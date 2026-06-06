kwatle Kitchen Season 2: ಕ್ವಾಟ್ಲೆ ಕಿಚನ್ ಸೀಸನ್ 2 ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋ ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ಲಾಂಚ್ ಆಗಿದೆ ಅತ್ತ ರುಚಿ ರುಚಿಯಾದ ಅಡಿಗೆ ಇತ್ತ ಕಾಮಿಡಿ ಮನರಂಜನೆ ರಸದೂಟವನ್ನು ಹೊತ್ತು ಕಲರ್ಸ್ ಕನ್ನಡ ವಾಹಿನಿ ಪ್ರತಿ ಶನಿವಾರ, ಭಾನುವಾರ ರಾತ್ರಿ 9 ಗಂಟೆ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬರಲಿದೆ.
‘ಕ್ವಾಟ್ಲೆ ಕಿಚನ್ 2’ ಗ್ಯ್ರಾಂಡ್ ಲಾಂಚ್ ಆಗಲಿದ್ದು, ಈಗಾಗಲೇ ಸ್ಫರ್ಧಿಗಳು ಯಾರೆಂದು ತಿಳಿದಿದೆ ಬಿಗ್ಬಾಸ್ ಖ್ಯಾತಿ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸಮ್ ಸೂರಜ್ ಸಿಂಗ್, ಮಹಾನಟಿ ಖ್ಯಾತಿಯ ಅಮ್ರಿಟಾ, ಬಿಗ್ಬಾಸ್ ಕರಿಬಸಪ್ಪ, ಗಂಧದ ಗುಡಿ ಧಾರಾವಾಗಿ ನಟ ಭವಿಷ್ಗೌಡ, ವಾಣಿ, BBK ರಕ್ಷಿತಾ ಶೆಟ್ಟಿ, ತುಕಾಲಿ ಸ್ಟಾರ್ ಸಂತು, ಟ್ಯಾಲೆಂಟೆಡ್ ಪ್ರಶಾಂತ್, ಕಾಮಿಡಿ ಕಿಲಾಡಿ ಸೂರಜ್, ಹಾಗೂ BBK 10ರ ವಿನ್ನರ್ ಹನುಮಂತ ಲಮಾಣಿ ಕೂಡ ಸ್ಪರ್ಧಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ನಿರೂಪಕಿ ಅನುಪಮಾ ಗೌಡ ಅವರು ಕಳೆದ ಸೀಸನ್‘ಕ್ವಾಟ್ಲೆ ಕಿಚನ್ ಅನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ನಡೆಸಿದರು. ಇಷ್ಟುದಿನ ಅನುಪಮಾ ಗೌಡ ಅವರು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಲರ್ಸ್ ಕನ್ನಡ ವಾಹಿನಿಯ ಶೋಗಳನ್ನು ನಿರೂಪಣೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು.ಆದ್ರೆ ಈ ಅನುಪಮಾ ಗೌಡ "ಕ್ವಾಟ್ಲೆ ಕಿಚನ್ 2" ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿಲ್ಲ..ಇವರ ಬದಲಾಗಿ ಭಾಗ್ಯಲಕ್ಷ್ಮೀ ಧಾರಾವಾಹಿ ಖ್ಯಾತಿಯ ಸುಷ್ಮಾ ರಾಜ್ ನಿರೂಪಕಿಯಾಗಿ ಹವಾ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಕಲರ್ಸ್ ಕನ್ನಡ ಬಿಟ್ಟ ಪ್ರೋಮೋದಲ್ಲಿ "ಕ್ವಾಟ್ಲೆ ಕಿಚನ್" ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳನ್ನ ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ಬರಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ಸುಷ್ಮಾ ರಾಜ್ ಎಲ್ಲರ ಗಮನಸೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ.
ಇತ್ತ ಕಳೆದ ಸೀಸನ್ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಕಲರ್ಸ್ ಕನ್ನಡ ಹಲವು ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋಗಳಲ್ಲಿ ಜಡ್ಜ್ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದ ನಟಿ ಶೃತಿಯವರು ಈ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋನಿಂದ ಹೊರ ನಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಇವರ ಬದಲಾಗಿ ನಟಿ ಮೇಘನಾ ರಾಜ್ ಜಡ್ಜ್ ಆಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಅತ್ತ ಕಲರ್ಸ್ ಕನ್ನಡದ ಪ್ರತಿ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋಗಳನ್ನ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಬಂದ ಖ್ಯಾತ ನಿರೂಪಕಿ ಅನುಪಮಾ ಗೌಡ "ಕ್ವಾಟ್ಲೆ ಕಿಚನ್ 2" ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋನಿಂದ ಹೊರಬಂದಿದ್ದರೆ. ಇತ್ತ ನಟಿ ಶೃತಿ ಕೂಡ ಕಲರ್ಸ್ ಕನ್ನಡದ ಪ್ರತಿ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋಗಳಲ್ಲಿ ಜಡ್ಜ್ ಆಗಿ ಜನರ ಮನಗೆದ್ದಿದರು ಆದ್ರೀಗ ಈ ಇಬ್ಬರು ಏಕಾಏಕಿ ಹೊರಬಂದಿರೋದು ಯಾಕೆ ಅನ್ನೋ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ಮೂಡಿದ್ದು, ಈ ಬಗ್ಗೆ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಚರ್ಚೆಗೆ ಗ್ರಾಸವಾಗಿದೆ.
ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ಈ ಹಿಂದೆ ಹಿರಿಯ ನಟಿ ತಾರಾ ಅವರಿಗೂ ಕಲರ್ಸ್ ಕನ್ನಡದೊಂದಿಗೆ ಭಾರೀ ನಂಟು ಇತ್ತು ಆದರೆ ಅವರು ಕೂಡ ಏಕಾಏಕಿ ಹೊರನಡೆದರು. ಇದೀಗ ನಿರೂಪಕಿ ಅನುಪಮಾ ಗೌಡ ಹಾಗೂ ಶೃತಿ ಸರದಿಯಾಗಿದ್ದು, ಇದಕ್ಕೆ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಕಾರಣ ಇದೇಯಾ ಅನ್ನೋದು ತಿಳಿಯಬೇಕಿದೆ.
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