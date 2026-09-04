Anushka sharma and virat kohli: ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸ್ಟಾರ್ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಮತ್ತು ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟಿ ಅನುಷ್ಕಾ ಶರ್ಮಾ ಲಂಡನ್ಗೆ ಏಕೆ ತೆರಳಿದರು ಎಂಬುದನ್ನು ಡಾ. ಶ್ರೀರಾಮ್ ನೇನೆ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದರು. ಭಾರತದಲ್ಲಿನ ಸ್ಟಾರ್ಡಮ್ ಶಾಂತಿಯನ್ನು ಕಸಿದುಕೊಂಡಿದೆ ಎಂದು ಅನುಷ್ಕಾ ಹೇಳಿದ್ದರು ಎಂದು ಅವರು ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡರು.
ಭಾರತೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ದಂತಕಥೆ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಮತ್ತು ಬಾಲಿವುಡ್ ಸ್ಟಾರ್ ನಾಯಕಿ ಅನುಷ್ಕಾ ಶರ್ಮಾ ಪ್ರಸ್ತುತ ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳೊಂದಿಗೆ ಲಂಡನ್ನಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ತಿಳಿದಿದೆ. ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟಿ ಮಾಧುರಿ ದೀಕ್ಷಿತ್ ಅವರ ಪತಿ ಡಾ. ಶ್ರೀರಾಮ್ ನೇನೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಈ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿ ದಂಪತಿಗಳು ದೇಶವನ್ನು ತೊರೆದು ಲಂಡನ್ಗೆ ಏಕೆ ಹೋಗಬೇಕಾಯಿತು ಎಂಬುದನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದರು. ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ಗೆ ನೀಡಿದ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಹಿಂದೆ ಅನುಷ್ಕಾ ಶರ್ಮಾ ಅವರೊಂದಿಗೆ ನಡೆಸಿದ ಆಸಕ್ತಿದಾಯಕ ಸಂಭಾಷಣೆಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡರು.
ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅವರು ಗಳಿಸಿದ ಅಪಾರ ಖ್ಯಾತಿ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಅವರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಿಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು. ಇಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿ ಸ್ಥಾನಮಾನದಿಂದಾಗಿ ಅವರು ಶಾಂತಿಯುತವಾಗಿ ಬದುಕಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಅವರು ಲಂಡನ್ನಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವುದಾಗಿ ಎಂದು ಅನುಷ್ಕಾ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದರು ಎಂದು ಶ್ರೀರಾಮ್ ನೆನೆ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದರು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಅವರನ್ನು ಹೊಗಳಿದ ಅವರು, ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ನನಗೆ ಅಪಾರ ಗೌರವವಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ವಿರಾಟ್ ಮತ್ತು ಅನುಷ್ಕಾ ಇಬ್ಬರೂ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಅಪಾರ ಖ್ಯಾತಿಯನ್ನು ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕಿದಾಗಲೆಲ್ಲಾ ಕ್ಯಾಮೆರಾಗಳು ಮತ್ತು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಅವರನ್ನು ಸುತ್ತುವರೆದಿರುತ್ತಾರೆ. ಕನಿಷ್ಠ ಇಲ್ಲಿ, ಅವರು ಸಾಮಾನ್ಯ ನಾಗರಿಕರಂತೆ ಸುತ್ತಾಡಲು ಯಾವುದೇ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇಲ್ಲ. ಈ ತಾರಾಪಟ್ಟದಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಒತ್ತಡದಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಅವರು ವಿದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋದರು. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ಮಗಳು ವಾಮಿಕಾ ಮತ್ತು ಮಗ ಅಕೈ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಕ್ಕಳಂತೆ ಬೆಳೆಯಬೇಕೆಂದು ಬಯಸಿದ್ದರು. ಮಾಧ್ಯಮಗಳ ಗಮನದಿಂದ ದೂರವಾಗಿ ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಶಾಂತಿಯುತ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಒದಗಿಸಲು ಅವರು ಲಂಡನ್ ಅನ್ನು ತಮ್ಮ ಶಾಶ್ವತ ಮನೆಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡರು.
ಅನುಷ್ಕಾ ಸಿನಿಮಾಗಳಿಂದ ದೂರ?
ವಿರಾಟ್ ಮತ್ತು ಅನುಷ್ಕಾ ಡಿಸೆಂಬರ್ 2017 ರಲ್ಲಿ ಇಟಲಿಯಲ್ಲಿ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ನೇಹಿತರ ನಡುವೆ ವಿವಾಹವಾದರು. ಮದುವೆಯ ನಂತರ, ಅನುಷ್ಕಾ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಚಿತ್ರಗಳಿಂದ ದೂರ ಸರಿದರು. 2018 ರಲ್ಲಿ ಬಂದ 'ಝೀರೋ' ಅವರ ಕೊನೆಯ ಚಿತ್ರವಾಗಿತ್ತು. ಅದರ ನಂತರ, ಅವರು 'ಚಕ್ಡಾ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದರು, ಆದರೆ ಅದು ಇನ್ನೂ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿಲ್ಲ. ಇದಲ್ಲದೆ, 2022 ರಲ್ಲಿ, ಅವರು ತಮ್ಮ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಂಪನಿ 'ಕ್ಲೀನ್ ಸ್ಲೇಟ್ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್' ನ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳಿಂದಲೂ ಕೆಳಗಿಳಿದರು.
ಸಾಮಾನ್ಯ ಜೀವನ
ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಆಟಗಾರನಾಗಿ ಮುಂದುವರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಡುವಾಗ, ಅವರು ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದೊಂದಿಗೆ ಸಮಯ ಕಳೆಯಲು ಸಮಯ ಸಿಕ್ಕಾಗಲೆಲ್ಲಾ ಲಂಡನ್ಗೆ ಹೋಗುತ್ತಾರೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ, ದಂಪತಿಗಳು ತಮ್ಮ ಮಗ ಅಕೈ ಜೊತೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ನಾಗರಿಕರಂತೆ ಲಂಡನ್ನ ಬೀದಿಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಫೋಟೋಗಳು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿವೆ. ಈ ಫೋಟೋಗಳು ಅವರು ಯಾವುದೇ ಗದ್ದಲವಿಲ್ಲದೆ ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಬಯಸುವ ಶಾಂತಿಯುತ ಜೀವನವನ್ನು ಆನಂದಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸುತ್ತವೆ.