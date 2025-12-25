ʼಬೇಕಿದ್ದರೆ ನಟಿಸಿ ಇಲ್ಲದಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೊರಡಿʼ.. ಅತಿಲೋಕ ಸುಂದರಿ ಶ್ರೀದೇವಿಗೆ ಇಂತದ್ದೊಂದು ಮಾತು ಹೇಳಿದ್ದ ಏಕೈಕ ನಟ!

Super Star Krishna: ಸೂಪರ್ಸ್ಟಾರ್ ಕೃಷ್ಣ ನಟಿಸಿದ ಬ್ಲಾಕ್ಬಸ್ಟರ್ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಂಹಾಸನಂ ಕೂಡ ಒಂದು. ಕೃಷ್ಣ ತಮ್ಮದೇ ನಿರ್ಮಾಣದಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಈ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ರಾಧಾ ಮತ್ತು ಜಯಪ್ರದಾ ಅವರಂತಹ ನಾಯಕಿಯರು ಈ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸೂಪರ್ಸ್ಟಾರ್ ಕೃಷ್ಣ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ ನಾಯಕಿಯರು ಶ್ರೀದೇವಿ ಮತ್ತು ಜಯಪ್ರದಾ.
ಶ್ರೀದೇವಿ ಸಿಂಹಾಸನಂ ಚಿತ್ರದಲ್ಲೂ ನಟಿಸಬೇಕಿತ್ತು. ಆದರೆ ಒಂದು ಘಟನೆಯಿಂದಾಗಿ ಅದು ನಡೆಯಲಿಲ್ಲ. ಕೃಷ್ಣ ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಅಲಕನಂದಾ ದೇವಿಯಾಗಿ ಜಯಪ್ರದಾ ಅವರನ್ನು ಮೊದಲ ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದರು. ಜಯಪ್ರದಾ ಅವರಿಗೆ ಮೊದಲ ನಾಯಕಿಯ ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಹಿಸುವ ಭರವಸೆ ನೀಡಲಾಯಿತು. ಎರಡನೇ ನಾಯಕಿಯ ಪಾತ್ರಕ್ಕಾಗಿ ಶ್ರೀದೇವಿಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಲಾಯಿತು.
ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಕೃಷ್ಣ ಜೊತೆ ನಟಿಸಲು ಶ್ರೀದೇವಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಸಿದ್ಧರಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಜಯಪ್ರದಾ ಮೊದಲ ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ಮತ್ತು ಎರಡನೇ ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ನಟಿಸಲು ಶ್ರೀದೇವಿ ಒಪ್ಪಲಿಲ್ಲ. ಅಲಕಾನಂದ ಪಾತ್ರ ನೀಡಿದರೆ ನಟಿಸುವುದಾಗಿ ಶ್ರೀದೇವಿ ಕೃಷ್ಣಗೆ ಹೇಳಿದರು. ಒಮ್ಮೆ ಮಾತು ಕೊಟ್ಟರೆ, ಎಷ್ಟೇ ಅಡೆತಡೆಗಳು ಎದುರಾದರೂ ಕೃಷ್ಣ ಹಿಂದೆ ಸರಿಯುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಅಲಕನಂದನ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಜಯಪ್ರದಾಗೆ ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿತ್ತು.. ಹೀಗಾಗಿ ನಟ ಕೃಷ್ಣ ಶ್ರೀದೇವಿಗೆ ಎರಡನೇ ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ನಟಿಸಬೇಕೆನಿಸಿದರೆ ನಟಿಸಿ ಇಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟುಬಿಡಿ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದರಂತೆ.. ಇದರಿಂದಾಗಿ ನಟಿ ಶ್ರೀದೇವಿ ಸಿಂಹಾಸನಂ ಚಿತ್ರದಿಂದ ಹೊರನಡೆದಿದ್ದರು.. ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ, 1986 ರಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ ಅವರೇ ನಿರ್ಮಿಸಿ ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದ ಸಿಂಹಾಸನಂ ಚಿತ್ರವು ಉತ್ತಮ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಕಂಡಿತು. ಇದು ಕೃಷ್ಣ ಅವರ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಯಿತು.