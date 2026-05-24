star heroine calls nagarjuna midnight:ಖ್ಯಾತ ನಟಿಯೊಬ್ಬರು ಅಳುತ್ತಾ ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ ನಟ ನಾಗಾರ್ಜುನಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ.ಇದರ ಹಿಂದಿನ ಇವರ ಇಬ್ಬರ ಸಂಬಂಧವೇನು ಅಂತಾ ತಿಳಿಯಲು ಈ ಸ್ಟೋರಿ ಓದಿ.
ಸ್ಟಾರ್ ನಟಿ ತಬು ತನಗೆ ಯಾವುದೇ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಂದರೂ ಟಾಲಿವುಡ್ನ ಸ್ಟಾರ್ ನಟಿರೊಬ್ಬರಿಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತಾರಂತೆ. ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ 2 ಗಂಟೆಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿ ಅಳುತ್ತಾ ತಮ್ಮ ನೋವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ತೆಲುಗಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲವೇ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದರೂ, ಟಬು ಸ್ಟಾರ್ ನಾಯಕಿ ಇಮೇಜ್ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕಿಂಗ್ ನಾಗಾರ್ಜುನ, ಬಾಲಯ್ಯ ಮತ್ತು ಚಿರಂಜೀವಿ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸುವ ಮೂಲಕ ಈ ಸುಂದರಿ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಮೆಚ್ಚಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ, ಟಾಲಿವುಡ್ನ ಪ್ರಿಯತಮೆ ನಾಗಾರ್ಜುನ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಟಬು ಅವರ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಬೆಳ್ಳಿ ಪರದೆಯ ಮೇಲೆ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಮಾಡಿದೆ. ಟಾಲಿವುಡ್ ಮತ್ತು ಬಾಲಿವುಡ್ ಎರಡರಲ್ಲೂ ಬ್ಲಾಕ್ಬಸ್ಟರ್ ಹಿಟ್ ಚಿತ್ರಗಳೊಂದಿಗೆ ಟಬು ಸ್ವತಃ ಹೆಸರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. 54 ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ, ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಟಬು ಅವರ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಮತ್ತು ಸೌಂದರ್ಯದಿಂದ ಆಕರ್ಷಿತರಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಟಬುಗೆ 54 ವರ್ಷ.. ಆದರೆ ಅವರು ಇನ್ನೂ ಸಿಂಗಲ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಮದುವೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಯಾರು ಏನೇ ಮಾತನಾಡಿದರೂ ಅವರಿಗೆ ಅದು ಹೆಚ್ಚು ಇಷ್ಟವಾಗುವುದಿಲ್ಲ.. ಅವರಿಗೆ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರೇಮ ವೈಫಲ್ಯದ ಕಥೆ ಇದೆ ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಅವರು ಯಾರನ್ನೂ ಮದುವೆಯಾಗಲು ಬಯಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಸುದ್ದಿಗಳು ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿವೆ. ಟಬು ಬಾಲಿವುಡ್ ಹೀರೋಗಳೊಂದಿಗೆ ಪ್ರೇಮ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಮಾತು ಕೇಳಿಬರುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ, ಟಬು ಮದುವೆಯಾಗದಿರಲು ತೆಲುಗು ಹೀರೋ ಕಾರಣ ಎಂಬ ವದಂತಿಗಳೂ ಇವೆ. ಟಬು ಮೂರು ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಟಾಲಿವುಡ್ ಹೀರೋ ನಾಗಾರ್ಜುನ ಜೊತೆ ತೀವ್ರವಾದ ಪ್ರಣಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅದರೊಂದಿಗೆ, ಅವರಿಬ್ಬರ ನಡುವೆ ಏನೋ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ ಎಂಬ ಪ್ರಚಾರ ಬಲವಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ.
ಟಬು ಜೊತೆಗಿನ ತಮ್ಮ ಸಂಬಂಧದ ಬಗ್ಗೆ ಕಿಂಗ್ ನಾಗಾರ್ಜುನ ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿದಾಯಕ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದರು. ಓಪನ್ ಹಾರ್ಟ್ ವಿತ್ ಆರ್ಕೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾ.. ''ಟಬು ಮತ್ತು ನಾನು ಒಳ್ಳೆಯ ಸ್ನೇಹಿತರು.. ಅವರು ಬಾಲಿವುಡ್ಗೆ ಹೋದರು ಆದರೆ.. ಹೈದರಾಬಾದ್ನಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿ ಬೆಳೆದದ್ದು.. ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ಕುಟುಂಬ ಸ್ನೇಹಿತರು. ಅವರು ಹೈದರಾಬಾದ್ಗೆ ಬಂದಾಗಲೆಲ್ಲಾ ಅವರು ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಇರುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ನನ್ನ ತಂದೆಯೊಂದಿಗೆ ಊಟ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯರು ಮನೆಗೆ ಬಂದು ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದರು. ಅವರು ನಾಲ್ಕು ಅಥವಾ ಐದು ದಿನ ಇಲ್ಲಿಯೇ ಇರುತ್ತಿದ್ದರು ಮತ್ತು ನಂತರ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದರು. ಅಮಲಾ ಸ್ವತಃ ತನಗೆ ಬೇಕಾದ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ನಾವು ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯ ಸ್ನೇಹಿತರು'' ಎಂದು ನಾಗಾರ್ಜುನ ಹೇಳಿದರು.
"ನಾನು ಟಬು ಅವರ ಕಟ್ಟಾ ಬೆಂಬಲಿಗ. ಅವಳು ನನ್ನೊಂದಿಗೆ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾಳೆ. ಟುಬುಗೆ ತುಂಬಾ ಮೂಡ್ ಸ್ವಿಂಗ್ ಇರುತ್ತದೆ.. ಅವಳು ಭಾವನಾತ್ಮಕಳಾಗುತ್ತಾಳೆ.. ಅವಳು ಅಳುತ್ತಾಳೆ. ನಂತರ ಅವಳು ತಕ್ಷಣ ನನಗೆ ಕರೆ ಮಾಡುತ್ತಾಳೆ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಅವಳಿಗೆ ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ 2 ಗಂಟೆಗೆ ಕರೆ ಬರುತ್ತದೆ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಂದು ರಹಸ್ಯ ಫೋನ್ ಇದೆ. ಅದರ ಸಂಖ್ಯೆ ಯಾರಿಗೂ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ. ನಾವು ಆ ಫೋನ್ ಅನ್ನು ತುರ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಾಗಿ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ. ನಾನು ಆ ಫೋನ್ಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿದಾಗ.. ಅವಳು ಅಳುತ್ತಾಳೆ. ನಾನು ತಕ್ಷಣ ಅವಳನ್ನು ಏನು ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಕೇಳುತ್ತೇನೆ.. ಅದು ಗೆಳೆಯನ ವಿಷಯವೇ.. ಮತ್ತು ಅವಳಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರೇರಣೆ ನೀಡಿ.. ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಒಂದು ಗಂಟೆ ನಿದ್ರೆ ಬರುತ್ತದೆ. ನಾನು ಅವಳಿಗೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಔಷಧ.. ನಾಗಾರ್ಜುನ ನಿಜವಾದ ವಿಷಯವನ್ನು ಅವನು ಕಾನೂನನ್ನು ಮುರಿದಂತೆ ಹೇಳಿದನು. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಟಬು ಎಂದಿಗೂ ಮದುವೆಯಾಗಲಿಲ್ಲ."
ಟಬು ಟಾಲಿವುಡ್ನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಿಂಗ್ ನಾಗಾರ್ಜುನ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಬೆಳ್ಳಿ ಪರದೆಯಲ್ಲಿ ಅವರ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಅದ್ಭುತವಾಗಿತ್ತು. ನಿನ್ನೆ ಪೆಲ್ಲಡತ, ಅಯನ್ ಮಾ ಅಯನ್ ಮತ್ತು ಸಿಸಿಂದ್ರಿ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಅವರ ಪ್ರಣಯವನ್ನು ನೋಡಿ ಎಲ್ಲರೂ ಆಘಾತಕ್ಕೊಳಗಾದರು. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಇಬ್ಬರ ಬಗ್ಗೆ ವಿವಿಧ ಸುದ್ದಿಗಳು ವೈರಲ್ ಆಗಿದ್ದವು. ನಾಗಾರ್ಜುನ ಟಬು ಜೊತೆ ಡೇಟಿಂಗ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಅವರು ರಹಸ್ಯವಾಗಿ ಮದುವೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ವದಂತಿಗಳು ಹಬ್ಬಿದ್ದವು. ಪ್ರಸ್ತುತ, ಟಬು ನಾಗಾರ್ಜುನ ಅವರ 100 ನೇ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ರಾಜನ ಸಂಗಾತಿಯಾಗಿ ನಟಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಶೂಟಿಂಗ್ ಕೂಡ ಸೂಪರ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ ಚಿತ್ರತಂಡ ಚಿತ್ರದ ಅಪ್ಡೇಟ್ಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಹೊರಬರಲು ಬಿಡುತ್ತಿಲ್ಲ.