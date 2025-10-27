English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Entertainment
  • ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ ಪ್ರಭಾಸ್‌ ಜೊತೆ ಸಮಂತಾ ಒಂದೇ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿಲ್ಲ! ಕಾರಣವೇನು ಗೊತ್ತೇ?

samantha-prabhas: ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಈ ಇಬ್ಬರೂ ಒಂದೇ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಇದರ ಹಿಂದಿನ ನಿಜವಾದ ಕಾರಣ ಹಲವರಿಗೆ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ.  

Oct 27, 2025
  • ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಬೆಳ್ಳಿ ಪರದೆಯ ಮೇಲೆ ಕೆಲವು ಕಾಂಬೊಗಳನ್ನು ನೋಡಲು ಕಾತುರದಿಂದ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ
  • ರೆಬೆಲ್ ಸ್ಟಾರ್ ಪ್ರಭಾಸ್ ಮತ್ತು ಸ್ಟಾರ್ ನಟಿ ಸಮಂತಾ ಅವರ ಜೋಡಿ ಅಂತಹ ಒಂದು ಕ್ರೇಜಿ ಕಾಂಬೊ ಆಗಿದೆ

 Prabhas Samantha combo: ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಬೆಳ್ಳಿ ಪರದೆಯ ಮೇಲೆ ಕೆಲವು ಕಾಂಬೊಗಳನ್ನು ನೋಡಲು ಕಾತುರದಿಂದ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ರೆಬೆಲ್ ಸ್ಟಾರ್ ಪ್ರಭಾಸ್ ಮತ್ತು ಸ್ಟಾರ್ ನಟಿ ಸಮಂತಾ ಅವರ ಜೋಡಿ ಅಂತಹ ಒಂದು ಕ್ರೇಜಿ ಕಾಂಬೊ ಆಗಿದೆ. ಇಬ್ಬರೂ ಅಪಾರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರೂ, ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಒಂದೇ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಇದರ ಹಿಂದಿನ ನಿಜವಾದ ಕಾರಣ ಹಲವರಿಗೆ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ. ಡಾರ್ಲಿಂಗ್ ಒಮ್ಮೆ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟ ಉತ್ತರವನ್ನು ನೀಡಿದರು.

ಈ ಇಬ್ಬರೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಟಿಸದಿರಲು ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ ಅವರ ನಡುವಿನ ಎತ್ತರದ ಅಂತರ ಎಂದು ಪ್ರಭಾಸ್ ಈ ಹಿಂದೆ ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದರು. ಪ್ರಭಾಸ್ ಆರು ಅಡಿ ಎತ್ತರವಿದ್ದರೆ, ಸಮಂತಾ ಸುಮಾರು 5 ಅಡಿ 2 ಇಂಚು. ಸುಮಾರು 10 ಇಂಚುಗಳಷ್ಟು ವ್ಯತ್ಯಾಸವಿದ್ದು, ಚಲನಚಿತ್ರ ನಿರ್ಮಾಪಕರಿಗೆ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಫ್ರೇಮ್‌ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿಸುವುದು, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಪ್ರಣಯ ದೃಶ್ಯಗಳನ್ನು ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿ ತೋರಿಸುವುದು ದೊಡ್ಡ ಕೆಲಸವಾಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಮತ್ತು ನಿರ್ಮಾಪಕರು ಈ ಕಾಂಬೊವನ್ನು ಹೊಂದಿಸುವಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ರಿಸ್ಕ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ.

