ಹಿಂದೂ ಆಗಿದ್ದ ಫೇಮಸ್‌ ಗಾಯಕ ರೆಹಮಾನ್ ಇಸ್ಲಾಂಗೆ ಮತಾಂತರಗೊಳ್ಳಲು ಕಾರಣ ಈ ಭಯಾನಕ ಘಟನೆ!?

AR Rahman Life story: ರೆಹಮಾನ್ ಅವರ ನಿಜವಾದ ಹೆಸರು ದಿಲೀಪ್ ಕುಮಾರ್ ರಾಜಗೋಪಾಲ. ಅವರು ಚೆನ್ನೈನಲ್ಲಿ ಹಿಂದೂ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದರು.

Written by - Chetana Devarmani | Last Updated : Sep 7, 2025, 11:40 PM IST
AR Rahman Life story: ಎ.ಆರ್.ರೆಹಮಾನ್ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲೇ ಅತ್ಯಂತ ಖ್ಯಾತಿ ಪಡೆದ ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶಕರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು. ಅವರ ಹಾಡುಗಳು ಎವರ್‌ಗೀನ್‌ ಹಿಟ್ ಆಗಿವೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಎ.ಆರ್.ರೆಹಮಾನ್‌ ವಿಶ್ವ ದರ್ಜೆಯ ಸಂಗೀತಗಾರರಾದರು. ಆದರೆ ರೆಹಮಾನ್ ಅವರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹಲವು ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ತಿರುವುಗಳು ಸಂಭವಿಸಿವೆ. ಎ.ಆರ್.ರೆಹಮಾನ್ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಜನರಿಗೆ ತಿಳಿದಿಲ್ಲದ ಕೆಲವು ಆಸಕ್ತಿದಾಯಕ ವಿಷಯಗಳು ನಡೆದವು. ರೆಹಮಾನ್ ಅವರ ನಿಜವಾದ ಹೆಸರು ದಿಲೀಪ್ ಕುಮಾರ್ ರಾಜಗೋಪಾಲ. ಅವರು ಚೆನ್ನೈನಲ್ಲಿ ಹಿಂದೂ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದರು. ಎ.ಆರ್.ರೆಹಮಾನ್ ತಂದೆ ಆರ್.ಕೆ. ಶೇಖರ್ ನಿಧನರಾದರು. ಆಗ ರೆಹಮಾನ್‌ಗೆ ಕೇವಲ ಒಂಬತ್ತು ವರ್ಷ.

ತಂದೆಯ ಮರಣದ ನಂತರ ಕುಟುಂಬವು ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿತು. ತಂದೆ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿದ್ದ ಸಂಗೀತ ವಾದ್ಯಗಳನ್ನು ಬಾಡಿಗೆಗೆ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಕುಟುಂಬವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ರೆಹಮಾನ್ ದೊಡ್ಡವನಾದಂತೆ ತನ್ನ ತಾಯಿ ಮತ್ತು ತಂಗಿಯರ ಬೆಂಬಲಕ್ಕೆ ನಿಲ್ಲಬೇಕಾಯಿತು. ಶಾಲಾ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ, ಅವರು ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬವನ್ನು ಪೋಷಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಸರಿಯಾಗಿ ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ, ಅವರ ಕಷ್ಟಗಳು ತುಂಬಾ ಹೆಚ್ಚಾದವು. ತಿನ್ನಲು ಊಟವಿಲ್ಲದ ಸ್ಥಿತಿ ತಲುಪಿದರು. 

ಈ ಕಷ್ಟದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ರೆಹಮಾನ್ ದೇವರಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡರು. ಆದರೆ ಅವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಮಹಾನ್ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬಂದರು. ಅವರು ಸೂಫಿ ಗುರು ಕ್ವಾದ್ರಿ ಸಾಹೇಬ್. ಕ್ವಾದ್ರಿ ಸಾಹೇಬ್ ಅವರ ಬೋಧನೆಗಳು ರೆಹಮಾನ್ ಅವರ ಮೇಲೆ ಅಳಿಸಲಾಗದ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರಿದವು. ಅವರ ಮಾತುಗಳಿಂದ ಪ್ರೇರಿತರಾದ ರೆಹಮಾನ್ ಮತ್ತು ಅವರ ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರು ಇಸ್ಲಾಂ ಧರ್ಮದತ್ತ ಆಕರ್ಷಿತರಾದರು. ಹೀಗಾಗಿ 23 ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ತಾಯಿ ಮತ್ತು ಸಹೋದರಿಯರೊಂದಿಗೆ ಇಸ್ಲಾಂಗೆ ಮತಾಂತರಗೊಂಡರು. ಹೊಸ ಧರ್ಮವು ತಮಗೆ ಉತ್ತಮ ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ಉತ್ತಮ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ತಂದಿದೆ ಎಂದು ರೆಹಮಾನ್ ಸ್ವತಃ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ

ಒಬ್ಬ ಹಿಂದೂ ಜ್ಯೋತಿಷಿ ರೆಹಮಾನ್‌ಗೆ 'ಅಬ್ದುಲ್ ರೆಹಮಾನ್' ಎಂಬ ಮುಸ್ಲಿಂ ಹೆಸರನ್ನು ಸೂಚಿಸಿದರು. ನಸ್ರೀನ್ ಮುನ್ನಿ ಕಬೀರ್ ತಮ್ಮ  'ರೆಹಮಾನ್: ದಿ ಸ್ಪಿರಿಟ್ ಆಫ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್' ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಇದನ್ನು ರೆಹಮಾನ್ ಸ್ವತಃ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ವಾಸ್ತವವಾಗಿ, ರೆಹಮಾನ್‌ಗೆ ತನ್ನ ಹಳೆಯ ಹೆಸರು 'ದಿಲೀಪ್ ಕುಮಾರ್' ಇಷ್ಟವಾಗಲಿಲ್ಲ.

ನಟ ದಿಲೀಪ್ ಕುಮಾರ್ ಬಗ್ಗೆ ಅವರಿಗೆ ಗೌರವವಿದ್ದರೂ, ಆ ಹೆಸರು ತಮಗೆ ಸರಿಹೊಂದುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅವರು ಭಾವಿಸಿದರು. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಹೆಸರನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಲು ಬಯಸಿದ್ದರು. ಆಗ ಜ್ಯೋತಿಷಿ 'ಅಬ್ದುಲ್ ರೆಹಮಾನ್' ಮತ್ತು 'ಅಬ್ದುಲ್ ರಹೀಮ್' ಎಂಬ ಎರಡು ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ಹೇಳಿದರು. ಈ ಎರಡೂ ಹೆಸರುಗಳು ಅದೃಷ್ಟವನ್ನು ತರುತ್ತವೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿತ್ತು. 'ಅಬ್ದುಲ್ ರೆಹಮಾನ್' ಎಂಬ ಹೆಸರು ರೆಹಮಾನ್‌ಗೆ ತಕ್ಷಣ ಇಷ್ಟವಾಯಿತು. ಆ ಹೆಸರನ್ನು ತನ್ನ ಹೊಸ ಹೆಸರಿಗೆ ಬದಲಾಯಿಸಿಕೊಂಡರು.

