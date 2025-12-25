English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Entertainment
  • ʼಬೇಕಿದ್ದರೆ ನಟಿಸಿ ಇಲ್ಲದಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೊರಡಿʼ.. ಅತಿಲೋಕ ಸುಂದರಿ ಶ್ರೀದೇವಿಗೆ ಇಂತದ್ದೊಂದು ಮಾತು ಹೇಳಿದ್ದ ಏಕೈಕ ನಟ!

ʼಬೇಕಿದ್ದರೆ ನಟಿಸಿ ಇಲ್ಲದಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೊರಡಿʼ.. ಅತಿಲೋಕ ಸುಂದರಿ ಶ್ರೀದೇವಿಗೆ ಇಂತದ್ದೊಂದು ಮಾತು ಹೇಳಿದ್ದ ಏಕೈಕ ನಟ!

Simhasanam Movie history: ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಕೃಷ್ಣ ನಟಿಸಿದ ಸಂವೇದನಾಶೀಲ ಚಿತ್ರ ಸಿಂಹಾಸನಂನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಘಟನೆ ನಡೆಯಿತು. ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀದೇವಿ ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ನಟಿಸಬೇಕಿತ್ತು. ಆದರೆ ಅವರು ಏಕೆ ನಟಿಸಲಿಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು ಈ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಿ. 

Written by - Savita M B | Last Updated : Dec 25, 2025, 11:57 AM IST
  • ಸೂಪರ್‌ಸ್ಟಾರ್ ಕೃಷ್ಣ ನಟಿಸಿದ ಬ್ಲಾಕ್‌ಬಸ್ಟರ್ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಂಹಾಸನಂ ಕೂಡ ಒಂದು
  • ಕೃಷ್ಣ ತಮ್ಮದೇ ನಿರ್ಮಾಣದಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಬಜೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಈ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ

Trending Photos

ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಅವರೆಕಾಳು ತಿನ್ನಬೇಕೋ, ತಿನ್ನಬಾರದೋ.. ಹೃದಯ, ಮೂಳೆಗಳಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದಾ, ಕೆಟ್ಟದಾ?
camera icon5
ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಅವರೆಕಾಳು ತಿನ್ನಬೇಕೋ, ತಿನ್ನಬಾರದೋ.. ಹೃದಯ, ಮೂಳೆಗಳಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದಾ, ಕೆಟ್ಟದಾ?
ಶನಿ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಉದಯಿಸಲಿರುವ ಧನಕಾರಕ.. ಹೊಸ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಶುಕ್ರದೆಸೆ.. ಮಣ್ಣೂ ಹೊನ್ನಾಗುವ ಬಂಗಾರದಂತ ಸಮಯ
camera icon6
Shukra Uday
ಶನಿ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಉದಯಿಸಲಿರುವ ಧನಕಾರಕ.. ಹೊಸ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಶುಕ್ರದೆಸೆ.. ಮಣ್ಣೂ ಹೊನ್ನಾಗುವ ಬಂಗಾರದಂತ ಸಮಯ
ಚಿನ್ನ ಪ್ರಿಯರಿಗೆ ಶಾಕ್‌ ಮೇಲೆ ಶಾಕ್‌.. ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಜಿಗಿತ, ಒಂದೇ ದಿನದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ದುಡ್ಡು ಹೆಚ್ಚಾಯಿತು?
camera icon5
ಚಿನ್ನ ಪ್ರಿಯರಿಗೆ ಶಾಕ್‌ ಮೇಲೆ ಶಾಕ್‌.. ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಜಿಗಿತ, ಒಂದೇ ದಿನದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ದುಡ್ಡು ಹೆಚ್ಚಾಯಿತು?
ಶುಕ್ರನಿಂದ ಮಾಲವ್ಯ ರಾಜಯೋಗ: ಈ 3 ರಾಶಿಗಳಿಗೆ ಡಬಲ್‌ ಜಾಕ್‌ಪಾಟ್‌..
camera icon11
malavya rajyog effects 2025
ಶುಕ್ರನಿಂದ ಮಾಲವ್ಯ ರಾಜಯೋಗ: ಈ 3 ರಾಶಿಗಳಿಗೆ ಡಬಲ್‌ ಜಾಕ್‌ಪಾಟ್‌..
ʼಬೇಕಿದ್ದರೆ ನಟಿಸಿ ಇಲ್ಲದಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೊರಡಿʼ.. ಅತಿಲೋಕ ಸುಂದರಿ ಶ್ರೀದೇವಿಗೆ ಇಂತದ್ದೊಂದು ಮಾತು ಹೇಳಿದ್ದ ಏಕೈಕ ನಟ!

Super Star Krishna: ಸೂಪರ್‌ಸ್ಟಾರ್ ಕೃಷ್ಣ ನಟಿಸಿದ ಬ್ಲಾಕ್‌ಬಸ್ಟರ್ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಂಹಾಸನಂ ಕೂಡ ಒಂದು. ಕೃಷ್ಣ ತಮ್ಮದೇ ನಿರ್ಮಾಣದಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಬಜೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಈ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ರಾಧಾ ಮತ್ತು ಜಯಪ್ರದಾ ಅವರಂತಹ ನಾಯಕಿಯರು ಈ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸೂಪರ್‌ಸ್ಟಾರ್ ಕೃಷ್ಣ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ ನಾಯಕಿಯರು ಶ್ರೀದೇವಿ ಮತ್ತು ಜಯಪ್ರದಾ. 

Add Zee News as a Preferred Source

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ-ಖ್ಯಾತಿ ಇದ್ದರೂ ಸಿಗುತ್ತಿಲ್ಲ ತುತ್ತು ಅನ್ನ.. ಹೊಟ್ಟೆ ಹಸಿವಿಗಾಗಿ ಭಿಕ್ಷೆ ಬೇಡುತ್ತಿರುವ ನಟ! ಯಾರು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ನೀರು ಬರುತ್ತೆ..

ಶ್ರೀದೇವಿ ಸಿಂಹಾಸನಂ ಚಿತ್ರದಲ್ಲೂ ನಟಿಸಬೇಕಿತ್ತು. ಆದರೆ ಒಂದು ಘಟನೆಯಿಂದಾಗಿ ಅದು ನಡೆಯಲಿಲ್ಲ. ಕೃಷ್ಣ ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಅಲಕನಂದಾ ದೇವಿಯಾಗಿ ಜಯಪ್ರದಾ ಅವರನ್ನು ಮೊದಲ ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದರು. ಜಯಪ್ರದಾ ಅವರಿಗೆ ಮೊದಲ ನಾಯಕಿಯ ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಹಿಸುವ ಭರವಸೆ ನೀಡಲಾಯಿತು. ಎರಡನೇ ನಾಯಕಿಯ ಪಾತ್ರಕ್ಕಾಗಿ ಶ್ರೀದೇವಿಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಲಾಯಿತು. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ-ಖ್ಯಾತಿ ಇದ್ದರೂ ಸಿಗುತ್ತಿಲ್ಲ ತುತ್ತು ಅನ್ನ.. ಹೊಟ್ಟೆ ಹಸಿವಿಗಾಗಿ ಭಿಕ್ಷೆ ಬೇಡುತ್ತಿರುವ ನಟ! ಯಾರು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ನೀರು ಬರುತ್ತೆ..

ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಕೃಷ್ಣ ಜೊತೆ ನಟಿಸಲು ಶ್ರೀದೇವಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಸಿದ್ಧರಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಜಯಪ್ರದಾ ಮೊದಲ ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ಮತ್ತು ಎರಡನೇ ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ನಟಿಸಲು ಶ್ರೀದೇವಿ ಒಪ್ಪಲಿಲ್ಲ. ಅಲಕಾನಂದ ಪಾತ್ರ ನೀಡಿದರೆ ನಟಿಸುವುದಾಗಿ ಶ್ರೀದೇವಿ ಕೃಷ್ಣಗೆ ಹೇಳಿದರು. ಒಮ್ಮೆ ಮಾತು ಕೊಟ್ಟರೆ, ಎಷ್ಟೇ ಅಡೆತಡೆಗಳು ಎದುರಾದರೂ ಕೃಷ್ಣ ಹಿಂದೆ ಸರಿಯುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಅಲಕನಂದನ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಜಯಪ್ರದಾಗೆ ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿತ್ತು.. ಹೀಗಾಗಿ ನಟ ಕೃಷ್ಣ ಶ್ರೀದೇವಿಗೆ ಎರಡನೇ ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ನಟಿಸಬೇಕೆನಿಸಿದರೆ ನಟಿಸಿ ಇಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟುಬಿಡಿ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದರಂತೆ.. ಇದರಿಂದಾಗಿ ನಟಿ ಶ್ರೀದೇವಿ ಸಿಂಹಾಸನಂ ಚಿತ್ರದಿಂದ ಹೊರನಡೆದಿದ್ದರು.. ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ, 1986 ರಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ ಅವರೇ ನಿರ್ಮಿಸಿ ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದ ಸಿಂಹಾಸನಂ ಚಿತ್ರವು ಉತ್ತಮ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಕಂಡಿತು. ಇದು ಕೃಷ್ಣ ಅವರ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಯಿತು.
 

About the Author

Savita M B

ಸವಿತಾ ಎಂ.ಬಿ ಅವರು ZEE ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ಡಿಜಿಟಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಬ್‌ ಎಡಿಟರ್‌ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ಎಂಟರ್‌ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್, ಹೆಲ್ತ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ವೈರಲ್‌, ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್‌ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ವಿಭಾಗಗಳ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ತಲುಪಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. 2023ರಿಂದ ಇವರು ವಾಹಿನಿಗಾಗಿ ಶ್ರಮಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

...Read More

super star krishnaKrishna MoviesSimhasanam MovieSrideviJayaprada

Trending News