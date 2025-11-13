English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
ತಂದೆಯ ಸ್ಥಾನ ಕೊಟ್ಟರೂ ಮದುವೆಗೆ ಕರೆಯದೇ ಅದ್ದೂರಿಯಾಗಿ ವಿವಾಹವಾದ ನಟಿ! ಮಗಳ ಮುಖ ಸಹ ತೋರಿಸಿದೆ ಸ್ವಾರ್ಥಿಯಾಗಿದ್ದೇಕೆ?

actress life : ಬಾಲಿವುಡ್‌ ರಂಗದಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾ ನಟ, ನಟಿಯರು ತಮ್ಮ ಪ್ರೊಫೇಷನಲ್‌ ಲೈಫ್‌ಗಿಂತ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದಿಂದಲೇ ಹೆಚ್ಚು ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತಾರೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಖ್ಯಾತ ನಟಿಯ ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಮಾತುಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿವೆ.  

Written by - Zee Kannada News Desk | Last Updated : Nov 13, 2025, 07:11 PM IST
ಮಹೇಶ್ ಭಟ್ ಅವರ ಕಿರಿಯ ಸಹೋದರ ಮತ್ತು ನಟಿ ಆಲಿಯಾ ಭಟ್ ಅವರ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪ ನಿರ್ಮಾಪಕ ಮುಖೇಶ್ ಭಟ್ ಕಳೆದ ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಕೌಟುಂಬಿಕ ಕಲಹದಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇತ್ತೀಚಿನ ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ ಮುಖೇಶ್ ಈ ಕಲಹದ ಬಗ್ಗೆ ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ. 

ನಿರ್ಮಾಪಕ ಮುಖೇಶ್ ಭಟ್ ತಮ್ಮ ಸಹೋದರ ಮಹೇಶ್ ಭಟ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಹಲವು ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮಹೇಶ್ ಮತ್ತು ಮುಖೇಶ್ ಭಟ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ 'ಆಶಿಕಿ', 'ಸಡಕ್', 'ಮರ್ಡರ್' ಮತ್ತು 'ರಾಜ್' ನಂತಹ ಹಿಟ್ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಬಾಲಿವುಡ್‌ಗೆ ನೀಡಿದರು. ಆದರೆ 2021 ರಲ್ಲಿ ವಿವಾದದ ನಂತರ, ಇಬ್ಬರ ನಡುವೆ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ಹುಟ್ಟಿಕೊಂಡವು. ಅಂದಿನಿಂದ, ಒಡಹುಟ್ಟಿದವರ ನಡುವೆ ಬಿರುಕು ಉಂಟಾಗಿದೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಮುಖೇಶ್ ಈ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಸೊಸೆ ಆಲಿಯಾ ಭಟ್ ಅವರನ್ನು ತಮ್ಮ ಮದುವೆಗೆ ಆಹ್ವಾನಿಸಿಲ್ಲ ಎಂದು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಆಲಿಯಾ ಮತ್ತು ರಣಬೀರ್ ಕಪೂರ್ ಅವರ ಮಗಳು ರಾಹಾ ಕಪೂರ್ ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿಲ್ಲ.

'ಲೆಹ್ರೆನ್ ರೆಟ್ರೋ'ಗೆ ನೀಡಿದ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಮುಖೇಶ್ ಭಟ್, "ನನಗೆ ಯಾವುದೇ ಕೆಟ್ಟ ಭಾವನೆ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದರೆ, ನಾನು ಬೂಟಾಟಿಕೆಯಿಂದ ಮಾತನಾಡುತ್ತೇನೆ. ಖಂಡಿತ ನನಗೆ ಕೆಟ್ಟ ಭಾವನೆ ಬಂತು. ನಾನು ಆಲಿಯಾಳನ್ನು ತುಂಬಾ ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತೇನೆ. ಅವಳನ್ನು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ನಾನು ಶಾಹೀನ್‌ಳನ್ನೂ ತುಂಬಾ ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತೇನೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವಳು ಮದುವೆಯಾದಾಗ, ಅದು ನನ್ನ ಮಗಳ ಮದುವೆ ಎಂದು ನಾನು ಭಾವಿಸಿದೆ. ನಾನು ಅವಳ ಮದುವೆಗೆ ಹೋಗಬೇಕೆಂದು ಬಯಸಿದ್ದೆ. ಆಲಿಯಾ ಗರ್ಭಿಣಿಯಾಗಿದ್ದಾಳೆ ಮತ್ತು ಮಗಳಿದ್ದಾಳೆಂದು ನನಗೆ ತಿಳಿದಾಗ, ನನ್ನ ಕಣ್ಣುಗಳು ರಾಹಾಳನ್ನು ನೋಡಲು, ಅವಳನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗಲು ಉತ್ಸುಕವಾಗಿದ್ದವು. ನನಗೆ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳು ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ. ನಾನು ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ರಾಹಾಳ ಮುಖವನ್ನೂ ನೋಡಿಲ್ಲ. ಅವಳಿಗೆ ಈಗ ಮೂರು ವರ್ಷ. ಆದರೆ, ನಾನು ಇನ್ನೂ ಅವಳನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿಲ್ಲ."

ಆಲಿಯಾಳನ್ನು ಮತ್ತೆ ಭೇಟಿಯಾಗಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದ್ದೀರಾ ಎಂದು ಕೇಳಿದಾಗ , ಆಲಿಯಾ ಮೇಲಿನ ಗೌರವದಿಂದ ಅದನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸಿದೆ ಎಂದು ಮುಖೇಶ್ ಹೇಳಿದರು. "ನಾನು ಅವಳನ್ನು ಯಾವುದೇ ಮುಜುಗರದ ಅಥವಾ ಕಷ್ಟಕರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇರಿಸಲು ಬಯಸದ ಕಾರಣ ನಾನು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಲೂ ಇಲ್ಲ. ನಾನು ಅವಳಿಗೆ ಸಂದೇಶ ಕಳುಹಿಸಲಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ನಾನು ಅವಳಿಗಾಗಿ ಪೂರ್ಣ ಹೃದಯದಿಂದ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದೆ" ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.
 

