ಸಿಲ್ಕ್ ಸ್ಮಿತಾ ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ ಏಕೈಕ ಕನ್ನಡದ ಸ್ಟಾರ್‌ ನಟ! ಅವರು ಬೇರಾರೂ ಅಲ್ಲ..

silk smitha funerals: ಸಿಲ್ಕ್ ಸ್ಮಿತಾ ದಾರುಣವಾಗಿ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದಾಗ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಗಣ್ಯರು ಯಾರೂ ಅವರನ್ನು ಕೊನೆಯ ಬಾರಿಗೆ ನೋಡಲು ಬಂದಿರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಒಬ್ಬ ಸ್ಟಾರ್ ಹೀರೋ ಮಾತ್ರ ಅವರ ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು..     

Written by - Savita M B | Last Updated : Sep 9, 2025, 03:51 PM IST
  • ಸಿಲ್ಕ್ ಸ್ಮಿತಾ ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗವನ್ನೇ ಬೆಚ್ಚಿ ಬೀಳಿಸಿದ ನಟಿ
  • ಜನಪ್ರಿಯ ಮತ್ತು ಐಟಂ ಹಾಡುಗಳೊಂದಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಮನ್ನಣೆ ಪಡೆದ ತಾರೆ

action king arjun sarja: ಸಿಲ್ಕ್ ಸ್ಮಿತಾ ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗವನ್ನೇ ಬೆಚ್ಚಿ ಬೀಳಿಸಿದ ನಟಿ. ಜನಪ್ರಿಯ ಮತ್ತು ಐಟಂ ಹಾಡುಗಳೊಂದಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಮನ್ನಣೆ ಪಡೆದ ತಾರೆ... ತನಗೊಂದು ಬ್ರಾಂಡ್ ಇಮೇಜ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದ ನಟಿ ತಮ್ಮ 18 ವರ್ಷಗಳ ಚಲನಚಿತ್ರ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ 450 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಚಲನಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. 

ಅಂದು ಸ್ಟಾರ್ ಹೀರೋನಂತೆ ಸಂಭಾವನೆ ಪಡೆಯುವ ನಟಿಯಾಗಿದ್ದ ಈಕೆಯ ಕಾಲ್ ಶೀಟ್ ಗಾಗಿ ದೊಡ್ಡ ಸ್ಟಾರ್‌ಗಳೂ ಕಾಯಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಎಂದರೆ ಅತಿಶಯೋಕ್ತಿಯಲ್ಲ. ಕಡು ಬಡತನದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿ ಹೈಸ್ಕೂಲನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಕೆಲಸ ಪಡೆಯಬೇಕಾಯಿತು. ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ ಸಿಲ್ಕ್‌ ಸ್ಮೀತಾ ಮದುವೆಯಾಗಿ ಮಕ್ಕಳಿರುವವವರೊಂದಿಗೆ ವಿವಾಹವಾದರು.. ಆದರೆ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸು ಸಿಗದ ನಟಿ ಆ ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಗುಡ್ ಬೈ ಹೇಳಿದರು.. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ : ವಿವಾಹಿತ ನಟನೊಂದಿಗೆ ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದ ನಟಿ ತ್ರಿಶಾ! ನಾಯಕನ ಹೆಸರು ಕೇಳುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ನಾಚಿ ನೀರಾದ ಸೌತ್‌ ಬ್ಯೂಟಿ..

ತಮಿಳಿನ ನಿರ್ದೇಶಕ ವಿನು ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಅವರು ಸಿಲ್ಕ್ ಸ್ಮಿತಾ ಅವರನ್ನು ನೋಡಿ ತಮ್ಮ 'ವಂಡಿಚಕ್ಕರಂ' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಬಾರ್ ಗರ್ಲ್ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಸಿಲ್ಕ್‌ಗೆ ನೀಡಿದರು. ಆದರೆ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಬಹಳ ದಿನಗಳ ನಂತರ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಯಿತು.. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರು ಮಲಯಾಳಂ ಚಿತ್ರಗಳೊಂದಿಗೆ ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು.

ಆದರೆ ಮೊದಲ ಚಿತ್ರದ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಮೊದಲ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಅವರ ಹೆಸರನ್ನು ಇಟ್ಟರು. ಹೀಗಾಗಿ ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಸಿಲ್ಕ್ ಸ್ಮಿತಾ ಆಗಿ ಬದಲಾದರು. ಕಡಿಮೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ ಇಮೇಜ್ ಗಳಿಸಿದರು.. ಸಿನಿರಂಗಕ್ಕೆ ಬಂದ ನಂತರ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ ನಂತರ ನಟಿ ಐಷಾರಾಮಿ ಜೀವನವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದರು.

ಬಳಿಕ ಸಾಕಷ್ಟು ವಂಚನೆಗೆ ಒಳಗಾದ ನಟಿ ಸ್ಮಿತಾ ಕುಡಿತದ ಚಟಕ್ಕೆ ಬಿದ್ದ ಆಕೆ ಖಿನ್ನತೆಗೆ ಒಳಗಾಗಿ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದರು ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.. ಅವರು 23 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 1996 ರಂದು ನಿಧನರಾದರು. ಹಲವು ಸ್ಟಾರ್ ಹೀರೋಗಳು, ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಗಳು, ಮೈನರ್ ಹೀರೋಗಳ ಜೊತೆ ನಟಿಸಿದ್ದರೂ ಆಕೆಯ ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆಗೆ ಸಿನಿಮಾ ಮಂದಿಯೇ ಯಾರು ಬಂದಿರಲಿಲ್ಲ.. ಆದರೆ ಒಬ್ಬನೇ ಒಬ್ಬ ನಟ ಕೊನೆ ಘಳಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಲ್ಕ್‌ ಸ್ಮೀತಾ ಅವರನ್ನು ನೋಡಲು ಆಗಮಿಸಿದ್ದರು.. ಆತ ಬೇರಾರೂ ಅಲ್ಲ.. ಆಕ್ಷನ್ ಕಿಂಗ್ ಅರ್ಜುನ್ ಸರ್ಜಾ.. 

 

About the Author

Savita M B

ಸವಿತಾ ಎಂ.ಬಿ ಅವರು ZEE ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ಡಿಜಿಟಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಬ್‌ ಎಡಿಟರ್‌ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ಎಂಟರ್‌ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್, ಹೆಲ್ತ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ವೈರಲ್‌, ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್‌ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ವಿಭಾಗಗಳ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ತಲುಪಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. 2023ರಿಂದ ಇವರು ವಾಹಿನಿಗಾಗಿ ಶ್ರಮಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

...Read More

action king arjunArjun SarjaSilk Smithasilk smtha funeralsಅರ್ಜುನ್ ಸರ್ಜಾ

