನದಲ್ಲಿ ರಜಿನಿಕಾಂತ್ ಪಕ್ಕ ಕುಳಿತ ಈ ಸುಂದರಿ ಯಾರು ಗೊತ್ತಾ?

ಸೂಪರ್ಸ್ಟಾರ್ ರಜಿನಿಕಾಂತ್ ಅವರಿಗೆ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಕೋಟ್ಯಂತರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಜೊತೆ ಒಂದೇ ಬಾರಿ ಮಾತನಾಡಬೇಕು, ಫೋಟೋ ತೆಗೆಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂಬುದು ಅನೇಕರ ಆಸೆ. ಆದರೆ ವಿಮಾನ ಪ್ರಯಾಣದ ವೇಳೆ ರಜಿನಿಕಾಂತ್ ಅವರ ಪಕ್ಕದ ಸೀಟಿನಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು ಪ್ರಯಾಣಿಸುವ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕರೆ ಹೇಗಿರಬಹುದು? ಇಂತಹ ಅಪರೂಪದ ಅನುಭವವೊಂದು ನಟಿ ಕಯಾದು ಲೋಹರ್ ಅವರಿಗೆ ಆಗಿದೆ.
ವಿಮಾನದಲ್ಲಿ ಆಕಸ್ಮಿಕವಾಗಿ ಸೀಟು ಬದಲಾದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತಿದ್ದ ವ್ಯಕ್ತಿ ರಜಿನಿಕಾಂತ್ ಎಂಬುದು ಕಯಾದು ಅವರಿಗೆ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ತಿಳಿದಿರಲಿಲ್ಲ. ನಂತರ ಅವರನ್ನು ಗಮನಿಸಿದಾಗ ಸತ್ಯ ಗೊತ್ತಾಗಿ ನಟಿ ಅಚ್ಚರಿಗೊಳಗಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ರಜಿನಿಕಾಂತ್ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದು ಗೊತ್ತಾದ ಕೂಡಲೇ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಎಂಬುದೇ ತೋಚದೆ ಗಾಬರಿಗೊಂಡಿದ್ದಾಗಿ ಕಯಾದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅವರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಲು ಧೈರ್ಯವಾಗದೆ, ಇಡೀ ಪ್ರಯಾಣದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿಕೊಂಡು ನಿದ್ದೆ ಮಾಡುವಂತೆ ನಟಿಸಿದ್ದಾಗಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ಅನುಭವವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ವಿಮಾನ ಲ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಆದ ನಂತರ ಕೊನೆಗೂ ಧೈರ್ಯ ತಂದುಕೊಂಡ ಕಯಾದು, ರಜಿನಿಕಾಂತ್ ಅವರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ದಿಗ್ಗಜ ನಟನನ್ನು ಇಷ್ಟು ಹತ್ತಿರದಿಂದ ಕಂಡ ಅನುಭವ ತಮ್ಮ ಪಾಲಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿತ್ತು ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸದ್ಯ ನಟಿ ಕಯಾದು ಲೋಹರ್ ಅವರು ಕಾಲಿವುಡ್ ನಟ ಸೂರ್ಯ ಅವರ ಜೊತೆ ಹೊಸ ಸಿನಿಮಾದ ಚಿತ್ರೀಕರಣದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಸೂರ್ಯ ಅವರಂತಹ ದೊಡ್ಡ ನಟನ ಜೊತೆ ಅಭಿನಯಿಸುವ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿರುವುದು ಖುಷಿಯ ವಿಚಾರವಾದರೂ, ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಭಯವಾಗಿತ್ತು ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಸೂರ್ಯ ಅವರ ನಟನಾ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ತಾವೂ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿ ಅಭಿನಯಿಸಬೇಕು ಎಂಬ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತಯಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತಮ್ಮ ಅಭಿನಯವನ್ನು ಉತ್ತಮಗೊಳಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿರುವುದಾಗಿ ಕಯಾದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಕಯಾದು ಲೋಹರ್ ಅವರು ನಟ ದುಲ್ಕರ್ ಸಲ್ಮಾನ್ ಜೊತೆ ‘ಐಯಮ್ ಗೇಮ್’ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರುವ ಅನುಭವವನ್ನೂ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ದುಲ್ಕರ್ ಸಲ್ಮಾನ್ ಒಬ್ಬ ಉತ್ತಮ ನಟ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ನಿರ್ಮಾಪಕರಾಗಿಯೂ ತಮ್ಮ ಕೆಲಸವನ್ನು ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಅವರು ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಿರ್ದೇಶಕರ ಸೃಜನಶೀಲ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಕ್ಕೆ ಅವರು ಗೌರವ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ನಿರ್ದೇಶಕ ನಹಾಸ್ ಹಿಧಯಾತ್ ಅವರ ನಿರ್ಧಾರಗಳಲ್ಲಿ ಅನಗತ್ಯವಾಗಿ ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪ ಮಾಡದೆ, ಅವರ ಕಲ್ಪನೆಗೆ ಬೆಂಬಲವಾಗಿ ನಿಲ್ಲುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಕಯಾದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ದುಲ್ಕರ್ ಸಲ್ಮಾನ್ ಅವರ ಮತ್ತೊಂದು ವಿಶೇಷ ಗುಣ ತಮ್ಮನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಆಕರ್ಷಿಸಿದೆ ಎಂದು ಕಯಾದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಎಷ್ಟೇ ದೊಡ್ಡ ನಟರಾಗಿದ್ದರೂ ಶಾಂತವಾಗಿದ್ದುಕೊಂಡೇ ಅಗತ್ಯವಿದ್ದಾಗ ತಕ್ಷಣವೇ ಪಾತ್ರದೊಳಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬದಲಾಗುವ ಅವರ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಅವರು ಮೆಚ್ಚಿದ್ದಾರೆ.
ಸಿನಿಮಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಹಿರಿಯ ನಟರೊಂದಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರಿಂದ ವೃತ್ತಿಪರತೆ, ಶಿಸ್ತು ಹಾಗೂ ಕೆಲಸದ ಮೇಲಿನ ಬದ್ಧತೆಯನ್ನು ಕಲಿಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಕಯಾದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ರಜಿನಿಕಾಂತ್ ಅವರಂತಹ ದಿಗ್ಗಜ ನಟನನ್ನು ವಿಮಾನದಲ್ಲಿ ಆಕಸ್ಮಿಕವಾಗಿ ಭೇಟಿಯಾದ ಅನುಭವದಿಂದ ಹಿಡಿದು, ಸೂರ್ಯ ಮತ್ತು ದುಲ್ಕರ್ ಸಲ್ಮಾನ್ ಅವರಂತಹ ಸ್ಟಾರ್ ನಟರೊಂದಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಅವಕಾಶದವರೆಗೆ—ಕಯಾದು ಲೋಹರ್ ಅವರ ಸಿನಿ ಪಯಣ ಹಲವು ವಿಶೇಷ ಅನುಭವಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದೆ.