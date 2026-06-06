Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Entertainment
  • /ಕ್ವಾಟ್ಲೆ ಕಿಚನ್ ಸೀಸನ್‌2ನಿಂದ ಆ್ಯಂಕರ್ ಅನುಪಮಾ ಗೌಡ ಹೊರಬಂದಿದ್ಯಾಕೆ? ಕೊನೆಗೂ ಬಯಲಾಯ್ತು ಅಸಲಿ ಕಾರಣ

ಕ್ವಾಟ್ಲೆ ಕಿಚನ್ ಸೀಸನ್‌2ನಿಂದ ಆ್ಯಂಕರ್ ಅನುಪಮಾ ಗೌಡ ಹೊರಬಂದಿದ್ಯಾಕೆ? ಕೊನೆಗೂ ಬಯಲಾಯ್ತು ಅಸಲಿ ಕಾರಣ

kwatle kitchen show: ಕ್ವಾಟ್ಲೆ ಕಿಚನ್‌ ಸೀಸನ್‌ 2 ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋ ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ಲಾಂಚ್‌ ಆಗಿದ್ದು,ಆದರೆ ಕಳೆದ ಸೀಸನ್‌ಯನ್ನು ಭರ್ಜರಿಯಾಗಿ ನಡೆಸಿದ ನಿರೂಪಕಿ ಅನುಪಮಾ ಗೌಡ ಏಕಾಏಕಿ ಹೊರಬಂದಿದ್ದಾರೆ. 
 

Written ByRamya R Gowda
Published: Jun 06, 2026, 01:45 PM IST|Updated: Jun 06, 2026, 01:45 PM IST
ಕ್ವಾಟ್ಲೆ ಕಿಚನ್ ಸೀಸನ್‌2ನಿಂದ ಆ್ಯಂಕರ್ ಅನುಪಮಾ ಗೌಡ ಹೊರಬಂದಿದ್ಯಾಕೆ? ಕೊನೆಗೂ ಬಯಲಾಯ್ತು ಅಸಲಿ ಕಾರಣ

About the Author

Ramya R Gowda

Ramya R Gowda

ರಮ್ಯಾ ಆರ್‌ ಗೌಡ 2022ರಿಂದ ಮಾಧ್ಯಮ ಲೋಕದಲ್ಲಿದ್ದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಡೆಸ್ಕ್'ನಲ್ಲಿಯೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರುವ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. 2025ರಿಂದ ʼಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ವೆಬ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಬ್ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಇವರು ಇತ್ತೀಚಿನ ಸುದ್ದಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಮನರಂಜನೆ, ಕ್ರೀಡೆ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
ಔಟ್ ಆಗಿದ್ದರೂ ಅಂಪೈರ್ ಕಣ್ಣು ತಪ್ಪಿಸಿದ ಕೆಎಲ್ ರಾಹುಲ್..!
India vs Afghanistan Test18 min ago
2
Vaibhav Sooryavanshi record29 min ago
3
Anu prabhakar45 min ago
4
6 june 2026 kannada news1 hr ago
5
blood sugar1 hr ago