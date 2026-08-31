/ಬಿಗ್‌ ಬಾಸ್‌ ನಲ್ಲಿ ದರ್ಶನ್‌ ಸಿನಿಮಾ ಸಾಂಗ್‌ ಹಾಕಲ್ಲ ಏಕೆ: ಕಿಚ್ಚ ಸುದೀಪ್‌ ಉತ್ತರವೇನು?

Bigg Boss Kannada Season 13 : ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಕನ್ನಡ ಸೀಸನ್ 13 ಆರಂಭಕ್ಕೂ ಮುನ್ನವೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಕುರಿತು ಸಾಕಷ್ಟು ಕುತೂಹಲ ಮೂಡಿದೆ. ಈ ಬಾರಿ ಕಿಚ್ಚ ಸುದೀಪ್ ಅವರ ನಿರೂಪಣೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಮನೆಯೊಳಗಿನ ಹಲವು ವಿಚಾರಗಳ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಇದೇ ವೇಳೆ ನಡೆದ ಪ್ರೆಸ್ಮೀಟ್ನಲ್ಲಿ ದರ್ಶನ್ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಹಾಡುಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಪ್ರಶ್ನೆಯೊಂದು ಸುದೀಪ್ ಅವರ ಮುಂದೆ ಬಂದಿದ್ದು, ಅವರು ನೀಡಿದ ಉತ್ತರ ಇದೀಗ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ.
ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಮನೆಯ ವಿವಿಧ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಹಾಡುಗಳನ್ನು ಬಳಸುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯ. ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳನ್ನು ಎಬ್ಬಿಸುವುದರಿಂದ ಹಿಡಿದು ಟಾಸ್ಕ್ಗಳು ಹಾಗೂ ಮನರಂಜನೆಯ ಸಂದರ್ಭಗಳವರೆಗೆ ಹಾಡುಗಳು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪ್ರಮುಖ ಭಾಗವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ದರ್ಶನ್ ಅಭಿನಯಿಸಿರುವ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಹಾಡುಗಳು ಮನೆಯೊಳಗೆ ಕೇಳಿಬರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೆಲಕಾಲದಿಂದ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆಯಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಈ ವಿಚಾರವನ್ನೇ ಪತ್ರಕರ್ತರೊಬ್ಬರು ಸೀಸನ್ 13ರ ಪ್ರೆಸ್ಮೀಟ್ನಲ್ಲಿ ಸುದೀಪ್ ಅವರ ಬಳಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ ಸುದೀಪ್, ಈ ವಿಚಾರವನ್ನು ವೈಯಕ್ತಿಕ ದ್ವೇಷದೊಂದಿಗೆ ನೋಡಬಾರದು ಎಂಬುದನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಯಾರನ್ನಾದರೂ ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಕೆಳಗಿಳಿಸುವ ಅಥವಾ ಅವಕಾಶ ಕಸಿಯುವ ಮನಸ್ಥಿತಿ ತಮ್ಮದಲ್ಲ ಎಂದು ಅವರು ಖಡಕ್ ಆಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ತಮ್ಮ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ, ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಬೇಕು ಎನ್ನುವುದು ತಮ್ಮ ಆಶಯ ಎಂದು ಸುದೀಪ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ ದರ್ಶನ್ ಸಿನಿಮಾದ ಹಾಡೊಂದು ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಬರದಿರುವುದನ್ನು ತಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ನಿಲುವಿನೊಂದಿಗೆ ಜೋಡಿಸುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ ಎಂಬ ಸಂದೇಶ ಅವರ ಉತ್ತರದಲ್ಲಿತ್ತು.
ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ನಂತಹ ದೊಡ್ಡ ಟಿವಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾ ಹಾಡೊಂದನ್ನು ಬಳಸುವುದು ಅಷ್ಟು ಸರಳವಾದ ವಿಚಾರವಲ್ಲ. ಹಾಡಿನ ಹಕ್ಕುಗಳು, ಬಳಕೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಅನುಮತಿ, ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ನಿರ್ವಹಣೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಅಂಶಗಳು ಅದರ ಹಿಂದೆ ಇರಬಹುದು.
ಹೀಗಾಗಿ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ನಟನ ಸಿನಿಮಾದ ಹಾಡು ಪ್ಲೇ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಎಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಕಾರಣವೇ ಇರಬೇಕು ಎಂದು ಹೇಳಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂಬ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸುದೀಪ್ ಉತ್ತರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಇದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸುದೀಪ್ ಒಂದು ಕುತೂಹಲಕಾರಿ ಅಂಶವನ್ನೂ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವುದಾದರೂ ಹಾಡನ್ನು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಾರ ಮಾಡಿದಾಗ, ಅದನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸುವವರು ಅಥವಾ ವಿರೋಧಿಸುವವರು ಇರಬಹುದು. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಅದರಿಂದ ಅನಗತ್ಯ ವಿವಾದ ಅಥವಾ ಒತ್ತಡವೂ ಎದುರಾಗಬಹುದು ಎಂಬ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಅಂದರೆ, ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಹಾಡನ್ನು ಬಳಸಬೇಕು ಅಥವಾ ಬಳಸಬಾರದು ಎನ್ನುವುದು ಕೇವಲ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ವೈಯಕ್ತಿಕ ನಿರ್ಧಾರವಲ್ಲ. ಅದರ ಹಿಂದೆ ಹಲವು ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ವಿಚಾರಗಳು ಇರಬಹುದು ಎನ್ನುವುದು ಸುದೀಪ್ ಅವರ ಮಾತಿನ ಸಾರ.
ದರ್ಶನ್ ಮತ್ತು ಸುದೀಪ್ ಅವರ ನಡುವಿನ ಸಂಬಂಧದ ಬಗ್ಗೆ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಹಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಚರ್ಚೆಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ. ಇಬ್ಬರು ಸ್ಟಾರ್ ನಟರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ನಡುವೆಯೂ ಈ ವಿಚಾರ ಆಗಾಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆಗೆ ಬರುತ್ತದೆ.
ಇಂತಹ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲೇ ದರ್ಶನ್ ಹಾಡುಗಳ ಕುರಿತು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಸುದೀಪ್ ತಮ್ಮ ಉತ್ತರದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಆರೋಪ ಅಥವಾ ವಿವಾದಕ್ಕೆ ಜಾಗ ನೀಡದೆ, ಎಲ್ಲರ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ನಿಲುವು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ ಎನ್ನುವುದು ತಮ್ಮ ಬಯಕೆ ಎಂದು ಹೇಳುವ ಮೂಲಕ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಅವರು ತೆರೆ ಎಳೆಯುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಇದರ ನಡುವೆ ‘ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಕನ್ನಡ ಸೀಸನ್ 13’ ಬಗ್ಗೆ ವೀಕ್ಷಕರ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಹೊಸ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳು, ಹೊಸ ಟಾಸ್ಕ್ಗಳು ಮತ್ತು ಮನೆಯೊಳಗಿನ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಸುದೀಪ್ ಅವರ ವೀಕೆಂಡ್ ಎಪಿಸೋಡ್ಗಳತ್ತವೂ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಗಮನವಿದೆ.
ದರ್ಶನ್ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಹಾಡುಗಳು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಬರುತ್ತವೆಯೇ ಎಂಬುದು ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಈ ವಿಚಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಸುದೀಪ್ ನೀಡಿರುವ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ಮಾತ್ರ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಚರ್ಚೆಗೆ ಗ್ರಾಸವಾಗಿದೆ. ದರ್ಶನ್ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಹಾಡುಗಳು ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಬರದಿರುವುದನ್ನು ವೈಯಕ್ತಿಕ ದ್ವೇಷದ ಫಲವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಬಾರದು ಎಂಬುದು ಸುದೀಪ್ ಅವರ ಮಾತಿನ ಮುಖ್ಯ ಸಂದೇಶವಾಗಿದೆ.