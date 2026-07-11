ಒಂದೇ ಧ್ವನಿಯಲ್ಲಿ ಸಾವಿರ ಭಾವಗಳು: ಎಸ್.ಜಾನಕಿ ಏಕೆ 'ಸಿಂಗಿಂಗ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ' ಎನ್ನಿಸಿಕೊಂಡರು?

S Janaki Singing University: ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಗಾಯನದ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ತೆರೆದರೆ, ಕೆಲವು ಧ್ವನಿಗಳು ಕೇವಲ ಹಾಡುಗಳಾಗಿ ಉಳಿಯುವುದಿಲ್ಲ; ಅವು ಭಾವನೆಗಳಾಗಿ, ನೆನಪುಗಳಾಗಿ, ಬದುಕಿನ ಭಾಗವಾಗಿ ಉಳಿಯುತ್ತವೆ. ಅಂತಹ ಅಪರೂಪದ ಧ್ವನಿಗಳಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲುವ ಹೆಸರು ಎಸ್.ಜಾನಕಿ. ಆರು ದಶಕಗಳಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಭಾರತೀಯ ಸಂಗೀತ ಲೋಕವನ್ನು ತಮ್ಮ ಮಾಂತ್ರಿಕ ಧ್ವನಿಯಿಂದ ಆಳಿದ ಅವರು ಕೇವಲ ಒಬ್ಬ ಗಾಯಕಿಯಲ್ಲ; ಅವರೇ ಒಂದು ಸಂಗೀತ ಲೋಕ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಸಂಗೀತಜ್ಞರು, ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಮತ್ತು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಅವರನ್ನು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ 'ಸಿಂಗಿಂಗ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ' ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಿದ್ದರು.
ಯಾವುದೇ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಂಗತಿಯಲ್ಲ. ಆದರೆ ಎಸ್.ಜಾನಕಿ ಅವರ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಅದು ಅಕ್ಷರಶಃ ಸತ್ಯ. ಏಕೆಂದರೆ ಅವರ ಧ್ವನಿಯಲ್ಲಿದ್ದ ವೈವಿಧ್ಯ, ಭಾವಪ್ರಕಟನೆ, ಭಾಷಾ ಹಿಡಿತ ಮತ್ತು ಸಂಗೀತದ ಆಳವನ್ನು ಒಂದೇ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಕಲಾವಿದ ಸಾಧಿಸಿರುವುದು ವಿರಳ.
ಧ್ವನಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಅದು ಭಾವನೆಗಳ ಜಗತ್ತು
ಎಸ್.ಜಾನಕಿ ಅಮ್ಮನವರು ಹಾಡಿದಾಗ ಕೇಳುಗರಿಗೆ ಗಾಯಕಿಯ ಧ್ವನಿ ಕೇಳಿಸುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ; ಹಾಡಿನ ಪಾತ್ರವೇ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿರುವ ಅನುಭವವಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಹಾಡು ಸಂತಸದದ್ದಾಗಿದ್ದರೆ ಅವರ ಧ್ವನಿಯಲ್ಲೂ ನಗು ಇರುತ್ತಿತ್ತು. ದುಃಖದ ಹಾಡಾದರೆ ಕಣ್ಣೀರು ಕೇಳಿಸುತ್ತಿತ್ತು. ಪ್ರೇಮಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಮೃದುತ್ವ, ಭಕ್ತಿಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿ, ಜಾನಪದ ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಮಣ್ಣಿನ ಸೊಗಡು, ಮಕ್ಕಳ ಹಾಡಿನಲ್ಲಿ ಮುಗ್ಧತೆ ಪ್ರತಿ ಹಾಡಿಗೂ ಅವರು ಹೊಸ ಧ್ವನಿಯನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಹಾಡನ್ನು ಹಾಡುವುದು ಮತ್ತು ಹಾಡನ್ನು ಬದುಕುವುದು ಎಂಬುದರಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಿದೆ. ಎಸ್.ಜಾನಕಿ ಎರಡನೆಯದನ್ನು ಆರಿಸಿಕೊಂಡವರು.
