Bigg Boss Jhanvi: ಖ್ಯಾತ ನಿರೂಪಕಿ, ನಟಿ, ಬಿಗ್ಬಾಸ್ ಸ್ಪರ್ಧಿ ಜಾಹ್ನವಿ (Biggboss Jhanvi) ಇದೀಗ ಜೆಡಿಎಸ್ (JDS) ಸೇರಿದ್ದಾರೆ. ನಿರೂಪಕಿಯಾಗಿ ಮಿಂಚಿದ್ದ ಜಾಹ್ನವಿ ಬಿಗ್ಬಾಸ್ನಲ್ಲೂ ಭಾಗವಹಿಸಿ ದೊಡ್ಡ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಬಳಗವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಕನ್ನಡ ಬಿಗ್ಬಾಸ್ ಸೀಸನ್ 12ರಲ್ಲಿ ಮೂಲಕ ಜನಪ್ರಿಯತೆ ಪಡೆದ ನಟಿ ಜಾಹ್ನವಿ ಅವರು ಇತ್ತೀಚೆಗಷ್ಟೇ ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಹಾಗೂ ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಹೆಚ್. ಡಿ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಜೆಡಿಎಸ್ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾದರು. ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಜೆಪಿ ಭವನದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಜಾಹ್ನವಿ ಅವರನ್ನು ಪಕ್ಷದ ಧ್ವಜ ನೀಡಿ, ಶಾಲು ಹಾಕಿ ಜೆಡಿಎಸ್ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತಿಸಲಾಯಿತು. ನಟಿ ಜಾಹ್ನವಿ ಜೆಡಿಎಸ್ಗೆ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ರಾಜ್ಯ ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ.
ಖ್ಯಾತ ನಿರೂಪಕಿ, ನಟಿ ಜಾಹ್ನವಿ ಜೆಡಿಎಸ್ಗೆ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗಿದ್ದೇ ತಡ, ಬಿಜೆಪಿ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಬಿಟ್ಟು ಯಾಕೆ ಜನತಾ ದಳಕ್ಕೆ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾದರು? ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆ ಎಲ್ಲರಲ್ಲಿ ಮನೆ ಮಾಡಿದೆ. ಇದೀಗ ಸ್ವತಃ ಜಾಹ್ನವು ಅವರೇ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ಬಿಗ್ಬಾಸ್ ಬೆಡಗಿ, ಜೆಡಿಎಸ್ಗೆ ಸೇರ್ಪಡೆ!
ಖಾಸಗಿ ಮಾಧ್ಯಮದೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿರುವ ನಟಿ ಜಾಹ್ನವಿ, "ನನ್ನ ಮೊದಲ ಆದ್ಯತೆಯೇ ಜನಸೇವೆ ಮಾಡುವುದಾಗಿದೆ. ಅದನ್ನೂ ಮುಂದೆಯೂ ನಾನು ಮುಂದುವರೆಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು. ಅದೇ ಕಾರಣದಿಂದ ಜೆಡಿಎಸ್ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾದೆ. ದೊಡ್ಡಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಜನಸೇವೆ ಮಾಡಬೇಕೆಂಬುದು ನನ್ನ ಆಸೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ಇದು ನನ್ನ ಮೊದಲ ಹೆಜ್ಜೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಬಿಜೆಪಿ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಬಿಟ್ಟು ಜೆಡಿಎಸ್ ಸೇರಿದ್ದು ಏಕೆ ಜಾಹ್ನವಿ?
ಜೆಡಿಎಸ್ ಸೇರಲು ಕಾರಣವೇನು ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಜಾಹ್ನವಿಉ, "ಎಲ್ಲರೂ ಇದೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಯಾಕೆ ಸೇರಬಾರದು ಎಂಬುದೇ ನನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಜನರ ಆಶೋತ್ತರಗಳಿಗೆ ಸದಾ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸುವ ಪಕ್ಷ ಯಾವುದಾದರೂ ಇದ್ದರೆ ಅದು ನಮ್ಮ ಮಣ್ಣಿನ ಪಕ್ಷ, ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಪಕ್ಷ ಜೆಡಿಎಸ್. ನಮ್ಮ ನಾಡಿನಿಂದ ಏಕೈಕ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ ಎಂದರೆ ಅದು ಅಪ್ಪಾಜಿ ದೇವೇಗೌಡರು ಮಾತ್ರ. ಕುಮಾರಣ್ಣ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ನಿರ್ಣಯಗಳು, ಮಹಿಳೆಯರ ಸಬಲೀಕರಣಕ್ಕಾಗಿ ಪಕ್ಷದ ಚಿಹ್ನೆಯನ್ನೇ ತೆನೆ ಹೊತ್ತ ಮಹಿಳೆಯನ್ನಾಗಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲದೇ ರಾಜ್ಯದ ಜನರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ಕೈಗೊಂಡ ಯೋಜನೆಗಳು, ರೈತರ ಸಾಲ ಮನ್ನಾ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದೆಲ್ಲಾ ನನ್ನ ರಾಜಕೀಯ ಪಯಣಕ್ಕೆ ಸ್ಪೂರ್ತಿ ನೀಡಿದಂತಾಗಿದೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅಪ್ಪಾಜಿ ದೇವೇಗೌಡರು, ಕುಮಾರಣ್ಣ ಅವರ ದೊಡ್ಡ ಬೆಂಬಲ ನನಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಯಾವುದೇ ಹುದ್ದೆಯ ಆಕಾಂಕ್ಷಿಯಲ್ಲ: ಜಾಹ್ನವಿ
ಇನ್ನು ಜೆಡಿಎಸ್ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾದಾಗ, ಯಾವುದಾದರೂ ಹುದ್ದೆ ನೀಡುವ ವಿಚಾರವನ್ನು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಜಾಹ್ನವಿ ಅವರು, "ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ, ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಜೆಡಿಎಸ್ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗಿದ್ದು ಹೆಮ್ಮೆಯ ವಿಷಯ. ನಾನು ಯಾವುದೇ ಹುದ್ದೆಯ ಆಕಾಂಕ್ಷಿಯಲ್ಲ. ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಹೋದಾಗ, ಹುದ್ದೆಯ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ನೋಡಬಾರದು. ಆದರೆ ಪಕ್ಷಕ್ಕಾಗಿ ಹಗಲು-ರಾತ್ರಿ ದುಡಿಯುತ್ತೇನೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ನನ್ನ ಕಾರ್ಯಚಟುವಟಿಕೆಯನ್ನು ನೋಡಿ ಯಾವುದಾದರೂ ಹುದ್ದೆಯನ್ನು ನೀಡಿದರೆ, ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತವಾಗಿ ನಿಬಾಯಿಸುತ್ತೇನೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.