ಪ್ರೀತಿಸಿದ್ದ ಒಂದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ವಿವಾಹಿತನ ಮದುವೆಯಾದ ಹೇಮಾಮಾಲಿನಿ! ಮಕ್ಕಳೊಂದಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಜೀವನ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವುದೇಕೆ?

why Hema Malini and dharmendra life : ಬಾಲಿವುಡ್‌ನ ಡ್ರೀಮ್‌ ಗರ್ಲ್‌ ಹೇಮಾ ಮಾಲಿನಿ ಯಾವಾಗಲೂ ತಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾಗಳಿಗಿಂತ, ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದ ಬಗ್ಗೆಯೇ ಯಾವಾಗಲೂ ಚರ್ಚೆಯಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಅವರ ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನದ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಲವು ಅಚ್ಚರಿಯ ವಿಚಾರಗಳು ಸಂಚಲನ ಮೂಡಿಸಿವೆ.  

Written by - Zee Kannada News Desk | Last Updated : Nov 10, 2025, 05:48 PM IST
why Hema Malini and dharmendra life :ಬಾಲಿವುಡ್‌ನ ಡ್ರೀಮ್ ಗರ್ಲ್ ಎಂದೇ ಖ್ಯಾತಿ ಪಡೆದ ಹೇಮಾ ಮಾಲಿನಿ, ತಮ್ಮ ಸೌಂದರ್ಯ, ಶಿಸ್ತು ಮತ್ತು ಶಕ್ತಿಯ ಸಂಕೇತವಾಗಿ ಇಂದಿಗೂ ಗುರುತಿಸಲ್ಪಡುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಈ ಹಿಂದೆ ತುಂಬಾ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಮತ್ತು ವಿಭಿನ್ನ ಕಥೆಯೂ ಇದೆ — ಅದು ಧರ್ಮೇಂದ್ರ ಅವರೊಂದಿಗಿನ ಅವರ ಪ್ರೇಮ ಮತ್ತು ವಿವಾಹ ಜೀವನ. ಈ ಪ್ರೇಮಕಥೆ 1970ರ ದಶಕದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾ ಸೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಆರಂಭವಾಯಿತು. ಆಗ ಧರ್ಮೇಂದ್ರ ಈಗಾಗಲೇ ವಿವಾಹಿತರಾಗಿದ್ದರು ಮತ್ತು ಅವರಿಗೆ ನಾಲ್ಕು ಮಕ್ಕಳು ಇದ್ದರು. ಇನ್ನೊಂದೆಡೆ ಹೇಮಾ ಮಾಲಿನಿ ತಮ್ಮ ನಟನಾ ಜೀವನದ ಉತ್ತುಂಗದಲ್ಲಿದ್ದರು.

ತೆರೆಯ ಮೇಲಿನ ಅವರ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ವಾಸ್ತವದಲ್ಲೂ ಪ್ರೀತಿಯಾಗಿ ಬೆಳೆಯಿತು. ಇಬ್ಬರ ಪ್ರೇಮಕಥೆ ಚರ್ಚೆಗೆ ಗ್ರಾಸವಾಯಿತು, ಆದರೆ ಅದು ಸುಲಭದ ಪ್ರೀತಿ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಧರ್ಮೇಂದ್ರ ಅವರು ತಮ್ಮ ಮೊದಲ ಪತ್ನಿ ಪ್ರಕಾಶ್ ಕೌರ್ ಅವರನ್ನು ವಿಚ್ಛೇದನ ನೀಡದೆ ಹೇಮಾ ಮಾಲಿನಿಯನ್ನು ಮದುವೆಯಾಗುವ ನಿರ್ಧಾರ ಕೈಗೊಂಡರು. ಈ ನಿರ್ಧಾರ ದೇಶದಾದ್ಯಂತ ದೊಡ್ಡ ಸಂಚಲನ ಸೃಷ್ಟಿಸಿತು. ಸಮಾಜದ ವಿರೋಧ ಮತ್ತು ಟೀಕೆಗಳ ನಡುವೆಯೂ ಅವರು ಪರಸ್ಪರ ಬೆಂಬಲವಾಗಿ ನಿಂತರು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಒಂದಲ್ಲ.. ಎರಡಲ್ಲ.. ಬರೋಬ್ಬರಿ ಐದು ಬಾರಿ ಮದುವೆಯಾದ ಖ್ಯಾತ ನಟ! ಕೊನೆಗೆ ಈತ ಪ್ರಾಣಬಿಟ್ಟಿದ್ದು ಯಾವ ರೀತಿ ಗೊತ್ತಾ?