ಒಂದೇ ಧ್ವನಿಯಲ್ಲಿ ನೂರಾರು ರೂಪಗಳು
ಎಸ್.ಜಾನಕಿ ಅವರ ಅತ್ಯಂತ ದೊಡ್ಡ ಶಕ್ತಿ ಎಂದರೆ ವಾಯ್ಸ್ ಮಾಡ್ಯುಲೇಷನ್. ಧ್ವನಿಯನ್ನು ಕಥೆಯ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಬದಲಾಯಿಸುವ ಅದ್ಭುತ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಅವರಲ್ಲಿತ್ತು. ಅವರು ಬೇಕಾದರೆ ಪುಟ್ಟ ಮಗುವಿನಂತೆ ಹಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ವಯಸ್ಸಾದ ಮಹಿಳೆಯ ಧ್ವನಿಯಲ್ಲೂ ಹಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಗ್ರಾಮೀಣ ಮಹಿಳೆಯ ಮಾತಿನ ಶೈಲಿಯಲ್ಲೂ, ನಗರ ಯುವತಿಯ ಮೃದು ಧ್ವನಿಯಲ್ಲೂ ಒಂದೇ ಸಹಜತೆಯಿಂದ ಹಾಡಬಲ್ಲವರಾಗಿದ್ದರು. ಈ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವೇ ಅವರನ್ನು ಇತರ ಗಾಯಕರಿಗಿಂತ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿಸಿತು.
ಸಾವಿರಾರು ಹಾಡುಗಳು... ಸಾವಿರಾರು ಭಾವಗಳು
ಎಸ್.ಜಾನಕಿ ಸುಮಾರು ಎರಡು ದಶಕಗಳಲ್ಲ, ಆರು ದಶಕಗಳಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಸಕ್ರಿಯರಾಗಿದ್ದರು. ಕನ್ನಡ, ತಮಿಳು, ತೆಲುಗು, ಮಲಯಾಳಂ, ಹಿಂದಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಭಾರತೀಯ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ಸಾವಿರಾರು ಹಾಡುಗಳನ್ನು ಹಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರತಿ ಭಾಷೆಯ ಉಚ್ಚಾರಣೆ, ಪದಗಳ ಸೊಗಸು, ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಸ್ಪರ್ಶ ಇವೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಅವರು ಅಷ್ಟೇ ನಿಖರವಾಗಿ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಹೀಗಾಗಿ ಆ ಭಾಷೆಯವರೇ ಹಾಡಿರುವಂತೆ ಅವರ ಹಾಡುಗಳು ಕೇಳಿಸುತ್ತಿದ್ದವು.
ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಮೊದಲ ಆಯ್ಕೆ
ಜಿ.ಕೆ.ವೆಂಕಟೇಶ್, ರಾಜನ್–ನಾಗೇಂದ್ರ, ಹಂಸಲೇಖ, ಇಳಯರಾಜಾ, ಎಂ.ಎಸ್.ವಿಶ್ವನಾಥನ್, ಕೆ.ವಿ.ಮಹಾದೇವನ್, ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ದಿಗ್ಗಜ ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶಕರಿಗೆ ಎಸ್.ಜಾನಕಿ ಅತ್ಯಂತ ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ಗಾಯಕಿಯಾಗಿದ್ದರು. ಯಾವ ರೀತಿಯ ಹಾಡೇ ಬಂದರೂ ಜಾನಕಿ ಅದನ್ನು ಜೀವಂತಗೊಳಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆ ಅವರಿಗಿತ್ತು. ಕಠಿಣ ಸಂಗೀತ ಸಂಯೋಜನೆಯಾಗಲಿ, ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಭಾವನೆಗಳ ಹಾಡಾಗಲಿ ಜಾನಕಿ ಅವರ ಧ್ವನಿ ಅದಕ್ಕೆ ನ್ಯಾಯ ಒದಗಿಸುತ್ತಿತ್ತು.
ಸಂಗೀತ ಶಾಲೆಯಂತಿದ್ದ ಅವರ ಹಾಡುಗಳು
ಇಂದಿಗೂ ಅನೇಕ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಗಾಯಕರು ಎಸ್.ಜಾನಕಿ ಅವರ ಹಾಡುಗಳನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸದ ಭಾಗವಾಗಿ ಬಳಸುತ್ತಾರೆ. ಉಸಿರಿನ ನಿಯಂತ್ರಣ, ಸ್ವರಶುದ್ಧತೆ, ಭಾವಪ್ರಕಟನೆ, ಪದಗಳ ಸ್ಪಷ್ಟತೆ, ಧ್ವನಿ ನಿಯಂತ್ರಣ—ಇವೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಕಲಿಯಲು ಅವರ ಹಾಡುಗಳೇ ಪಾಠವಾಗಿವೆ. ಅನೇಕ ಸಂಗೀತ ಶಿಕ್ಷಕರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ, "ಮೊದಲು ಎಸ್.ಜಾನಕಿ ಅವರ ಹಾಡುಗಳನ್ನು ಕೇಳಿ" ಎಂದು ಹೇಳುವುದಕ್ಕೂ ಇದೇ ಕಾರಣ.
ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳಿಗಿಂತ ದೊಡ್ಡದು ಜನರ ಪ್ರೀತಿ
ಎಸ್.ಜಾನಕಿ ಅವರಿಗೆ ಅನೇಕ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹಾಗೂ ರಾಜ್ಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳು ಲಭಿಸಿವೆ. ಆದರೆ ಅವರನ್ನು ದೊಡ್ಡವರನ್ನಾಗಿಸಿದ್ದು ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳಲ್ಲ; ಜನರ ಪ್ರೀತಿ. ಒಂದು ತಲೆಮಾರಲ್ಲ, ಮೂರು-ನಾಲ್ಕು ತಲೆಮಾರುಗಳು ಅವರ ಹಾಡುಗಳನ್ನು ಕೇಳುತ್ತ ಬೆಳೆದಿವೆ. ಬೆಳಗಿನ ಭಕ್ತಿಗೀತೆಗಳಿಂದ ಹಿಡಿದು ರಾತ್ರಿ ಕೇಳುವ ಪ್ರೇಮಗೀತೆಗಳವರೆಗೆ, ಮದುವೆ ಸಮಾರಂಭಗಳಿಂದ ಹಿಡಿದು ರೇಡಿಯೋ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳವರೆಗೆ, ಎಸ್.ಜಾನಕಿ ಅವರ ಧ್ವನಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಜೀವನದ ಭಾಗವಾಗಿದೆ.
ಇಂದಿಗೂ ಏಕೆ ಪ್ರಸ್ತುತ?
ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಎಷ್ಟೇ ಮುಂದುವರಿದರೂ, ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ (AI) ಎಷ್ಟೇ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿದ್ದರೂ, ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದಿಂದ ಸೃಷ್ಟಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಎಸ್.ಜಾನಕಿ ಅವರ ಹಾಡುಗಳಲ್ಲಿ ಇರುವ ಆ ಸಹಜ ಭಾವ, ಆತ್ಮೀಯತೆ ಮತ್ತು ಜೀವಂತಿಕೆ ಇಂದಿಗೂ ಹೊಸದಾಗಿ ಕೇಳಿಸುತ್ತದೆ. ಅವರ ಹಾಡುಗಳು ಕಾಲದ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದಿವೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಹೊಸ ತಲೆಮಾರಿನ ಸಂಗೀತಾಸಕ್ತರೂ ಅವರ ಹಾಡುಗಳನ್ನು ಹುಡುಕಿ ಕೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
'ಸಿಂಗಿಂಗ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ' ಎಂಬ ಗೌರವಕ್ಕೆ ನಿಜವಾದ ಅರ್ಥ
ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಎಂದರೆ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಕಲಿಸುವ ಸ್ಥಳ. ಎಸ್.ಜಾನಕಿ ಅವರ ಧ್ವನಿಯೂ ಅದೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿತು. ಅವರು ಹಾಡಿದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹಾಡೂ ಸಂಗೀತದ ಒಂದು ಪಾಠವಾಯಿತು. ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಬೇಕು, ಪದಗಳಿಗೆ ಹೇಗೆ ಜೀವ ತುಂಬಬೇಕು, ಸಂಗೀತವನ್ನು ಹೇಗೆ ಗೌರವಿಸಬೇಕು ಎಂಬುದನ್ನು ಅವರ ಹಾಡುಗಳು ಕಲಿಸಿವೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಅವರನ್ನು ಕೇವಲ 'ಗಾಯಕಿ' ಎಂದು ಕರೆಯುವುದು ಸಾಕಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅವರು ಒಂದು 'ಸಿಂಗಿಂಗ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ'. ಅವರ ಹಾಡುಗಳೇ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕಗಳು, ಅವರ ಧ್ವನಿಯೇ ಪಾಠ, ಅವರ ಸಂಗೀತವೇ ಒಂದು ಶಾಶ್ವತ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ.
ಇಂದು ಎಸ್.ಜಾನಕಿ ದೈಹಿಕವಾಗಿ ನಮ್ಮೊಂದಿಗಿಲ್ಲದಿರಬಹುದು. ಆದರೆ ಭಾರತೀಯ ಸಂಗೀತದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸ್ವರದಲ್ಲೂ, ಕನ್ನಡದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅಮರ ಗೀತೆಯಲ್ಲೂ, ಕೋಟ್ಯಂತರ ಸಂಗೀತಪ್ರಿಯರ ಹೃದಯದಲ್ಲೂ ಅವರ ಧ್ವನಿ ಎಂದೆಂದಿಗೂ ಜೀವಂತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಎಸ್.ಜಾನಕಿ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯಲ್ಲ; ಅವರು ಭಾರತೀಯ ಸಂಗೀತದ ಜೀವಂತ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ.