unmarried actress: 54 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲೂ ಅವರು ಮದುವೆಯಾಗದೆ, ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿ ಮತ್ತು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಕ್ಕೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಿ ಮುನ್ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಟಾಲಿವುಡ್ ಮತ್ತು ಬಾಲಿವುಡ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ಮನ್ನಣೆ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಇನ್ನೂ ಬ್ಯುಸಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಒಂಟಿ ಜೀವನ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ಭಾರತೀಯ ಚಲನಚಿತ್ರೋದ್ಯಮದ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ನಟಿಯರಲ್ಲಿ ಟಬು ಅವರ ಹೆಸರು ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ, 54 ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ, ಅವರು ಇನ್ನೂ ಅವಿವಾಹಿತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಅವರ ನಿರ್ಧಾರದ ಹಿಂದೆ ಹಲವು ಕಾರಣಗಳು ಮತ್ತು ಅನುಭವಗಳಿವೆ. ತೆಲುಗು, ಹಿಂದಿ ಮತ್ತು ತಮಿಳು ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ವಿಶೇಷ ಛಾಪು ಮೂಡಿಸಿರುವ ಟಬು, ತಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದ ಬಗ್ಗೆ ಎಂದಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಮಾತನಾಡುವುದಿಲ್ಲ.
ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಭಾರತೀಯ ನಟಿ ತಬು ಅವರ ನಿಜವಾದ ಹೆಸರು ತಬಸ್ಸುಮ್ ಫಾತಿಮಾ ಹಶ್ಮಿ . ಟಬು ಅವರ ನಿಜವಾದ ಹೆಸರೇನು?ತೆಲುಗಿನಲ್ಲಿ, ಅವರು 'ಕೂಲಿ ನಂ.' ನಲ್ಲಿ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಎದುರು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ.'1' ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದ ನಟಿ ಟಬು , ನಾಗಾರ್ಜುನ ಜೊತೆ 'ನಿನ್ನೆ ಪೆಲ್ಲದಾಟ' ಮತ್ತು 'ಪ್ರೇಮದೇಶಂ' ನಂತಹ ಅನೇಕ ಬ್ಲಾಕ್ಬಸ್ಟರ್ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸುವ ಮೂಲಕ ತೆಲುಗು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಅಳಿಸಲಾಗದ ಛಾಪು ಮೂಡಿಸಿದ್ದಾರೆ .
ಹೈದರಾಬಾದ್ನಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ತಬು ಅವರ ಹೆಸರು ತಬಸ್ಸುಮ್ ಫಾತಿಮಾ ಹಶ್ಮಿ. ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಯೇ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ ಅವರು, ನಂತರ ಬಾಲಿವುಡ್ ಹಾಗೂ ಟಾಲಿವುಡ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ ಹೀರೋಯಿನ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ನಾಗಾರ್ಜುನ ಅವರೊಂದಿಗೆ ನಟಿಸಿದ 'ನಿನ್ನೆ ಪೆಲ್ಲಧಾತ' ಚಿತ್ರ ತೆಲುಗು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಸ್ಥಾನ ತಂದುಕೊಟ್ಟಿತು. 'ಕೂಲಿ ನಂ. 1', 'ಅವಿದ ಮಾ ಅವಿದೆ' ಮತ್ತು 'ಪಾಂಡುರಂಗಡು' ಮುಂತಾದ ಚಿತ್ರಗಳ ಮೂಲಕ ಅವರು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಹೃದಯ ಗೆದ್ದರು.
ಟಬು ಅವರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನ ಹಲವು ಬಾರಿ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿದ್ದರೂ, ಅವರು ಎಂದಿಗೂ ಮದುವೆಯಾಗಲು ಆತುರಪಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಹಿಂದಿನ ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾ, "ಮದುವೆಯು ಜೀವನದ ಒಂದು ಭಾಗ ಮಾತ್ರ. ಅದು ಇಲ್ಲದೆ ಜೀವನ ಅಪೂರ್ಣ" ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು. ಅವರು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ, ಶಾಂತಿಯುತ ಜೀವನವನ್ನು ನಡೆಸಲು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಅವರು ಇಷ್ಟಪಡುವ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದರು.
ಟಾಲಿವುಡ್ನಲ್ಲಿ ನಾಗಾರ್ಜುನ ಮತ್ತು ಬಾಲಿವುಡ್ನಲ್ಲಿ ಅಜಯ್ ದೇವಗನ್ ಜೊತೆ ಟಬು ಅವರ ಉತ್ತಮ ಸ್ನೇಹ ಬಹಳ ದಿನಗಳಿಂದ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಟಬು ಅಜಯ್ ದೇವಗನ್ ಅವರನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಕಾಜೋಲ್ ಮದುವೆಯಾದ ನಂತರ ಅವರು ಬೇರೆ ಯಾರನ್ನೂ ಮದುವೆಯಾಗಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಬಗ್ಗೆ ಅನೇಕ ವದಂತಿಗಳಿವೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಅವರು ಈ ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ಎಂದಿಗೂ ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿಲ್ಲ. ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಮದುವೆಯಂತಹ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಅವರು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ವೈಯಕ್ತಿಕವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಚಲನಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ನಿರತರಾಗಿರುವ ಟಬು, ತಮ್ಮ ನಟನೆಯ ಮೂಲಕ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ರಂಜಿಸುತ್ತಲೇ ಇದ್ದಾರೆ. 50 ವರ್ಷ ದಾಟಿದ ನಂತರವೂ ಅವರ ಸೌಂದರ್ಯ ಮತ್ತು ನಟನೆ ಸ್ವಲ್ಪವೂ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿಲ್ಲ ಎಂಬುದು ಗಮನಾರ್ಹ. ಅವರು ಮದುವೆಯಾಗಿಲ್ಲದಿದ್ದರೂ, ಟಬು ಅವರು ತಮಗೆ ಇಷ್ಟವಾದಂತೆ ಜೀವನವನ್ನು ಆನಂದಿಸುವ ಮೂಲಕ ತನಗಾಗಿ ವಿಶೇಷ ಜಗತ್ತನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿಕೊಂಡ ಅಪರೂಪದ ನಟಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ತೆಲುಗು ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ 'ಕೂಲಿ ನಂ. 1' (1991), 'ನಿನ್ನೆ ಪೆಲ್ಲಾಡಟ' ಮತ್ತು 'ಪ್ರೇಮದೇಶಂ' ನಂತಹ ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿ ಜನಪ್ರಿಯತೆ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
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