ಆದರೆ ವಿವಾಹವಾದ ನಂತರವೂ, ಹೇಮಾ ಮತ್ತು ಧರ್ಮೇಂದ್ರ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಬದುಕಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದರು. ಧರ್ಮೇಂದ್ರ ಅವರು ತಮ್ಮ ಮೊದಲ ಕುಟುಂಬದೊಂದಿಗೆ ಜುಹುವಿನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಹೇಮಾ ಅವರು ಹತ್ತಿರದಲ್ಲೇ ಮನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತಮ್ಮ ಇಬ್ಬರು ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳಾದ ಇಶಾ ಮತ್ತು ಅಹಾನಾ ಡಿಯೋಲ್‌ರನ್ನು ಬೆಳೆಸಿದರು.

ಹೇಮಾ ಮಾಲಿನಿಯ ಅಧಿಕೃತ ಜೀವನಚರಿತ್ರೆ “ಹೇಮಾ ಮಾಲಿನಿ: ಬಿಯಾಂಡ್ ದ ಡ್ರೀಮ್ ಗರ್ಲ್” ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಅವರು ಈ ನಿರ್ಧಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ, “ನಾನು ಯಾರಿಗೂ ನೋವು ಕೊಡಲು ಬಯಸಲಿಲ್ಲ. ಧರಂ ಜೀ ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಬೆಳೆಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ್ದರಿಂದ ನಾನು ಸಂತೋಷಯಾಗಿದ್ದೇನೆ. ಅವರು ಆದರ್ಶ ತಂದೆಯಂತೆ ತಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ.”

ಧರ್ಮೇಂದ್ರ ಅವರ ಮೊದಲ ಪತ್ನಿ ಪ್ರಕಾಶ್ ಕೌರ್ ಅವರನ್ನು ಅವರು ಕೆಲವೇ ಬಾರಿ ಭೇಟಿಯಾದರೂ, ನಂತರ ಎಂದಿಗೂ ಭೇಟಿಯಾಗಿಲ್ಲ. ಹೇಮಾ ಅವರ ಮನೆಯಿಂದ ಧರ್ಮೇಂದ್ರ ಅವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅಂತರ ಅತಿ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದರೂ, ಅವರು ಎಂದಿಗೂ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿಲ್ಲ. ಈ ಅಂತರವೇ ಅವರ ಸಂಬಂಧದ ಗೌರವ ಮತ್ತು ಶಾಂತ ಪ್ರೀತಿಯ ಸಂಕೇತವಾಗಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಬಾಲಿವುಡ್‌ನ ಹಿರಿಯ ನಟ ಧರ್ಮೇಂದ್ರ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲು: ವೆಂಟಿಲೇಟರ್‌ನಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ...

ಒಂದು ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಹೇಮಾ ಹೇಳಿದರು, “ನನಗೆ ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬೇಸರ ಇಲ್ಲ. ನಾನು ನನ್ನ ಒಂಟಿ ಜೀವನದಲ್ಲಿಯೇ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಇದ್ದೇನೆ. ನನಗೆ ಇಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಅವರನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಳೆಸಿದ್ದೇನೆ. ಧರಂ ಜೀ ಯಾವಾಗಲೂ ನನ್ನೊಂದಿಗಿದ್ದರು. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಜೀವನವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಲು ಒತ್ತಾಯಿಸುತ್ತವೆ.”

ಇತ್ತೀಚೆಗೆ, ಬಾಬಿ ಡಿಯೋಲ್ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ್ದು, ಧರ್ಮೇಂದ್ರ ಅವರು ತಮ್ಮ ಮೊದಲ ಪತ್ನಿ ಪ್ರಕಾಶ್ ಕೌರ್ ಅವರ ಜೊತೆ ಖಂಡಾಲಾ ಬಂಗಲೆಯಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದು. ಈ ಎಲ್ಲದರ ಮಧ್ಯೆಯೂ ಹೇಮಾ ಮಾಲಿನಿ ಮತ್ತು ಧರ್ಮೇಂದ್ರ ಅವರ ನಡುವಿನ ಬಾಂಧವ್ಯ ಪ್ರೀತಿ, ಗೌರವ ಮತ್ತು ತ್ಯಾಗದಿಂದ ತುಂಬಿದೆ — ಅದು ನಿಜವಾದ ಸಂಬಂಧದ ಅರ್ಥವನ್ನು ಸಾರುತ್ತದೆ.
 

Hema MaliniDharmendrabollywood couple hema malini dharmendraPrakash Kaurhema malini husband dharmendra

