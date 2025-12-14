ʼಹೇಳುವುದು ಒಂದು, ತೋರಿಸುವುದು ಇನ್ನೊಂದು.. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ನಾನು ನಟನೆ ನಿಲ್ಲಿಸಿದೆʼ.. ಖ್ಯಾತ ಗಾಯಕಿಯ ಬಹಿರಂಗ ಹೇಳಿಕೆ!

Singer smitha: ತೆಲುಗು ಚಲನಚಿತ್ರೋದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಪಾಪ್ ಗಾಯಕಿಯಾಗಿ ಟ್ರೆಂಡ್ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಸಿಂಗರ್.. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಟಿಯಾಗಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದ ವಿಫಲ ಅನುಭವವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಗಾಯಕಿ ಸ್ಮಿತಾ 2000 ರ ದಶಕದಲ್ಲಿ 'ಮಸಕ ಮಸಕ ಕಚ್ಚಿಲೋ' ಆಲ್ಬಮ್ ಹಾಡಿನೊಂದಿಗೆ ಯುವಕರಲ್ಲಿ ಸಂಚಲನ ಮೂಡಿಸಿದರು. ಹಾಡುಗಳೊಂದಿಗೆ ಯಶಸ್ಸಿನ ಶಿಖರವನ್ನು ತಲುಪಿದ ಸ್ಮಿತಾ.. ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ ನಟನೆಯಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದರೂ, ಕೇವಲ ಒಂದು ಚಲನಚಿತ್ರ ಅನುಭವದಿಂದಾಗಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ನಟನಾ ವೃತ್ತಿಜೀವನಕ್ಕೆ ಪೂರ್ಣ ವಿರಾಮ ಹಾಕಿದರು.
ಇತ್ತೀಚೆಗೆ, ಸ್ಮಿತಾ ತಮ್ಮ ಹೊಸ ಹಾಡಿನ ಪ್ರಚಾರಕ್ಕಾಗಿ ಹೈದರಾಬಾದ್ನಲ್ಲಿ ಮಾಧ್ಯಮಳೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದರು.. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ.. ನಟಿಯಾಗಿ ತಾವು ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡುವುದನ್ನು ಏಕೆ ನಿಲ್ಲಿಸಿದರು ಎಂಬುದನ್ನು ವಿವರಿಸಿದರು. "ನನ್ನ ಗಾಯಕಿ ವೃತ್ತಿಜೀವನ ಉತ್ತುಂಗದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ, ವೆಂಕಟೇಶ್ ಅವರ 'ಮಲ್ಲೇಶ್ವರಿ' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಾನು ಒಂದು ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದೆ. ಅದು ಒಂದು ತಪ್ಪು. ನಮಗೆ ಒಂದು ವಿಷಯ ಹೇಳಲಾಯಿತು, ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ವಿಷಯವಿತ್ತು. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ನಾನು ಅಂದಿನಿಂದ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿದೆ," ಎಂದು ಸ್ಮಿತಾ ತಮ್ಮ ಅನುಭವವನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದರು.
ಚಲನಚಿತ್ರೋದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಅವರು ಹೇಳಲಾಗುವ ಪಾತ್ರ ಮತ್ತು ಪರದೆಯ ಮೇಲೆ ಅವರು ನೋಡುವ ಪಾತ್ರದ ನಡುವಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸವು ಅನೇಕ ನಟರು ಎದುರಿಸುವ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಿದೆ. ಸ್ಟಾರ್ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಹೊಂದಿರುವ ಸ್ಮಿತಾ ಕೂಡ ಇದೇ ರೀತಿಯ ಅನುಭವವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರು, ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸಂಗೀತದ ಮೇಲೆ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದರು. ಸ್ಮಿತಾ ಪಾಪ್ ಗಾಯಕಿಯಾಗಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ನಟಿ, ಆಂಕರ್ ಮತ್ತು ಉದ್ಯಮಿಯಾಗಿಯೂ ಹೆಸರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ತಮ್ಮಲ್ಲಿರುವ ಗಾಯಕಿಯನ್ನು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಅರಿತುಕೊಂಡ ಸ್ಮಿತಾ ಈಗ ತಮ್ಮ ಹಳೆಯ ಹಿಟ್ ಹಾಡು 'ಮಸಕಾ ಮಸಕಾ'ದ ಹೊಸ ಆವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸಲು ಸಿದ್ಧರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ನಟನೆಯಿಂದ ದೂರವಿದ್ದರೂ, ಸ್ಮಿತಾ ಸಂಗೀತ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಪುನಃ ಸ್ಥಾಪಿಸುವಲ್ಲಿ ನಿರತರಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಸ್ಮಿತಾ ಹಾಡಿರುವ "ಮಸಕ ಮಸಕ ಕಾಕ್ಥಿಲೋ" ಹಾಡು ಅವರ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಅತ್ಯಂತ ಜನಪ್ರಿಯ ಪಾಪ್ ಆಲ್ಬಮ್ ಗಾಯಕಿ ಎಂದು ಗುರುತಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. - ಅವರು ಅದನ್ನು ದೇವು ಕನಾ ಮನುಶುಲು (1973) ಚಿತ್ರದಿಂದ ರೀಮೇಕ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ರಿಮೇಕ್ ಆವೃತ್ತಿಯನ್ನು 2000 ರಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಅವರು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಹೊಸ ಪ್ರಯೋಗವನ್ನು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇಂದಿನ ಯುವಕರನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸಲು ಅವರು ಅದೇ ಹಾಡಿನ ರ್ಯಾಪ್ ಆವೃತ್ತಿಯನ್ನು ರಚಿಸಿದರು. ಅವರು ನಟ ಮತ್ತು ರ್ಯಾಪರ್ ನೋಯೆಲ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕಿದರು. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಒಂದು ವೀಡಿಯೊ ಹಾಡನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು. "ಮಸಕ ಮಸಕ ಕಾಕ್ಥಿಲೋ" ಹಾಡು ತೆಲುಗು ಪಾಪ್ ಸಂಗೀತಕ್ಕೆ ಹೊಸ ಜೀವ ತುಂಬಿತು. ಹೊಸದಾಗಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಹೊಸ ಆವೃತ್ತಿ ಹೇಗೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನೋಡೋಣ.
