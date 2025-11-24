ರಾಜಕೀಯದಿಂದ ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟ ಧರ್ಮೇಂದ್ರ ದೂರ ಸರಿದಿದ್ದೇಕೆ?

English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
ಬಾಲಿವುಡ್‌ನ 'ಹಿ-ಮ್ಯಾನ್' ಎಂದೇ ಖ್ಯಾತಿ ಪಡೆದಿದ್ದ ಹಿರಿಯ ನಟ ಧರ್ಮೇಂದ್ರ, ತಮ್ಮ 89 ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ ನಿಧನರಾಗಿದ್ದಾರೆ.ಆರು ದಶಕಗಳ ಸಿನಿಮಾ ವೃತ್ತಿ ಜೀವನದಲ್ಲಿ 'ಶೋಲೆ' ಸೇರಿದಂತೆ 300 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಚಲನಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ.ಅವರ ಕೊನೆಯ ಚಿತ್ರ 'ಇಕ್ಕಿಸ್' ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ.

Written by - Manjunath Naragund | Last Updated : Nov 24, 2025, 05:28 PM IST
  • ಬಿಕಾನೇರ್‌ನಲ್ಲಿ MPLADS ನಿಧಿ ಬಳಸಿ ಹಲವು ಶಾಲೆಗಳು, ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳು,ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಥಳಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದ್ದರು
  • ಸುರ್ ಸಾಗರ್ ಸ್ವಚ್ಛತೆ, ಶಾಲಾ ಶುಲ್ಕ ಕಡಿತ ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದರು
  • ಆದರೆ 'ನಾನು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದೆ, ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸಿಕ್ಕಿತು' ಎಂದು ಅವರು ಬೇಸರ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದರು.

ಇಂದು ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ 89 ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯುಸಿರೆಳೆದಿರುವ ಬಾಲಿವುಡ್‌ನ ಹೆಸರಾಂತ ನಟ ಧರ್ಮೇಂದ್ರ ಅವರು 2004ರಲ್ಲಿ ರಾಜಸ್ಥಾನದ ಬಿಕಾನೇರ್ ಲೋಕಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ ಬಿಜೆಪಿ ಸಂಸದರಾಗಿ ಆಯ್ಕೆ ಆಗಿದ್ದರು, ಆದರೆ ಕೇವಲ ಒಂದೇ ಅವಧಿ ಮುಗಿದ ನಂತರ, 2009ರಲ್ಲಿ ಅವರು ಸಕ್ರಿಯ ರಾಜಕೀಯದಿಂದ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಹಿಂದೆ ಸರಿದರು.ಈ ನಿರ್ಧಾರದ ಹಿಂದಿನ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣಗಳೇನು ಎಂಬುದನ್ನು ಅವರೇ ಹಲವು ಸಂದರ್ಶನಗಳಲ್ಲಿ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ್ದರು.

ಧರ್ಮೇಂದ್ರ ಅವರು ಸಂಸತ್ತಿನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದ ಗಲಾಟೆ, ಪರಸ್ಪರ ಆರೋಪ-ಪ್ರತ್ಯಾರೋಪಗಳು, ವೈಯಕ್ತಿಕ ದಾಳಿಗಳು ಮತ್ತು ನಿಂದನೀಯ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಎಂದಿಗೂ ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ. ರಾಜಕೀಯಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು ಎಂದುಕೊಂಡೆ, ಆದರೆ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಕಂಡಿರುವ ಸ್ಥಿತಿ ನನ್ನ ಹೃದಯವನ್ನು ಚೂರಾಗಿಸಿತು” ಎಂದು ಅವರು ಒಮ್ಮೆ ಹೇಳಿದ್ದರು. ರಾಜಕೀಯದ ಕುತಂತ್ರ, ಗುಂಪುಗಾರಿಕೆ ಮತ್ತು ಒಳನಾಟಗಳಿಗೆ ಅವರ ಸರಳ ಸ್ವಭಾವ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಡಾ.ರಾಜಕುಮಾರ್ ಜೊತೆ ಇತ್ತು ಬಾಲಿವುಟ್ ನಟ ಧರ್ಮೇಂದ್ರ ನಂಟು..!

ರಾಜಕಾರಣದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವೂ ಹಣ ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರದ ಮೇಲೆ ನಡೆಯುತ್ತದೆ, ಅದು ನನ್ನ ಆಲೋಚನೆಗೆ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ, ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ, ಚೌಕಾಸಿ ಮತ್ತು ಅಧಿಕಾರ ದುರುಪಯೋಗ ಅವರಿಗೆ ತೀವ್ರ ನಿರಾಶೆ ತಂದೊಡ್ಡಿದವು. ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಉಳಿಯಲು ಆಗದು' ಎಂಬುದು ಅವರ ಅಭಿಪ್ರಾಯವಾಗಿತ್ತು.

ಇನ್ನು ವಯಸ್ಸಾದಂತೆ ಧರ್ಮೇಂದ್ರ ಅವರ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ತೀವ್ರಗೊಂಡವು, ಸಂಸತ್ತಿನ ಅಧಿವೇಶನಗಳಿಗೆ ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ದೀರ್ಘಕಾಲ ಇರಬೇಕಾಗಿ ಬಂದಿದ್ದರಿಂದ ಅವರ ಪ್ರೀತಿಯ ಚಿತ್ರರಂಗ ಮತ್ತು ಪಂಜಾಬ್‌ನ ತೋಟದ ಮನೆಯಿಂದ ದೂರವಾಗಬೇಕಾಯಿತು.ರಾಜಕೀಯದ ಬಿಡುವಿಲ್ಲದ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ ಅವರಿಗೆ ಭಾರವಾಯಿತು.ನನಗೆ ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ. ನಾನು ಜನರ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸಲು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ” ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದರು. ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಮರಳಿ, ಕುಟುಂಬದೊಂದಿಗೆ ಸಮಯ ಕಳೆಯುವುದೇ ಅವರಿಗೆ ಸಂತೋಷ ತಂದಿತು.

ಮಾಡಿದ ಕೆಲಸಕ್ಕೂ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸಿಗದ ನೋವು

ಬಿಕಾನೇರ್‌ನಲ್ಲಿ MPLADS ನಿಧಿ ಬಳಸಿ ಹಲವು ಶಾಲೆಗಳು, ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳು,ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಥಳಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದ್ದರು.ಸುರ್ ಸಾಗರ್ ಸ್ವಚ್ಛತೆ, ಶಾಲಾ ಶುಲ್ಕ ಕಡಿತ ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದರು.ಆದರೆ 'ನಾನು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದೆ, ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸಿಕ್ಕಿತು' ಎಂದು ಅವರು ಬೇಸರ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದರು. ಮಾಧ್ಯಮಗಳು ತಮ್ಮ ಕೆಲಸವನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡದೇ ಇದ್ದದ್ದೂ ಅವರನ್ನು ನಿರಾಶೆಗೊಳಿಸಿತು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: Dharmendra; ನಟ ಧರ್ಮೇಂದ್ರ ಬಾಲ್ಯ ಜೀವನ ಹೇಗಿತ್ತು.. ಬಾಲಿವುಡ್‌ಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಯಾವಾಗ?

ಧರ್ಮೇಂದ್ರ ಅವರ ಪತ್ನಿ ಹೇಮಾ ಮಾಲಿನಿ ಸದ್ಯ ಬಿಜೆಪಿ ಸಂಸದೆಯಾಗಿ (ಮಥುರಾ) ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿದ್ದಾರೆ.ಮಗ ಸನ್ನಿ ಡಿಯೋಲ್ 2019ರಲ್ಲಿ ಗುರುದಾಸ್ಪುರದಿಂದ ಗೆದ್ದಿದ್ದರು,ಆದರೆ 2024ರಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಸ್ಪರ್ಧಿಸದೇ ರಾಜಕೀಯದಿಂದ ದೂರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಧರ್ಮೇಂದ್ರ ಅವರು ರಾಜಕೀಯದ ಜಗತ್ತಿನಿಂದ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ವಿಮುಖರಾಗಿಯೇ ಉಳಿದರು.

