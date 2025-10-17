English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Entertainment
  • ʻಲಕ್ಕಿʼ ಸಿನಿಮಾ ಬಳಿಕ ಯಶ್‌ ಜೊತೆ ರಮ್ಯಾ ನಟಿಸದಿರಲು ಕಾರಣ ಏನು?

ʻಲಕ್ಕಿʼ ಸಿನಿಮಾ ಬಳಿಕ ಯಶ್‌ ಜೊತೆ ರಮ್ಯಾ ನಟಿಸದಿರಲು ಕಾರಣ ಏನು?

Ramya Yash Movie: ಯಶ್ ಮತ್ತು ರಮ್ಯಾ ಲಕ್ಕಿ ಸಿನಿಮಾ ಬಳಿಕ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಟಿಸಲೇ ಇಲ್ಲ.    

Written by - Chetana Devarmani | Last Updated : Oct 17, 2025, 06:16 PM IST
ʻಲಕ್ಕಿʼ ಸಿನಿಮಾ ಬಳಿಕ ಯಶ್‌ ಜೊತೆ ರಮ್ಯಾ ನಟಿಸದಿರಲು ಕಾರಣ ಏನು?

ರಾಕಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ಯಶ್ ಮತ್ತು ಸ್ಯಾಂಡಲ್‌ವುಡ್‌ ಕ್ವೀನ್‌ ರಮ್ಯಾ ಇಬ್ಬರೂ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಫೇಮಸ್‌ ತಾರೆಯರು. ಪ್ರತಿಭಾನ್ವಿತ ಕಲಾವಿದರು. ಯಶ್‌ ಮತ್ತು ರಮ್ಯಾ ಜೋಡಿ ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸಖತ್‌ ಸದ್ದು ಮಾಡಿತ್ತು. 

ಬಘೀರ ನಿರ್ದೇಶಕ ಡಾ.ಸೂರಿ ಆಕ್ಷನ್‌ ಕಟ್‌ ಹೇಳಿದ್ದ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ರಮ್ಯಾ ಮತ್ತು ಯಶ್‌ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಟಿಸಿದ್ದರು. ರಮ್ಯಾ ಮತ್ತು ಯಶ್‌ ಕೆಮೆಸ್ಟ್ರಿ ಸಿನಿಪ್ರಿಯರ ಮನಗೆದ್ದಿತ್ತು. 

ಈ ಸಿನಿಮಾ ಹೆಸರೇ ಲಕ್ಕಿ. ರಮ್ಯಾ ಹಾಗೂ ಯಶ್ ಅವರ ಲಕ್ಕಿ ಸಿನಿಮಾ ಸಖತ್‌ ಕ್ರೇಜ್‌ ಕ್ರಿಯೇಟ್‌ ಮಾಡಿತ್ತು. ರಮ್ಯಾ ಹಾಗೂ ಯಶ್ ಜೋಡಿಯನ್ನು ತೆರೆ ಮೇಲೆ ಜನರು ಇಷ್ಟಪಟ್ಟರು. 

ಯಶ್ ಮತ್ತು ರಮ್ಯಾ ಲಕ್ಕಿ ಸಿನಿಮಾ ಬಳಿಕ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಟಿಸಲೇ ಇಲ್ಲ. ರಮ್ಯಾ ಹಾಗೂ ಯಶ್ ಅವರನ್ನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ತೆರೆ ಮೇಲೆ ನೋಡಬೇಕೆಂಬ ಅವರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಕನಸು ನನಸಾಗಲೇ ಇಲ್ಲ. 

ಲಕ್ಕಿ ಸಿನಿಮಾ ನಂತರ ರಮ್ಯಾ ಹಾಗೂ ಯಶ್ ಯಾಕೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬೇರೆ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಟಿಸಲಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಈಗಲೂ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರವಿಲ್ಲ. 

ಕೆಲವು ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಇಬ್ಬರ ನಡುವೆ ಮನಸ್ತಾಪವಾಗಿತ್ತಂತೆ. ಆದರೆ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ನಿಖರ ಮಾಹಿತಿ ಹೊರಬಿದ್ದಿಲ್ಲ.

ಅದೇನೆ ಇರಲಿ ಯಶ್ ಮತ್ತು ರಮ್ಯಾ ಅವರನ್ನ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ತೆರೆ ಮೇಲೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನೋಡಬೇಕೆಂಬ ಬಯಕೆ ಸಿನಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರದ್ದಾಗಿದೆ. 

Chetana Devarmani

" ಚೇತನಾ ದೇವರಮನಿ ಅವರು ಪ್ರಸ್ತುತ ʻಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ʼ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ Senior Sub Editor ಆಗಿ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಚೇತನಾ ದೇವರಮನಿ ಅವರು ಅನುಭವಿ ಪತ್ರಕರ್ತರಾಗಿದ್ದು, ಮಾಧ್ಯಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ 7 ವರ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಸಿನಿಮಾ, ಕ್ರೈಂ, ಆರೋಗ್ಯ, ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್, ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. 2018ರಲ್ಲಿ ʻರಾಮೋಜಿ ಗ್ರೂಪ್‌ʼನ ಈಟಿವಿ ಭಾರತ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನ ಆರಂಭಿಸಿದ ಇವರು ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬಳಿಕ 2021 ರಲ್ಲಿ ʻಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ ತಂಡ ಸೇರಿದರು. ...Read More

