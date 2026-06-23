Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Entertainment
  • /50 ವರ್ಷ ದಾಟಿದರೂ ಒಂಬಟಿಯಾಗಿರುವ ಸ್ಟಾರ್‌ ನಟಿ

50 ವರ್ಷ ದಾಟಿದರೂ ಒಂಬಟಿಯಾಗಿರುವ ಸ್ಟಾರ್‌ ನಟಿ

unmarried actress: 54 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲೂ ಅವರು ಮದುವೆಯಾಗದೆ, ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿ ಮತ್ತು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಕ್ಕೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಿ ಮುನ್ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಟಾಲಿವುಡ್ ಮತ್ತು ಬಾಲಿವುಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ಮನ್ನಣೆ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಇನ್ನೂ ಬ್ಯುಸಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.
 

Written ByRamya R Gowda
Published: Jun 23, 2026, 09:52 AM IST|Updated: Jun 23, 2026, 09:52 AM IST
50 ವರ್ಷ ದಾಟಿದರೂ ಒಂಬಟಿಯಾಗಿರುವ ಸ್ಟಾರ್‌ ನಟಿ

About the Author

Ramya R Gowda

Ramya R Gowda

ರಮ್ಯಾ ಆರ್‌ ಗೌಡ 2022ರಿಂದ ಮಾಧ್ಯಮ ಲೋಕದಲ್ಲಿದ್ದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಡೆಸ್ಕ್'ನಲ್ಲಿಯೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರುವ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. 2025ರಿಂದ ʼಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ವೆಬ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಬ್ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಇವರು ಇತ್ತೀಚಿನ ಸುದ್ದಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಮನರಂಜನೆ, ಕ್ರೀಡೆ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
ಬಳ್ಳಾರಿ : ಕಬ್ಬಿಣ ಅದಿರು ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಿತಿ ಹಾಗೂ ಗ್ರಾಮದೊಳಗಿನ ಅದಿರು ಸಾಗಾಣಿಕೆ ನಿಷೇಧಕ್ಕೆ ಆಗ್ರಹ
Ballari protest1 hr ago
2
Karnataka Govt Jobs 20261 hr ago
3
Pawned gold2 hrs ago
4
India monsoon delay 20262 hrs ago
5
Today Horoscope2 hrs ago