‌ಎತ್ತರ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಈ ಜೋಡಿಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸರಿಹೊಂದುವ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಇಲ್ಲದಿರುವುದು ಕೂಡ ಮತ್ತೊಂದು ಕಾರಣ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, 2019 ರ ಬ್ಲಾಕ್‌ಬಸ್ಟರ್ ಚಿತ್ರ ಸಾಹೋದಲ್ಲಿ ಸಮಂತಾ ಅವರನ್ನು ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಅಂತಿಮವಾಗಿ, ಆ ಅವಕಾಶ ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟಿ ಶ್ರದ್ಧಾ ಕಪೂರ್ ಅವರಿಗೆ ದಕ್ಕಿತು. ಇದಲ್ಲದೆ, ನಾಗ್ ಅಶ್ವಿನ್ ನಿರ್ದೇಶನದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಭಾಸ್ ಅವರ ಮುಂಬರುವ ಯೋಜನೆಗೆ ಸಮಂತಾ ಅವರನ್ನು ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ಸಂಪರ್ಕಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂಬ ಮಾತು ಉದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಬಂದಿತ್ತು. ಆದರೆ, ನಿರ್ದೇಶಕರ ಸೃಜನಶೀಲ ದೃಷ್ಟಿಕೋನಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಈ ಪ್ರಸ್ತಾಪವನ್ನು ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ಇಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ.. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ-ʼ100 ಬಾರಿ ಮುಖ ತೊಳೆದರೂ ಆತನ ತುಟಿಗಳಿಗೆ ಮುತ್ತಿಡುವ ಮನಸ್ಸಾಗಲಿಲ್ಲʼ.. ಸ್ಟಾರ್‌ ನಟನೊಂದಿಗಿನ ಅನುಭವ ಹಂಚಿಕೊಂಡ ನಟಿ!  

 ಸಮಂತಾ ಅವರ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಹಾದಿ ಮತ್ತು ಅವರ ಆರೋಗ್ಯ ಕೂಡ ಈ ಕಾಂಬೊ ಸೆಟ್ ಆಗದಿರಲು ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಅವರು ಮೈಯೋಸಿಟಿಸ್ ಎಂಬ ಆಟೋಇಮ್ಯೂನ್ ಸ್ಥಿತಿಯಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಘೋಷಿಸಿದ ನಂತರ, ಅವರು ತಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಗಮನಹರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಇಷ್ಟಪಡುವ ಮತ್ತು ಅಭಿನಯಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶವಿರುವ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್‌ಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.  ಪ್ರಮಾಣಕ್ಕಿಂತ ಗುಣಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ, ಅವರು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುವ ಚಿತ್ರಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ. ಇದು ಪ್ರಭಾಸ್ ಜೊತೆ ಕಾಂಬೊ ಸೆಟ್ ಆಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದೆ.

 ಈ ಕಾರಣಗಳ ಹೊರತಾಗಿಯೂ, ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ನಿರಾಶೆಗೊಳ್ಳುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ಪ್ರಭಾಸ್ ಮತ್ತು ಸಮಂತಾ ಇಬ್ಬರೂ ಇನ್ನೂ ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಉತ್ತುಂಗದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಭಾಸ್ ಸಲಾರ್: ಭಾಗ 2 ಮತ್ತು ಸ್ಪಿರಿಟ್‌ನಂತಹ ಪ್ಯಾನ್-ಇಂಡಿಯಾ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಿರತರಾಗಿದ್ದರೆ, ಸಮಂತಾ ಸಿಟಾಡೆಲ್‌ನ ಭಾರತೀಯ ಆವೃತ್ತಿ ಮತ್ತು ರಕ್ತ್ ಬ್ರಹ್ಮಂದ್: ದಿ ಬ್ಲಡಿ ಕಿಂಗ್‌ಡಮ್‌ನಂತಹ ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿ ನಿರತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಉದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಯಾರಿಗೂ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ. ಅವರಿಬ್ಬರ ತಾರಾಪಟ್ಟಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಕೆಯಾಗುವ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಹೊಂದಿಸಿದರೆ, ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿದ್ದ ಅಡೆತಡೆಗಳನ್ನು ನಿವಾರಿಸಿ ನಾವು ಈ ಕ್ರೇಜಿ ಕಾಂಬೊವನ್ನು ಬೆಳ್ಳಿ ಪರದೆಯ ಮೇಲೆ ನೋಡಬಹುದು. ಅಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ, ಈ ಕನಸಿನ ಜೋಡಿ ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ನಿರೀಕ್ಷಿತ 'ವಾಟ್ ಇಫ್' ಕಾಂಬೊ ಆಗಿ ಉಳಿಯುತ್ತದೆ. 

About the Author

Savita M B

ಸವಿತಾ ಎಂ.ಬಿ ಅವರು ZEE ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ಡಿಜಿಟಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಬ್‌ ಎಡಿಟರ್‌ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ಎಂಟರ್‌ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್, ಹೆಲ್ತ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ವೈರಲ್‌, ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್‌ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ವಿಭಾಗಗಳ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ತಲುಪಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. 2023ರಿಂದ ಇವರು ವಾಹಿನಿಗಾಗಿ ಶ್ರಮಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

...Read More

