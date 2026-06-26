/ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿ 1 ಕೋಟಿ ಸಂಭಾವನೆ ಪಡೆದ ನಟ ಯಾರು?

ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್ನಲ್ಲಿ ಇಂದು ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಸಂಭಾವನೆ ಪಡೆಯುವ ಸ್ಟಾರ್ ನಟರ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಬಿಗ್ ಬಜೆಟ್ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಜೊತೆ ನಟರ ಸಂಭಾವನೆಯೂ ಗಗನಕ್ಕೇರಿದೆ. ಆದರೆ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ 1 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಸಂಭಾವನೆ ಪಡೆದ ನಟ ಎಂಬ ದಾಖಲೆ ಮಾತ್ರ ದಿವಂಗತ ನಟ ಪುನೀತ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿದೆ. ಬಾಲನಟನಾಗಿ ಆರಂಭವಾದ ಅವರ ಸಿನಿ ಪಯಣ, ಬಳಿಕ ಕನ್ನಡದ ಅತ್ಯಂತ ಯಶಸ್ವಿ ನಾಯಕರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾಗಿ ಬೆಳೆದು ಇತಿಹಾಸ ನಿರ್ಮಿಸಿತು.
ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಕೋಟಿ ಸಂಭಾವನೆ ಪಡೆದ ಹೀರೋ ಅಪ್ಪು
ಡಾ. ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವರ ಕಿರಿಯ ಪುತ್ರ ಪುನೀತ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲಿಯೇ ಕನ್ನಡ ಸಿನಿರಸಿಕರ ಮನ ಗೆದ್ದಿದ್ದರು. ಬಾಲನಟನಾಗಿ ಹಲವು ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಅಭಿನಯಿಸಿ ರಾಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟದಲ್ಲೂ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಅವರು, ನಾಯಕನಾಗಿ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟ ಬಳಿಕವೂ ಒಂದರ ಹಿಂದೆ ಒಂದರಂತೆ ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ನೀಡಿದರು.
ಅವರ ಜನಪ್ರಿಯತೆ ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿದ್ದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲೇ ಹೊಸ ಸಂಭಾವನೆ ದಾಖಲೆ ನಿರ್ಮಾಣವಾಯಿತು. ‘ವೀರ ಕನ್ನಡಿಗ’ ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಪುನೀತ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವರಿಗೆ 1 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಸಂಭಾವನೆ ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು. ಈ ಮೂಲಕ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಕೋಟಿ ಸಂಭಾವನೆ ಪಡೆದ ಮೊದಲ ನಟ ಎಂಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಗೆ ಅವರು ಪಾತ್ರರಾದರು.
‘ವೀರ ಕನ್ನಡಿಗ’ ಚಿತ್ರದ ವಿಶೇಷತೆ
2004ರಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ‘ವೀರ ಕನ್ನಡಿಗ’ ಚಿತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ದೇಶಕ ಮೆಹರ್ ರಮೇಶ್ ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದ್ದರು. ಚಿತ್ರದ ಕಥೆಯನ್ನು ಖ್ಯಾತ ನಿರ್ದೇಶಕ ಪುರಿ ಜಗನ್ನಾಥ್ ಬರೆದಿದ್ದರು. ಆ್ಯಕ್ಷನ್, ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಹಾಗೂ ಮಾಸ್ ಅಂಶಗಳ ಮಿಶ್ರಣವಾಗಿದ್ದ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಪುನೀತ್ ಅವರ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ಮೈಲಿಗಲ್ಲಾಯಿತು.
ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಪುನೀತ್ ಅವರ ಸ್ಟೈಲ್, ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ದೃಶ್ಯಗಳು ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಮೆಚ್ಚುಗೆಗೆ ಪಾತ್ರವಾಗಿದ್ದವು. ಚಿತ್ರದ ಯಶಸ್ಸಿನ ಜೊತೆಗೆ ಅವರ ಸಂಭಾವನೆ ವಿಚಾರವೂ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಚರ್ಚೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿತ್ತು.
ಸಂಭಾವನೆಯ ಹೊಸ ಅಧ್ಯಾಯಕ್ಕೆ ನಾಂದಿ
ಪುನೀತ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವರ ಕೋಟಿ ಸಂಭಾವನೆ ಬಳಿಕ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ ನಟರ ಸಂಭಾವನೆಗೆ ಹೊಸ ದಿಕ್ಕು ಸಿಕ್ಕಿತು. ನಂತರದ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಹಲವು ನಟರು ಕೋಟಿ, 5 ಕೋಟಿ, 10 ಕೋಟಿ ಹಾಗೂ ಅದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಭಾವನೆ ಪಡೆಯಲು ಆರಂಭಿಸಿದರು. ಇಂದಿನ ಪ್ಯಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ನಟರ ಸಂಭಾವನೆ ಹಲವು ಪಟ್ಟು ಏರಿಕೆಯಾಗಿದ್ದರೂ, ಮೊದಲ ಬಾರಿ ಈ ದಾಖಲೆ ಬರೆದವರು ಅಪ್ಪು ಎಂಬುದು ವಿಶೇಷ.
ಅಪ್ಪು ನೆನಪು ಎಂದೆಂದಿಗೂ ಅಜರಾಮರ
2021ರಲ್ಲಿ ಪುನೀತ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅಗಲಿದ್ದರೂ, ಅವರ ಸಿನಿಮಾಗಳು, ಸಮಾಜಮುಖಿ ಕಾರ್ಯಗಳು ಹಾಗೂ ಸರಳ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಇಂದಿಗೂ ಕೋಟ್ಯಂತರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಮನದಲ್ಲಿ ಜೀವಂತವಾಗಿವೆ. ನಟನಾಗಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಮಾನವೀಯ ಮೌಲ್ಯಗಳಿಂದಲೂ ಅವರು ಎಲ್ಲರ ಪ್ರೀತಿಗೆ ಪಾತ್ರರಾಗಿದ್ದರು. ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಕೋಟಿ ಸಂಭಾವನೆ ಪಡೆದ ಹೀರೋ ಎಂಬ ಗೌರವವೂ ಅವರ ಸಾಧನೆಯ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಸದಾ ಸ್ಮರಣೀಯವಾಗಿ ಉಳಿಯಲಿದೆ.