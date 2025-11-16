Lady Amitabh Bachchan: ಬಾಲಿವುಡ್ನಲ್ಲಿ ಶ್ರೀದೇವಿ ತಮ್ಮ ಅದ್ಭುತ ನಟನೆ, ಸೌಂದರ್ಯ ಮತ್ತು ಯಶಸ್ಸಿನಿಂದ ಎಲ್ಲರ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಪಡೆದಿದ್ದರು. ಅವರಿಗಿದ್ದ ಜನಪ್ರಿಯತೆ ಎಷ್ಟೋ ಅಗಾಧವಾಗಿತ್ತು ಎಂದರೆ ಅವರನ್ನು ‘ಲೇಡಿ ಅಮಿತಾಭ್ ಬಚ್ಚನ್’ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಆದರೆ ಈ ಹೆಸರು ಕೇಳಿದಾಗಲೆ ಅಮಿತಾಭ್ ಬಚ್ಚನ್ ಸ್ವತಃ ಅಚ್ಚರಿ ಮತ್ತು ಅಸಮಾಧಾನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದರು.
ಶ್ರೀದೇವಿಗೆ ಈ ಟ್ಯಾಗ್ ಪ್ರೀತಿ ಮೂಡಿಸಿದ್ದರೂ, ಬಿಗ್ಬಿಗೆ ಅದು ಖುಷಿಯ ವಿಷಯವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಮಾಧ್ಯಮಗಳು ಈ ಕುರಿತು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಕೇಳಿದಾಗ ಅಮಿತಾಬ್ ಬಚ್ಚನ್, “ಇದನ್ನು ಕೇಳುವುದು ಗೌರವ, ಆದರೆ ಇದು ತಪ್ಪು” ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳಿದರು. ಹಿಂದಿ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ನಟ–ನಟಿಗೂ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಗುರುತು ಇದೆ, ಅವರನ್ನು ಇತರರೊಂದಿಗೆ ಹೋಲಿಸುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.
ಬಿಗ್ ಬಿ ಮುಂದೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾ, “ಶ್ರೀದೇವಿ ತಮ್ಮ ಶ್ರಮದಿಂದ, ತಮ್ಮ ಪ್ರತಿಭೆಯಿಂದ ದೊಡ್ಡ ಹೆಸರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರನ್ನು ನನ್ನೊಂದಿಗೆ ಹೋಲಿಸುವುದು ನ್ಯಾಯವಲ್ಲ” ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದರು. ತಾವು ನಟಿಸಿದರೂ, ಅವರು ಮಾಡಿದ ಸಾಧನೆ ಅವರದೇ ಆದದ್ದು, ಅಂತಹ ಟ್ಯಾಗ್ಗಳು ಬೇಡವೆಂದು ವಿನಂತಿಸಿದರು.
ಅಮಿತಾಭ್ ಬಚ್ಚನ್ ಅವರಿಗೂ ಶ್ರೀದೇವಿಯ ನಟನೆ ಅಚ್ಚುಮೆಚ್ಚಾಗಿತ್ತು. ಅವರು ಶ್ರೀದೇವಿಯೊಂದಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಬಯಸುತ್ತಿದ್ದರಿಂದಲೇ, ‘ಖುದಾ ಗವಾ’ ಚಿತ್ರದ ನಿರ್ದೇಶಕ ಮುಕುಲ್ ಆನಂದ್ ಅವರಿಗೆ ಶ್ರೀದೇವಿಯನ್ನು ಮುಖ್ಯ ಪಾತ್ರಕ್ಕೇ ತರಬೇಕು ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾಗ. ಮೊದಲಿಗೆ ಶ್ರೀದೇವಿ ಪಾತ್ರ ಒಪ್ಪದಿದ್ದರೂ, ಬಿಗ್ ಬಿ ಅವರಿಗೆ ಹೂವಿನ ಟ್ರಕ್ ಕಳುಹಿಸಿ ಮನವೊಲಿಸಿದ ಘಟನೆ ಬಾಲಿವುಡ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ.
ಕೊನೆಗೆ ಶ್ರೀದೇವಿ ‘ಖುದಾ ಗವಾ’ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡರು, ಆದರೆ ಒಂದು ಷರತ್ತು ಹಾಕಿದರು—ತಮ್ಮಿಗೆ ದ್ವಿಪಾತ್ರ ನೀಡಬೇಕು. ನಿರ್ಮಾಪಕರು ಮತ್ತು ಬಿಗ್ ಬಿ ಅವರ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡರು. ಶ್ರೀದೇವಿಗೆ ದ್ವಿಪಾತ್ರ ಸಿಕ್ಕಿತು ಮತ್ತು ಚಿತ್ರ ಬಿಡುಗಡೆಗೂ ನಂತರ ಬೃಹತ್ ಯಶಸ್ಸು ಕಂಡಿತು.
ಈ ಘಟನೆಗಳಿಂದ ಒಂದು ವಿಷಯ ಸ್ಪಷ್ಟ—ಶ್ರೀದೇವಿ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಐಕಾನ್, ಬಿಗ್ ಬಿಯೂ ಅದನ್ನೇ ಗೌರವಿಸಿದ್ದರು. “ಲೇಡಿ ಅಮಿತಾಭ್” ಎಂಬ ಟ್ಯಾಗ್ ಜನಪ್ರಿಯವಾದರೂ, ಅಮಿತಾಭ್ ಬಚ್ಚನ್ ಮತ್ತು ಶ್ರೀದೇವಿ ಇಬ್ಬರೂ ಅದನ್ನು ಸರಿಯಲ್ಲ ಎಂದೇ ಅಭಿಪ್ರಾಯಿಸಿದ್ದರು.